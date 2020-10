Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

2. Spieltag in der Champions League: Mönchengladbach empfängt Real Madrid. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Champions-League-Abend im Borussia Park: Um 21 Uhr spielt Mönchengladbach gegen .

Ein Duell zweier Traditionsvereine in der , Gladbach empfängt Real Madrid. Im ersten Gruppenspiel in dieser Saison spielte die Borussia 2:2 unentschieden gegen , Real verlor überraschend mit 2:3 gegen .

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison halten erneut der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Über die beiden Sender bekommt Ihr jedes CL-Spiel live und in voller Länge zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass es die Champions League nicht im Free-TV zu sehen gibt. Sky hat für jeden Spieltag Erstwahlrecht an den deutschen Begegnungen. Alle anderen Spiele werden als Einzelspiel bei DAZN laufen. Die Partien, die als Einzelspiel exklusiv bei DAZN laufen, werden von Sky wiederum in der Konferenz übertragen.

Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV

Sky wird Gladbach gegen Real heute als Einzelspiel im Pay-TV auf Sky Sport 2 übertragen. Euer Kommentator ist Wolff Fuss, als Experte kommt Lothar Matthäus zum Einsatz. Sky wird mit den Vorberichten bereits ab 19 Uhr auf Sendung gehen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Wie viel das kostet, erfahrt Ihr auf der Webseite von Sky.

Gladbach gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM

Gladbach gegen Real wird es heute auch im LIVE-STREAM zu sehen geben. Allerdings gibt es keinen kostenlosen Stream, der gleichzeitig auch legal ist. Über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Königsklasse heute live im Internet verfolgen. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Gladbach gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten. Als Sky-Kunde habt Ihr also automatisch Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann’s losgehen!

Gladbach gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer kein Kunde von Sky ist, das Spiel aber dennoch unbedingt sehen möchte, der kann das über Sky Ticket machen. Über das Ticket könnt Ihr Euch den Zugang zur Champions League und auch zu anderen Wettbewerben freischalten. Es empfiehlt sich, Sky Ticket frühzeitig zu abonnieren, um Wartezeiten auf der Webseite zu entgehen. Der Vorteil am Ticket ist, dass Ihr den Sender nicht langfristig abonnieren müsst, wenn Ihr nicht wollt.

Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Alternative für all diejenigen, die kein Geld für die Übertragung ausgeben möchten. Der Ticker berichtet fast in Echtzeit von den Geschehnissen aus dem Borussia Park – schaut mal rein!

Quelle: Imago Images / Martin Hoffmann

Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, DAZN lädt die Highlights der Champions League nur 40 Minuten nach dem Abpfiff auf deren Plattform hoch. Wer möchte, der kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live reinziehen.

Auf DAZN gibt es neben der Champions League auch noch viele weitere Sportevents im Livestream, zum Beispiel die , , , , , NFL, NBA, NHL, MLB, , UFC, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Gladbach bisher 4 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Real Madrid 1 Siege 1 2 Remis 2 8 Tore 8 313,4 Mio. Euro Marktwert 855 Mio. Euro Denis Zakaria (40 Mio. Euro) wertvollster Spieler Thibaut Courtois (75 Mio. Euro)

Gladbach gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick