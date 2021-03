Eberl bestätigt: CL-Rückspiel Gladbach vs. Manchester City findet in England statt

Für das Rückspiel zwischen Citizens und Fohlen in der Königsklasse soll es keinen neutralen Austragungsort geben, versichert der Sportdirektor.

Das Achtelfinal-Rückspiel des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in der Champions League bei Manchester City findet am 16. März wie geplant im Etihad Stadium statt. Das bestätigte Sportdirektor Max Eberl am Freitag.

"Hätten wir Probleme gehabt, unseren Spielbetrieb in der Bundesliga fortzusetzen, hätte Manchester einen Ersatzort suchen müssen. Dem ist aber nicht so", sagte Eberl vor dem Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr LIVE im TICKER) gegen Bayer Leverkusen.

Gladbach braucht kleines Wunder gegen Manchester City

Das Hinspiel wurde coronabedingt in Budapest ausgetragen.

Nach einem 0:2 benötigt Gladbach gegen die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola ein kleines Fußball-Wunder, um das Viertelfinale zu erreichen.