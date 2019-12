Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Top-Spiel am Sonntag! Borussia Mönchengladbach kann mit einem Sieg gegen Freiburg Erster bleiben. Wo das Spiel zu sehen ist, lest Ihr hier.

und der konnten sich überraschend in der Spitzengruppe der etablieren. Im direkten Duell am 13. Spieltag können beide Teams ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr im Borussia-Park.

Die Fohlenelf geht dabei mit "einem der besten Torhüter Europas" an den Start, wie Sportdirektor Max Eberl unter der Woche Yann Sommer bei dessen Vertragsverlängerung bezeichnete.

Nicht nur diese Nachricht wird den Gladbachern Rückenwind geben. Unter der Woche schoben sie sich mit einem Sieg über den Wolfsberger AC (1:0) zudem auf Platz eins ihrer Europa-League-Gruppe.

Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Gladbach und Freiburg. Zudem könnt Ihr in diesem Artikel kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen nachlesen.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

Duell Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg Datum So., 1. Dezember 2019 | 15.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 59.724 Plätze

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Wird das Spiel der Bundesliga heute live im TV gezeigt?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich für diese Bundesligaspielzeit das größte Rechtepaket sichern können. Auch das Spiel zwischen Gladbach und Freiburg läuft heute live auf Sky.

Ab 15.30 Uhr läuft die Begegnung live und in kompletter Länge auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD mit Kommentator Wolff Fuss. Bereits eine Stunde vorher ab 14.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung.

Um den Bezahlsender freizuschalten, müsst Ihr jedoch ein Abonnement bei Sky besitzen. Zu welchen Konditionen Ihr das derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Wer Bundesligafußball wieder im Free-TV sehen will, muss sich noch bis zum 18. Spieltag gedulden. Dann läuft der Auftakt der Rückrunde im frei empfangbaren Fernsehen.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Wo wird das Spiel heute im LIVE-STREAM gezeigt?

Das Internet ist zur zweiten Heimat von Live-Übertragungen im Fußball geworden. So gut wie jedes Spiel wird inzwischen im Netz gezeigt. Auch Gladbach gegen Freiburg könnt Ihr auf Sky Go und Sky Ticket via LIVE-STREAM schauen.

Sämtliche LIVE-STREAMS von Sky Go stehen jedem Sky-Kunden auf auf dem hauseigenen Streaming-Portal zur Verfügung. Hier können sich alle Abonnenten einloggen und die Übertragungen unterwegs auf allen mobilen Geräten verfolgen.

Sky bietet mit Sky Ticket zudem eine zweite Möglichkeit an, das Spiel live verfolgen zu können. Mit Sky Ticket werden die TV-Sender zwar nicht freigeschalten, alle Abonnenten können im Internet jedoch auf die LIVE-STREAMS zugreifen. Im ersten Monat kostet das Abo 9,99 Euro, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: DAZN zeigt Euch die Highlights

Ihr wollt kein Abo bei Sky abschließen? Dann bietet Euch DAZN die perfekte Alternative. Hier könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels abrufen.

Die besten Szenen der Gladbacher und Freiburger werden dort in einem kurzen Video zusammengeschnitten und für Euch auf Abruf bereitgestellt. Gegen 18.10 Uhr wird der Clip hochgeladen.

Um das Video abspielen zu können, müsst Ihr jedoch ein Abo oder den Gratismonat bei DAZN buchen. Wie das funktioniert, lest Ihr unter diesem Link!

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Goal bietet Euch eine kostenlose Alternative, um bestens aus Mönchengladbach informiert zu sein. Hier bekommt Ihr einen LIVE-TICKER an die Hand, der alle wichtigen Szenen zwischen Gladbach und Freiburg ausführlich schildert.

Zudem eignet sich der TICKER bestens als Ergänzung zum TV-Bild, nachdem Ihr dort interessante Zahlen und Statistiken nachlesen könnt. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini - Zakaria - Bénes, Neuhaus - Embolo - Herrmann, Thuram

Aufstellung SC Freiburg: Flekken - Schmid, Gulde, Schlotterbeck, Heintz, Günter, Koch, Höfler, Haberer, Höler, Petersen

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg: Die Berichterstattung im Überblick