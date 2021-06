Gianluigi Buffon kehrt nach Parma zurück

Spektakuläre Rückkehr in Italien! Gianluigi Buffon wird nach seinem Abschied von Juventus bei seinem Ex-Verein Parma Calcio anheuern.

Die Rückkehr von Torwartlegende Gianluigi Buffon zu seinem Ex-Verein Parma Calcio ist perfekt. Der 43-Jährige unterschrieb beim Serie-B-Klub einen bis 2023 gültigen Vertrag. Dies teilte Parma am Donnerstag offiziell mit.

Bereits Mitte Mai hatte Buffon bestätigt, dass er sein Ende Juni auslaufendes Arbeitspapier bei Rekordmeister Juventus Turin nicht verlängern wird und die Bianconeri nach insgesamt 19 Jahren im Klub verlässt. Stattdessen heuert er nun also in Parma an, das gerade aus der Serie A in die zweite italienische Liga abgestiegen ist.

Gianluigi Buffon will über Parma wohl wieder zurück ins Nationalteam

Zuletzt hatte bereits sein Berater in einem Interview bestätigt, dass eine Rückkehr nach Parma eine Option ist. Beim Klub aus dem Norden Italiens hatte Buffon schon in der Jugend gespielt und dort auch 1994 mit 16 Jahren den Sprung zum Profi geschafft. Im November 1995 debütierte er schließlich als 17-Jähriger in der Serie A und absolvierte in den folgenden Jahren insgesamt 220 Pflichtspiele für Parma, gewann mit dem Verein zudem 1999 den italienischen Pokal und den UEFA Cup.

2001 wechselte der 176-malige Nationalkeeper dann für knapp 53 Millionen Euro zu Juventus. Mit der Unterbrechung eines Jahres (2018/19 bei Paris Saint-Germain) stand er seither bis zum Ende der abgelaufenen Spielzeit bei den Turinern im Tor.

Mit Parma peilt Buffon nun den Wiederaufstieg in die Serie A an. Zudem will er sich italienischen Medien zufolge wieder für die Nationalmannschaft empfehlen und sich einen Platz im Kader für die WM 2022 sichern. Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte Buffon im März 2018 beim Test gegen Argentinien (0:2).