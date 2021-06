Angebot vom FC Barcelona? Gianluigi Buffon spricht über Offerten großer Klubs

Lieber Stammkraft in der Serie B als Bankdrücker bei einem CL-Teilnehmer: So ungefähr lauteten Gigi Buffons Überlegungen vor der Parma-Rückkehr.

Wenige Tage nach seiner Rückkehr zu Parma Calcio hat Torwartlegende Gianluigi Buffon bestätigt, dass er zuvor Offerten namhafter Klubs ausschlug. "Ich hatte auch zwei große Angebote, weiter in der Champions League zu spielen", sagte Buffon bei Sky Sports Italia.

Er war unter anderem beim FC Barcelona als Nummer zwei hinter Marc-Andre ter Stegen gehandelt worden. Eine Rolle, die Buffon aber nicht behagte: "Ich wollte nicht noch einmal Ersatz sein. Ich hatte es satt, die zweite Wahl zu sein. Bei Juve hatte ich diese Rolle schon eingenommen und keine Lust mehr darauf."

Gianluigi Buffon wechselte einst von Parma zu Juventus

Der 43-Jährige verlässt Juventus nach insgesamt 19 Jahren mit dem Auslaufen seines Vertrags und heuert bei seinem Ex-Klub Parma in der Serie B an. Dort unterzeichnete er ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier.

In Parma hatte Buffon schon in der Jugend gespielt und dort auch 1994 mit 16 Jahren den Sprung zum Profi geschafft. Im November 1995 debütierte er schließlich als 17-Jähriger in der Serie A und absolvierte in den folgenden Jahren insgesamt 220 Pflichtspiele für Parma, gewann mit dem Verein zudem 1999 den italienischen Pokal und den UEFA Cup.

2001 wechselte der 176-malige Nationalkeeper dann für knapp 53 Millionen Euro zu Juventus. Mit der Unterbrechung eines Jahres (2018/19 bei Paris Saint-Germain) stand er seither bis zum Ende der abgelaufenen Spielzeit bei den Turinern im Tor.

Mit Parma peilt Buffon nun den Wiederaufstieg in die Serie A an. Zudem will er sich italienischen Medien zufolge wieder für die Nationalmannschaft empfehlen und sich einen Platz im Kader für die WM 2022 sichern. Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte Buffon im März 2018 beim Test gegen Argentinien (0:2).