Gianluigi Buffon über mögliches Duell mit Real Madrid: "Es ist immer schön"

Eigentlich hat Gianluigi Buffon keine guten Erinnerungen an die Blancos. Sollte es wieder zum Kracher kommen, hat er keine negativen Gefühle.

Trotz seiner schlechten Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit hätte Juventus Turins Schlussmann Gianluigi Buffon kein Problem mit einem erneuten Duell im Achtelfinale der . Die namhafte Paarung der beiden Titelkandidaten in der Runde der letzten 16 ist möglich, weil Juve die Gruppe D gewann und Real in seiner Gruppe A hinter PSG Rang zwei belegte.

Angesprochen auf das genannte Szenario sagte Buffon der Tuttosport : "Es ist immer schön, auf Real Madrid zu treffen. Ich habe riesigen Respekt vor der Vergangenheit des Klubs und vor seinen Spielern. Trotz der Sachen, die letztes Mal in Madrid passiert sind, blicke ich mit einem positiven Eindruck zurück. Es war ein Beispiel für Entschlossenheit und Stärke."

Juventus: Gianluigi Buffon flog gegen Real Madrid vom Platz

Buffon spielte damit auf jenen denkwürdigen Abend im Santiago Bernabeu im April 2018 an. Juve hatte sensationell beim Titelverteidiger einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel des Viertelfinals aufgeholt und kratzte an einem Champions-League-Wunder. Dann entschied Schiedsrichter Michael Oliver nach einem vermeintliche Foul Medhi Benatias an Lucas Vazquez auf Strafstoß für die Gastgeber.

Buffon war außer sich, schimpfte wie ein Rohrspatz ("Fahr zur Hölle"), rempelte den Unparteiischen an und flog vom Platz. Der heutige Juventus-Star Cristiano Ronaldo verwandelte den Elfmeter für Real und Turin war draußen.

Für Buffon, der nach einem einjährigen Engagement bei , im vergangenen Sommer zu den Bianconeri zurückkehrte, ist das aber längst abgehakt. Der 41-Jährige will lieber in die Zukunft blicken: "Sollte es so kommen, träfen zwei fantastische Mannschaften erneut aufeinander."