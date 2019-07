Ghana gegen Tunesien: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Highlights, Aufstellungen – so wird der Afrika-Cup heute übertragen

Im Achtelfinale des Afrika-Cups trifft Ghana auf Tunesien. Wir erklären, wie das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Es wird ernst beim ! Nach überstandener Vorrunde stehen heute die letzten Achtelfinalspiele des Turniers auf dem Programm, bei denen Ghana auf Tunesien trifft. Anpfiff ist heute Abend (Montag) um 21.00 Uhr im ägyptischen Ismailia Stadium.

Während sich Ghana mit fünf Punkten als Gruppensieger in Gruppe F durchsetzte, steht Tunesien sieglos im Achtelfinale. Den Nordafrikanern reichten drei Remis gegen Mali, Angola und Mauretanien zum Weiterkommen.

Der afrikanische Kontinent spielt seinen Meister aus und Ihr könnt es live verfolgen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel zwischen Ghana und Tunesien heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Ghana vs. Tunesien: Die Daten zum Achtelfinale des Afrika-Cups

Duell Ghana gegen Tunesien Datum Montag, 08. Juli 2019, 21 Uhr Ort Ismailia Stadium, Ismailia (Ägypten) Zuschauer 18.525 Plätze

Ghana gegen Tunesien: Der Afrika-Cup heute Abend im LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Fans des afrikanischen Fußballs. DAZN hat sich die Übertragungsrechte am größten Fußballturnier des afrikanischen Kontinents gesichert. Der Streamingdienst zeigt viele Spiele des Africa Cup of Nations live und auf Abruf, ab dem Achtelfinale sind sämtliche Partien im Programm.

Nach Mali gegen die Elfenbeinküste steht am heutigen Montag mit Ghana gegen Tunesien auch das letzte Spiel in der Runde der letzten 16 an.

Beginn der Übertragung ist um kurz vor 21.00 Uhr am Montagabend. Kommentator Felix Keil wird durch die 90 oder vielleicht auch 120 Minuten führen.

Um auf den LIVE-STREAM des Afrika-Cups zuzugreifen, müsst Ihr lediglich Abonnent von DAZN sein. Die Mitgliedschaft kostet nur 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Neben allen Spielen des Afrika-Cups hat DAZN allerdings noch viele weitere Highlights im Programm.

Auch kommende Saison übertragt DAZN zahlreiche Spiele aus der und , sowie alle Partien aus , und . Hinzu kommen weitere Sport-Highlights wie die NBA, NFL, UFC oder Boxen.

Ghana gegen Tunesien heute live im TV sehen

Das wichtigste vorab: Der Afrika-Cup wird 2019 nicht im Free-TV zu sehen sein. Die einzige Möglichkeit, Ghana gegen Tunesien heute live sehen zu können, ist dementsprechend DAZN. Auch Pay-TV-Anbieter wie Sky oder Eurosport haben den Afrika-Cup nicht im Programm.

Mit dem richtigen Zubehör könnt Ihr den Afrika-Cup allerdings ohne große Probleme auf dem TV streamen. Dafür benötigt Ihr lediglich die DAZN-App, die für zahlreiche Smart-TVs und Gadgets wie den Amazon-Fire-TV-Stick zum kostenlosen Download bereitsteht.

Ghana gegen Tunesien: So seht Ihr die Highlights

Auch Fans, die den Achtelfinal-Kracher zwischen Ghana und Tunesien am Montagabend verpasst haben, können ohne große Mühe auf die Highlights und sogar ein Re-Live der Partie zurückgreifen. Alles dank des großen Angebots von DAZN.

Der Streamingdienst stellt kurz nach Abpfiff einen Highlight-Clip des Spiels zusammen und lädt ihn auf der Plattform hoch. Schon mit Abpfiff könnt Ihr zudem auf das komplette Spiel im Re-Live zurückgreifen.

Ghana gegen Tunesien: Das Achtelfinale des Afrika-Cups im LIVE-TICKER

Auch Fans ohne DAZN-Abo oder ohne Zeit, den Kracher zwischen Ghana und Tunesien live zu sehen, können während der 90 Minuten dank der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz auf dem Laufenden bleiben.

Auch Goal bietet zu allen Achtelfinalspielen des Afrika-Cups einen solchen LIVE-TICKER an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights, versorgt Euch der zuständige Tickerer zusätzlich auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Nationalteams.

Ghana gegen Tunesien: Die Aufstellungen

Aufstellung Ghana:

Aufstellung Tunesien:

Noch ist offen, wie Ghana und Tunesien ins Spiel gehen. Sobald die Aufstellungen offiziell sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.