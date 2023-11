Gespräche am Wochenende: Star vom FC Barcelona soll Thomas Tuchels Wunschspieler beim FC Bayern sein

Die Bayern suchen bekanntermaßen eine Defensivkraft. Womöglich kickt die Lösung aktuell in Barcelona.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist angeblich an einer Verpflichtung von Ronald Araújo vom FC Barcelona interessiert. Das berichtet das Portal 90min.de. Demnach ist der Abwehrspieler aus Uruguay der Wunschspieler von FCB-Coach Thomas Tuchel, um die Defensive noch einmal zu verstärken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Als großes Plus sehe Tuchel die Variabilität Araújos, der sowohl in der Innenverteidigung als auch hinten rechts in der Kette spielen kann. Bereits am kommenden Wochenende wolle Tuchel ein erstes Gespräch mit den Katalanen führen, um das grundsätzliche Bayern-Interesse dort zu hinterlegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Araújo wechselte 2018 für 4,7 Millionen Euro Ablöse aus seiner Heimat von Boston River zu Barcelona und arbeitete sich dort aus der zweiten Mannschaft in den Profikader.

Er steht bei den Katalanen, die eigentlich fest mit dem 24-Jährigen planen, noch bis 2026 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied aus Barcelona wäre deshalb kein billiges Unterfangen. Der Marktwert Araújos wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt.

