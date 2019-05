Gerücht: Bayern München bereitet angeblich Angebot für Juve-Star Paulo Dybala vor

Eigentlich soll und will Paulo Dybala bei Juventus bleiben. Bayern München bereitet angeblich aber dennoch ein Angebot für den 25-Jährigen vor.

Obwohl Superstar Paulo Dybala bei bleiben soll, bereitet der deutsche Rekordmeister angeblich ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro vor. Dies berichtet der Corriere dello Sport.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Bislang habe Juventus aber noch keine offiziellen Angebote für den argentinischen Offensivmann erhalten, wobei die Chancen auf eine Verpflichtung für einen Betrag von unter 100 Millionen Euro wohl sehr gering sein sollen.

Dybala selbst bekräftigte derweil erst vor wenigen Tagen, dass er gerne in Turin bleiben würde. "Ich will bei Juventus bleiben und auch nächstes Jahr hier spielen", erklärte er bei Sky Sport.

Dybala-Bruder heizt Spekulationen an

Der Bruder des Argentiniers, Gustavo Dybala, hatte anhaltende Wechselspekulationen zuletzt noch angeheizt, indem er sagte, sein Bruder brauche einen Tapetenwechsel und könnte Juve verlassen.

Doch auch Juve-Sportdirektor Fabio Paratici will seinen Schützling nicht abgeben. "Dybala ist ein Juventus-Spieler, ein sehr wichtiger Spieler für uns", hatte er am Dienstag erklärt. "Wir vertrauen ihm. Die Investition, die wir vor vier Jahren für ihn getätigt haben, und die Vertragsverlängerung sind der Beweis dafür."

Dybala leidet unter Ronaldo-Verpflichtung

Die Spekulationen um die Zukunft des 25-Jährigen hängen unmittelbar mit der Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo im vergangenen Sommer zusammen. Seit der Ankunft des portugiesischen Torjägers ist Dybala keine Stammkraft mehr. Er bekam unter Trainer Massimiliano Allegri deutlich weniger Einsatzzeit als zuvor und erzielte in der abgelaufenen Saison magere fünf Treffer in 30 Ligaspielen. Allegri verlässt den Serienmeister der allerdings in diesem Sommer und noch ist unklar, wer seine Nachfolge antritt.

Der Vertrag von Dybala in Turin läuft noch bis 2022. Dass die Bayern am Ende den Zuschlag erhalten, dürfte relativ unwahrscheinlich sein.