Georgien vs. Kosovo heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die WM-Qualifikation übertragen

In der WM-Qualifikation kommt es heute zum Spiel Georgien gegen Kosovo. Goal verrät Euch, wo Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Qualifikation für die WM 2022 in Katar steht heute der 4. Spieltag auf dem Programm. In Gruppe B trifft dabei Georgien am Donnerstag um 18 Uhr auf Kosovo .

Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, denn in der Fünfergruppe belegen sie die letzten beiden Plätze. Georgien hat in bisher drei Spielen lediglich einen Punkt geholt, kassierte sehr unglückliche und knappe Niederlagen gegen die Gruppenfavoriten Schweden (0:1) und Spanien (1:2). Zuletzt gab es dann Ende März ein 1:1 in Griechenland.

Kosovo hat bis dato erst zwei Partien absolviert und konnte noch keinen Punkt einfahren. Die Mannschaft von Trainer Bernard Challandes unterlag zunächst Schweden mit 0:3, dann zog man sich beim 1:3 bei EM-Halbfinalist Spanien achtbar aus der Affäre.

Wer holt heute den ersten Sieg in der WM-Qualifikation: Georgien oder Kosovo? Goal verrät Euch in diesem Artikel jedenfalls, wie Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt .

Georgien vs. Kosovo heute live: Die Infos zum Spiel in der WM-Quali

Wettbewerb WM-Qualifikation, 4. Spieltag Begegnung Georgien - Kosovo Anpfiff Donnerstag, 2. September, 18 Uhr

Georgien vs. Kosovo heute live im TV sehen: Geht das?

Im klassischen Sinne läuft Georgien gegen Kosovo heute nicht live im TV. Zwar zeigt RTL die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft live, für die Partien ohne deutsche Beteiligung hat sich RTL allerdings ebenso wie alle anderen gängigen Sender (ARD, ZDF, Eurosport, Sport1, Sat.1 etc.) keine Live-Übertragungsrechte gesichert.

Ihr könnt Georgien vs. Kosovo heute aber dennoch live im TV sehen . Wie das geht? In den folgenden Abschnitten erklären wir es Euch.

Georgien vs. Kosovo: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM und TV sehen

Das Wichtigste gleich zu Beginn: DAZN zeigt / überträgt Georgien vs. Kosovo heute live . Pünktlich gegen 18 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anpfiff, geht DAZN am Donnerstag auf Sendung und liefert Euch die vollen 90 Minuten der Partie ins Wohnzimmer.

DAZN ist zwar ein Streamingdienst und Ihr könnt daher Georgien gegen Kosovo zum Beispiel über den LIVE-STREAM auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet schauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV mit Internetverbindung herunterzuladen. Dann könnt Ihr dort Georgien vs. Kosovo live im Fernsehen anschauen!

Georgien vs. Kosovo heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Um DAZN zu nutzen, benötigt Ihr ein Abonnement. Das kostet entweder pro Monat 14,99 Euro (monatlich kündbar) oder in der Variante Jahresabo einmalig 149,99 Euro (hier spart Ihr heruntergerechnet 2,50 Euro pro Monat) .

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, der kann Georgien vs. Kosovo heute aber tatsächlich kostenlos im LIVE-STREAM sehen . Der Streamingdienst schenkt jedem neuen Abonnenten nämlich den ersten Monat ! 30 Tage lang könnt Ihr das Angebot von DAZN gratis testen, ehe Ihr danach einfach wieder kündigen oder Euch für eines der beiden Abo-Modelle entscheiden könnt.

WM-Qualifikation heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Welche Spiele zeigt DAZN sonst noch?

Neben Georgien vs. Kosovo könnt Ihr auch alle weiteren WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung in Deutschland live und exklusiv auf DAZN sehen. Heute sind das zum Beispiel auch der Auftritt von Europameister Italien gegen Bulgarien , dazu Polen vs. Albanien oder Schweden vs. Spanien .

WM-Qualifikation live: Diese Spiele zeigt DAZN heute im STREAM

SPIEL ANSTOSS Georgien - Kosovo Donnerstag, 18 Uhr Polen - Albanien Donnerstag, 20.45 Uhr Ungarn - England Donnerstag, 20.45 Uhr Andorra - San Marino Donnerstag, 20.45 Uhr Tschechien - Weißrussland Donnerstag, 20.45 Uhr Estland - Belgien Donnerstag, 20.45 Uhr Italien - Bulgarien Donnerstag, 20.45 Uhr Litauen - Nordirland Donnerstag, 20.45 Uhr Schweden - Spanien Donnerstag, 20.45 Uhr Island - Rumänien Donnerstag, 20.45 Uhr Nordmazedonien - Armenien Donnerstag, 20.45 Uhr

Georgien vs. Kosovo heute live: Die WM-Qualifikation im LIVE-TICKER

Wer nicht live auf DAZN dabei sein kann, den können wir mit dem LIVE-TICKER von Goal versorgen. Auch dort bleibt Ihr nämlich stets auf dem Laufenden darüber, was bei Georgien vs. Kosovo gerade so passiert.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum TICKER .

Georgien vs. Kosovo heute live im TV und STREAM: Die Tabelle der WM-Quali-Gruppe B

PLATZ LAND SPIELE TORE PUNKTE 1 Spanien 3 6:3 7 2 Schweden 2 4:0 6 3 Griechenland 2 2:2 2 4 Georgien 3 2:4 1 5 Kosovo 2 1:6 0

Georgien vs. Kosovo heute live sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr an dieser Stelle nachschauen, wie die Aufstellungen von Georgien und Kosovo heute aussehen.

Georgien vs. Kosovo heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der WM-Quali im Überblick