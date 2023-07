Gegenspieler stritten sich untereinander: Heidenheim deklassiert Saudi-Klub Al-Ahli um Trainer Matthias Jaissle mit 6:2

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat Saudi-Klub Al-Ahli in einem Testspiel 6:2 besiegt.

WAS IST PASSIERT: Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat ein Testspiel gegen den saudi-arabischen Klub Al-Ahli Dschidda mit 6:2 gewonnen. Die Mannschaft um Trainer Frank Schmidt hatte das Geschehen in Kirchbichl jederzeit unter Kontrolle. Die Tore erzielten Marvin Pieringer (42., 43.) und RIyad Boudebouz in der zweiten Halbzeit. Im zweiten Durchgang erhöhten Denis Thomalla (61.), Jan Schöppner (67.) und Norman Theuerkauf (70.) auf 6:1, ehe Mohammed Al-Majhad (72.) noch mal für eine kleine Ergebniskorrektur sorgte.

WAS IST DER HINTERGRUND: Bei Al-Ahli spielte der frühere Hoffenheim- und Liverpool-Profi Roberto Firmino im Sturm. Edouard Mendy, der frühere Champions-League-Spieler mit dem FC Chelsea und Ex-Welttorhüter, stand im Tor. Matthias Jaissle, der neue Trainer von Al-Ahli, der erst am Freitag seinen Vertrag bei Red Bull Salzburg aufgelöst hatte, um sich dem Klub aus Saudi-Arabien anzuschließen, sah einige Undiszipliniertheiten seiner Mannschaft während der Partie. Die Spieler Al-Ahlis fielen nicht nur durch überharte Zweikämpfe auf, sondern stritten sich auch untereinander.

EIN KURIOSER FAKT: Der Schiedsrichter brach die ursprünglich auf zweimal 60 Minuten angesetzte Partie 30 Minuten vor Schluss wegen starker Regenfälle aus Sicherheitsgründen ab.