"Gefesselt und hilflos!": PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma erzählt von Überfall

PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma wird in seinem Haus von Gangstern heimgesucht. Jetzt spricht der Italiener über den Vorfall.

WAS IST PASSIERT? Gianluigi Donnarumma, italienischer Torhüter von Paris Saint-Germain, hat sich zu dem Überfall geäußert, der sich in dieser Woche bei ihm zu Hause in Paris ereignet hat.

Donnarumma und seine Freundin Alessia Elefante wurden in der Nacht auf Freitag gefesselt, als Einbrecher deren Haus in der französischen Hauptstadt ausraubten. Berichten zufolge erbeuteten die Diebe Gegenstände im Wert von rund 500.000 Euro.

WAS WURDE GESAGT? "Plötzlich um drei Uhr morgens Leute in seinem eigenen Zuhause vorzufinden, ist für mich das schlimmste Gefühl überhaupt. Ich war gefesselt und Alessia wurde gezwungen, alles Wertvolle, das wir hatten, abzugeben", erzählte Donnarumma der italienischen Tageszeitung Libero.

"Ich hatte große Angst um Alessia, dass ihr etwas zustoßen könnte. Ich war gefesselt und hilflos, ich konnte nichts tun. Außerdem beherrsche ich die französische Sprache nicht, sodass es schwierig war, den Leuten zu erklären, wo die Sachen sind", schilderte der 24-Jährige weiter.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

(C)Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall sind im Gange. Donnarumma verriet, dass er und seine Freundin deshalb ihr Haus verlassen mussten und momentan in einem Hotel untergebracht sind.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Donnarumma spielt seit zwei Jahren für PSG. Der Europameister von 2021 bestritt bislang 72 Partien für den Klub, für Italien kommt er auf 54 Einsätze.