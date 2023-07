PSG: Schreckensnacht in Paris! Gianluigi Donnarumma bei Einbruch gefesselt

PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma hat offenbar eine heftige Nacht erlebt.

WAS IST PASSIERT? Der italienische Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma hat offenbar eine wahre Schreckensnacht hinter sich. Im Haus des Keepers von Paris St. Germain ist eingebrochen worden, Donnarumma und seine Freundin sollen gefesselt worden sein und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle. Zuerst hatte das Portal Actu17 berichtet.

WAS IST BISHER BEKANNT? Demnach sollen in der Nacht auf Freitag "mehrere Personen" in die Wohnung im 8. Arrondissement der französischen Hauptstadt eingedrungen sein. Eine Spezialeinheit der Pariser Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Donnarumma (24) spielt seit zwei Jahren für PSG. Der Europameister von 2021 bestritt bislang 72 Partien für den Klub, für Italien kommt er auf 54 Einsätze.