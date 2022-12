Gefärbter Rasen? Gastgeber Katar nutzt wohl den "Augusta-Trick"

Alles soll beim Turnier in Katar perfekt sein - auch die Spielfläche. Um das zu erreichen, hat Gastgeber Katar wohl ein wenig nachgeholfen.

WAS IST PASSIERT? Beim 3:0-Sieg Englands gegen den Senegal im WM-Achtelfinale sind einige weiße Trikots der Three Lions grünlich eingefärbt gewesen, was den Verdacht nahelegt, dass der Rasen in Katar nachgefärbt worden ist und damit der sogenannte Augusta-Trick zum Einsatz kommt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der "Augusta-Trick" leitet sich vom bekannten US-Masters-Golfturnier in Augusta ab. Dort werden Greenkeeper engagiert, die ausschließlich dafür zuständig sind, dass der Rasen in den verschiedensten Grün-Tönen erstrahlt.

Im Fußball sind solche Praktiken hingegen eher ungewöhnlich, auch weil es auf vielen Plätzen schlicht keine Notwendigkeit gibt, den Rasen künstlich nachzufärben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE REAKTIONEN: Die FIFA will von diesem Trick übrigens ebenfalls nichts wissen. Eine künstliche "Vergrünung" des Rasens, etwa um verdorrte Stellen zu überdecken, finde nicht statt. Lediglich manche Bereiche, in denen sich die Spieler aufwärmen können, seien mit grüner Farbe gefärbt worden.