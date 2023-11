Völlig überraschende Wahl! Gareth Bale nennt seinen stärksten Gegenspieler

Gareth Bale hat es in seiner Karriere mit zahlreichen herausragenden Gegenspielern zu tun bekommen. Einer stach für ihn dabei heraus.

WAS IST PASSIERT? Ex-Real-Superstar Gareth Bale hat auf die Frage nach dem stärksten Gegenspieler seiner Karriere eine überraschende Antwort gegeben.

WAS WURDE GESAGT? In der Quiz-Show A League of Their Own bei Sky verriet der frühere englische Nationalspieler Jamie Redknapp, dass Bale ihm einst beim Golfen erzählt habe, Micah Richards sei sein härtester Gegenspieler gewesen.

Richards fragte daraufhin erstaunt bei Bale nach, ob er das tatsächlich gesagt habe. Und der Waliser, der seine Laufbahn Anfang 2023 beendet hatte, stimmte zu.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Richards spielte von 2006 bis 2014 für Manchester City, absolvierte 13 Länderspiele für England. 2019 beendete der heute 35-Jährige seine Karriere.

Bale hatte Richards indes bereits Ende Dezember 2012 im Rahmen eines Q&A auf Twitter als seinen bis dato härtesten Gegenspieler bezeichnet. "Er war physisch so stark", betonte Bale damals.

Seinerzeit noch in Diensten von Tottenham, wechselte Bale im Sommer 2013 dann für 101 Millionen Euro zu Real Madrid. Mit den Königlichen gewann er fünfmal die Champions League, insgesamt stand er in 258 Pflichtspielen für Real auf dem Platz.