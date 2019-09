Galatasarays Mbaye Diagne wohl vor Wechsel zu Hellas Verona

Verlässt Stürmer Mbaye Diagne Galatasaray kurz vor Transferschluss? Der Angreifer soll vor einem Wechsel zu Hellas Verona stehen.

Serie-A-Aufsteiger Hellas Verona steht offenbar vor dem Transfer von Mittelstürmer Mbaye Diagne. Laut Tuttosport wird der Senegalese gegen eine Gebühr von 2,5 Millionen Euro für eine Saison von ausgeliehen.

Dem Bericht zufolge sollen die Italiener zudem eine Kaufoption ausgehandelt haben, die im Anschluss an die Leihe gezogen werden kann. Weiter heißt es, dass Diagne am Montag in Verona erwartet wird, um letzte Vertragsdetails zu klären.

Mbaye Diagne wechselte erst im Januar von Kasimpasa zu Galatasaray

Mit Radamel Falcao steht in Istanbul ein potenzieller Nachfolger für Diagne bereit. Der Kolumbianer reist heute nach Istanbul, um letzte Vertragsdetails zu klären, wie Galatasaray am Sonntagmittag bekanntgegeben hat.

Diagne wechselte erst im Januar für 13 Millionen Euro von Kasimpasa zum türkischen Meister und erzielte in zwölf Süper-Lig-Spielen für Cimbom zehn Treffer. Sein Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2023.