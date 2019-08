Galatasaray bestätigt Verhandlungen: Falcao vor Wechsel nach Istanbul

Radamel Falcao wird wohl bald in Istanbul auf Torejagd gehen. Galatasaray bestätigte Verhandlungen mit der AS Monaco.

Der türkische Rekordmeister steht vor einem Transfer von Radamel Falcao. Am Samstagabend bestätigte der Klub in den sozialen Medien Verhandlungen mit der über einen möglichen Wechsel.

Die Fangruppierung UltrAslan hatte bereits am Samstagnachmittag verkündet, dass der Kolumbianer am Sonntag um 15 Uhr Ortszeit in Istanbul landen wird, um im Anschluss den Medizincheck beim türkischen Meister zu absolvieren.

Falcao erzielte in seiner Karriere bereits 271 Tore

Schon seit Wochen hält sich das Gerücht um einen Wechsel des 33-Jährigen zu Gala hartnäckig. Da die AS Monaco laut L'Equipe unmittelbar vor einem Transfer von RB Leipzigs Angreifer Jean-Kevin Augustin steht, wäre der Weg für einen Falcao-Abgang frei.

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2ZNNASt60d — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2019

In seiner Karriere lief Falcao bereits für River Plate, den , , , den und die Monegassen auf. In insgesamt 461 Pflichtspielen erzielte der Mittelstürmer dabei 271 Treffer.