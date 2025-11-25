Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoGalatasaray
NEF Stadyumu
team-logoUnion St.Gilloise
Marko Brkic

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Galatasaray Istanbul kriegt es in der Champions League mit Union Saint-Gilloise zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 25. November, wird der 5. Spieltag der Ligaphase der Champions League fortgesetzt. Auch Galatasaray Istanbul ist im Einsatz und misst sich um 18.45 Uhr im heimischen Rams Park in Istanbul mit Union Saint-Gilloise.

GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Was die Übertragungsrechte der Champions League angeht, sind DAZN und Amazon Prime die richtigen Adressen. Amazon Prime zeigt pro Spieltag lediglich ein Dienstagsspiel - in der Regel mit deutscher Beteiligung. So auch in dieser Woche: Der BVB gegen Villarreal wird dort übertragen. Galatasaray gegen Union Saint-Gilloise ist hingegen bei DAZN zu sehen. Wer Leroy Sane im Trikot des türkischen Meisters in Aktion erleben möchte, benötigt allerdings ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Anstoßzeit Galatasaray gegen Union Saint Gilloise

crest
Champions League - Champions League
NEF Stadyumu

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise: Aufstellungen

Galatasaray vs Union St.Gilloise Aufstellungen

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestGIL
1
U. Cakir
4
I. Jakobs
7
R. Sallai
6
Davinson Sánchez
42
Abdülkerim Bardakci
34
L. Torreira
20
Ilkay Gündogan
10
Leroy Sané
53
B. Yilmaz
8
Gabriel Sara
9
C
M. Icardi
37
K. Scherpen
26
R. Sykes
5
K. Mac Allister
16
C
C. Burgess
10
A. Ait El Hadj
8
A. Zorgane
22
O. Niang
25
A. Khalaili
6
K. van de Perre
12
P. David
30
R. Florucz

3-4-1-2

GILAway team crest

GAL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Buruk

GIL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hubert

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Galatasaray

Galatasaray tut sich derzeit deutlich schwerer, sich von seinen Verfolgern abzusetzen als noch in der vergangenen Saison. Momentan führt man die Tabelle der Süper Lig mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf den Rivalen Fenerbahce an. Auch am Wochenende tat sich der Meister gegen Aufsteiger Genclerbirligi schwer, konnte aber mit 3:2 gewinnen.

Belgien Jupiler League
Anderlecht crest
Anderlecht
AND
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL
Süper Lig
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL

News über Union Saint Gilloise

Auch Union Saint-Gilloise führt die Tabelle der belgischen Jupiler Pro League an. Zuletzt setzte sich das Team mit 2:0 gegen Cercle Brügge durch.

Form

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

GIL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise: Die Tabellen

