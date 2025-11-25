Am heutigen Dienstag, den 25. November, wird der 5. Spieltag der Ligaphase der Champions League fortgesetzt. Auch Galatasaray Istanbul ist im Einsatz und misst sich um 18.45 Uhr im heimischen Rams Park in Istanbul mit Union Saint-Gilloise.
GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.
Galatasaray vs. Union Saint Gilloise heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?
|DAZN
|Hier live sehen!
Was die Übertragungsrechte der Champions League angeht, sind DAZN und Amazon Prime die richtigen Adressen. Amazon Prime zeigt pro Spieltag lediglich ein Dienstagsspiel - in der Regel mit deutscher Beteiligung. So auch in dieser Woche: Der BVB gegen Villarreal wird dort übertragen. Galatasaray gegen Union Saint-Gilloise ist hingegen bei DAZN zu sehen. Wer Leroy Sane im Trikot des türkischen Meisters in Aktion erleben möchte, benötigt allerdings ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.
Anstoßzeit Galatasaray gegen Union Saint Gilloise
Galatasaray vs. Union Saint Gilloise: Aufstellungen
News über Galatasaray
Galatasaray tut sich derzeit deutlich schwerer, sich von seinen Verfolgern abzusetzen als noch in der vergangenen Saison. Momentan führt man die Tabelle der Süper Lig mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf den Rivalen Fenerbahce an. Auch am Wochenende tat sich der Meister gegen Aufsteiger Genclerbirligi schwer, konnte aber mit 3:2 gewinnen.
News über Union Saint Gilloise
Auch Union Saint-Gilloise führt die Tabelle der belgischen Jupiler Pro League an. Zuletzt setzte sich das Team mit 2:0 gegen Cercle Brügge durch.