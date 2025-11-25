Am heutigen Dienstag, den 25. November, wird der 5. Spieltag der Ligaphase der Champions League fortgesetzt. Auch Galatasaray Istanbul ist im Einsatz und misst sich um 18.45 Uhr im heimischen Rams Park in Istanbul mit Union Saint-Gilloise.

GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Was die Übertragungsrechte der Champions League angeht, sind DAZN und Amazon Prime die richtigen Adressen. Amazon Prime zeigt pro Spieltag lediglich ein Dienstagsspiel - in der Regel mit deutscher Beteiligung. So auch in dieser Woche: Der BVB gegen Villarreal wird dort übertragen. Galatasaray gegen Union Saint-Gilloise ist hingegen bei DAZN zu sehen. Wer Leroy Sane im Trikot des türkischen Meisters in Aktion erleben möchte, benötigt allerdings ein gültiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Anstoßzeit Galatasaray gegen Union Saint Gilloise

Champions League - Champions League NEF Stadyumu

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise: Aufstellungen

News über Galatasaray

Galatasaray tut sich derzeit deutlich schwerer, sich von seinen Verfolgern abzusetzen als noch in der vergangenen Saison. Momentan führt man die Tabelle der Süper Lig mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf den Rivalen Fenerbahce an. Auch am Wochenende tat sich der Meister gegen Aufsteiger Genclerbirligi schwer, konnte aber mit 3:2 gewinnen.

News über Union Saint Gilloise

Auch Union Saint-Gilloise führt die Tabelle der belgischen Jupiler Pro League an. Zuletzt setzte sich das Team mit 2:0 gegen Cercle Brügge durch.

Form

Bilanz direkte Duelle

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Galatasaray vs. Union Saint Gilloise heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League? Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.