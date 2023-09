Galatasaray bemüht sich offenbar um Donny van de Beek von Manchester United

In Manchester ist van de Beek weiterhin nicht glücklich geworden. Könnte Galatasaray den Mittelfeldspieler nun holen?

WAS IST PASSIERT? Galatasaray bemüht sich offenbar um Mittelfeldspieler Donny van de Beek von Manchester United. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hat United ein Angebot des türkischen Meisters über eine Leihe mit einer Million Euro Leihgebühr zwar abgelehnt. Dennoch soll Gala die Gespräche mit van de Beek fortgesetzt haben.

Der Niederländer hat dem Bericht zufolge aber auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt.

WIE GEHT ES WEITER? In England ist das Transferfenster noch bis 0 Uhr am Freitag geöffnet. Bis dahin müsste ein Wechsel van de Beeks also über die Bühne gehen.

Der 26-Jährige war 2020 von Ajax Amsterdam nach Manchester gewechselt, sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis 2025. Allerdings konnte sich van de Beek bei United weiterhin nicht durchsetzen, fiel vergangene Saison zudem lange mit einer Knieverletzung aus.