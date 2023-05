Galatasaray vs. Sivasspor heute live: Gibt es eine Übertragung im STREAM oder TV?

Galatasaray empfängt in der türkischen Liga heute Sivasspor. Gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM oder TV?

Galatasaray Istanbul bekommt es am 35. Spieltag der Süper Lig mit Sivasspor zu tun. Das Gastpiel des amtierenden Pokalsiegers beim Tabellenführer der türkischen Liga steigt am heutigen Samstag, den 20. Mai 2023, um 18.00 Uhr im Nef Stadyumu in Istanbul. Gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV?

Holt Galatasaray Istanbul in der laufenden Saison mal wieder einen Titel? Derzeit sieht es gut aus für die "Löwen vom Bosporus", die nach 32 absolvierten Partien an der Spitze der türkischen Liga thronen. Der ärgste Verfolger, Lokalrivale Besiktas, hat sechs Spieltag vor dem Ende einen Rückstand von fünf Punkten vorzuweisen. Zuletzt wurde Galatasaray 2018/19 Meister, in der Saison gelang sogar das Double.

Für den heutigen Gegner aus Sivas geht es indes nicht mehr um viel, der Fokus dürfte vielmehr auf dem erneuten Gewinn des Pokals liegen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt sechs Zähler - der Klassenerhalt ist damit zwar noch nicht fix, der Gang in die zweite Liga dürfte aber eher unwahrscheinlich sein. Gelingt gegen Galatasaray vielleicht sogar der finale Schritt in Richtung Ligaverbleib?

Galatasaray trifft am 35. Spieltag der Süper Liga auf Sivasspor. Gibt es heute eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV?

Galatasaray vs. Sivasspor heute live: Übertragung im TV und LIVE-STREAM - Übersicht zur Partie

Paarung: Galatasaray vs. Sivasspor Wettbewerb: Süper Lig, 35. Spieltag Anstoß: 20. Mai 2023 (heute), 18.00 Uhr Austragungsort: Nef Stadyumu (Istanbul)

Galatasaray vs. Sivasspor heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Nein, im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Nur noch die wenigsten Wettbewerbe sind live im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar, selbst die Bundesliga ist dort kaum noch zu sehen.

Die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga könnt Ihr aber im Free-TV verfolgen, diese werden von Sat.1 übertragen. Die türkische Liga gibt es im Fernsehen jedoch nicht.

Galatasaray vs. Sivasspor heute live: Gibt es eine Übertragung im Pay-TV oder LIVE-STREAM?

Diverse internationale Meisterschaften werden im Pay-TV von Sportdigital Fußball oder DAZN gezeigt. Allerdings hat keiner der beiden Anbieter die Süper Lig im Programm.

Demzufolge wird Galatasaray gegen Sivasspor auch nicht im Pay-TV oder LIVE-STREAM zu sehen sein. Dafür könnt Ihr diverse andere Ligen und Wettbewerbe bei DAZN sehen.

Galatasaray vs. Sivasspor heute live: Keine Übertragung im TV und STREAM - Internationaler Spitzensport live auf DAZN

Zwar überträgt DAZN die türkische Liga nicht live, dafür hat der Anbieter diverse andere Wettbewerbe im Angebot. Dazu zählen beispielsweise die spanische La Liga, die französische Ligue oder auch die Serie A. Zudem sind nahezu alle Champions-League-Spiele inklusive des Finals beim Streamingdienst zu sehen.

Um Zugang zu den LIVE-STREAMS zu erhalten, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Das Komplett-Paket gibt es für 39,99 Euro monatlich bzw. 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Weitere Infos zu den verschiedenen Möglichkeiten findet ihr hier.

Galatasaray vs. Sivasspor heute live: Internationale Ligen auf DAZN - Infos zum Anbieter

Galatasaray vs. Sivasspor heute live: Keine Übertragung in Deutschland - Bilanz der direkten Duelle

Insgesamt standen sich beide Teams bereits in 38 Spielen gegenüber. 21 Partien gewann Gala, zehn Mal ging Sivasspor als Sieger vom Platz. Wie die vergangenen fünf Duelle liefen, seht Ihr in der Tabelle.