Galatasaray Istanbul will Ryan Babel offenbar zurück in die Türkei holen

Galasaray Istanbul zeigt offenbar Interesse am Niederländer Ryan Babel, dessen Vertrag beim FC Fulham im Sommer ausläuft.

Süper-Lig-Klub Istanbul möchte den ehemaligen Hoffenheim-Stürmer Ryan Babel ( ) offenbar im Sommer zurück in die holen. Das berichtet Sky Sports.

Der Stürmer war erst im Januar von Galatasarays Lokalrivalen nach Fulham gewechselt. Sein Vertag bei den bereits abgestiegenen Cottagers läuft nun im Sommer wieder aus.

Ryan Babel hat ein Haus in Istanbul

Babel sieht sich also momentan nach einem neuen Verein um, zuletzt hatte er öffentlich erklärt, gerne weiterhin in der Premier League auf Torejagd gehen zu wollen. Für den FC Fulham erzielte Babel fünf Treffer in 14 Spielen.

Für eine Rückkehr nach Istanbul spricht unter anderem, dass der 32-Jährige, der sich mit regelmäßiger Spielpraxis für die niederländische Nationalmannschaft empfehlen möchte, dort noch ein Haus besitzt.