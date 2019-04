FC Fulham: Ryan Babel will weg und weiter in der Premier League spielen

Nach dem Abstieg aus der Premier League wird Ryan Babel den FC Fulham wohl verlassen. Er will nach Möglichkeit im englischen Oberhaus bleiben.

Der ehemalige Bundesligastürmer Ryan Babel wird den nach einer halben Saison wohl wieder verlassen. "Wenn ich die Möglichkeit habe, in der Premier League zu bleiben, wäre das natürlich großartig“, sagte Babel gemäß Daily Mail.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Nach seinem dem schon feststehenden Abstieg mit Fulham strebt der Niederländer also einen Verbleib in Englands höchster Spielklasse an. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

"Es gibt so viele Faktoren, die ich berücksichtigen muss, um letzten Endes die richtige Wahl zu treffen," erklärte Babel, einst auch in Diensten von

Ryan Babel will mit Oranje zur EM

Im Januar war der 32-jährige für zwei Millionen Euro Ablöse von Istanbul in den Westen Londons gewechselt. Sein Vertrag bei Fulham läuft im Sommer aus.

Er hat noch ein großes Ziel mit der Nationalmannschaft vor Augen und will daher Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln "Wenn ich Glück habe, kann ich nächstes Jahr für die bei der Europameisterschaft spielen, sollten wir uns qualifizieren", meinte Babel.

Die Niederlande werden zudem in diesem Sommer am Final-Four-Turnier der teilnehmen.