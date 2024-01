Galatasaray bei Sivasspor: Gibt es eine Übertragung in TV oder LIVE-STREAM?

Galatasaray muss unter der Woche in Sivas ran. Wir verraten, ob und wie ihr das Spiel live verfolgen könnt.

In der türkischen Süper Lig rollt der Ball nach der kurzen Winterpause wieder. Meister Galatasaray, der in der Tabelle aktuell punktgleich hinter dem Erzrivalen Fenerbahce Rang zwei belegt, bekommt es am Donnerstag in einem Nachholspiel des 16. Spieltags mit Sivasspor zu tun.

Galatasaray besiegte vor wenigen Tagen Konyaspor mit 3:0 und bewies dabei eine gute Frühform im Jahr 2024. Auch Sivasspor ist gut drauf und behielt am Sonntag bei Kayserispor mit 3:1 die Oberhand.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Sivasspor vs. Galatasaray im LIVE-STREAM und TV schauen könnt.

Fenerbahce vs. Galatasaray, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Sivasspor vs. Galatasaray Wettbewerb Süper Lig, 16. Spieltag Datum Donnerstag, 11. Januar Uhrzeit 15 Uhr Ort Yeni 4 Eylül Stadyumu (Sivas), Türkei

Galatasaray bei Sivasspor heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Was eine Übertragung des Spiels im deutschen TV angeht, sieht es am Donnerstag schlecht aus. Weder Sky noch Streamingdienst DAZN mit seinen TV-Kanälen oder ein anderer Sender haben die Rechte an den Spielen der Süper Lig und entsprechend wird Sivasspor vs. Galatasaray nicht im Fernsehen gezeigt.

Galatasaray bei Sivasspor heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM?

Was DAZN, Sky und Co. im TV nicht dürfen, gilt natürlich auch für mögliche LIVE-STREAMS: Auch hier zeigen sie Galatasarays Auftritt bei Sivasspor nicht.

Es gibt aber dennoch eine Möglichkeit, wie Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen könnt - und das sogar kostenlos. Der Wettanbieter bet365 hat eine Übertragung des Spiels im Angebot.

Galatasaray bei Sivasspor heute live: Wie funktioniert die Übertragung bei bet365?

Das Abrufen eines LIVE-STREAMS auf bet365 geht so: Ihr geht auf die Webseite und erstellt Euch dort einen Account, sofern Ihr noch keinen habt. Schließlich sucht Ihr Euch das passende Spiel und gelangt dort zum LIVE-STREAM.

Zwar könnt Ihr das Spiel von Galatasaray bei Sivasspor auf bet365 theoretisch kostenlos verfolgen, dennoch muss auf Eurem Account Guthaben vorhanden sein. Wenn Ihr also einen neues Konto erstellt habt, müsst Ihr zunächst Geld aufladen, um das Spiel streamen zu können.

News zu Sivasspor

Sivasspor gewann zuletzt zwei Spiele in Serie und hat es sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle gemütlich gemacht. Mit Abstand gefährlichster Spieler der Mannschaft des neuen Trainers Bülent Uygun ist Rey Manaj. Der albanische Nationalspieler erzielte in dieser Saison in 17 Pflichtspielen bereits 11 Treffer.

Aufstellung Sivasspor: Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff gibt es hier die Formation der Gastgeber.

News zu Galatasaray

Das Aus in der Champions League nach der 0:1-Niederlage gegen Kopenhagen Mitte Dezember hat Galatasaray gut verdaut. Es folgte eine Nullnummer an Heiligabend im Gipfeltreffen bei Fenerbahce. Ende des Monats wurde das Supercup-Duell mit dem ungeliebten Nachbarn in Saudi-Arabien unter kuriosen Umständen abgesagt.

Es folgte die kurze Winterpause, die mit dem souveränen 3:0 gegen Abstiegskandidat Konyaspor am Wochenende endete. Abwehrspieler Adülkerim Bardakci schnürte dabei in Abwesenheit des an einem Augenbogenbruch leidenden Torjägers Mauro Icardi überraschenderweise einen Doppelpack.

In der Tabelle hat Gala nun nach Punkten mit Fenerbahce (jeweils 47 Zähler) gleichgezogen.

Aufstellung Galatasaray: Rund eine Stunde vor dem Anstoß erfahrt Ihr hier, auf welche Spieler Trainer Okan Buruk setzt.

Sivasspor gegen Galatasaray live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Spiele 39 Siege Sivasspor 9 Siege Galatasaray 22 Unentschieden 8 Letzter Vergleich Galatasaray vs. Sivasspor 2:0 (20. Mai 2023, Süper Lig)

Sivasspor vs. Galatasaray live anschauen: Nützliche Links