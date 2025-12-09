Galatasaray bei AS Monaco im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoAS Monaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoGalatasaray
Marko Brkic

In der Champions League stehen sich die AS Monaco und Galatasaray gegenüber. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Die Ligaphase der Champions League wird am heutigen Dienstag, dem 9. Dezember, mit neun Partien des 6. Spieltags fortgesetzt. Ebenfalls im Einsatz ist Galatasaray Istanbul mit Nationalspieler Leroy Sane. Der türkische Meister ist zu Gast bei der AS Monaco. Im Stadion Louis II ertönt um 21 Uhr der Anpfiff. 

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

Pro Spieltag wird in Deutschland eine Dienstagspartie bei Amazon Prime übertragen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Monaco gegen Gala. Für dieses Spiel werdet Ihr einzig bei DAZN fündig. Mario Rieker fungiert heute als Kommentator. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte am Großteil der Königsklasse. 

Um Zugriff auf die Übertragung zu bekommen, wird ein DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt. Der Streamingdienst stellt zudem auch eine Konferenz zur Verfügung.

Anstoßzeit AS Monaco gegen Galatasaray

crest
Champions League - Champions League
Stade Louis II, Monaco

AS Monaco vs. Galatasaray: Aufstellungen

AS Monaco vs Galatasaray Voraussichtliche Aufstellungen

AS MonacoHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestGAL
1
L. Hradecky
22
M. Salisu
2
Vanderson
5
T. Kehrer
12
C. Henrique
11
M. Akliouche
8
P. Pogba
10
A. Golovin
18
T. Minamino
15
L. Camara
9
F. Balogun
1
U. Cakir
6
Davinson Sánchez
42
Abdülkerim Bardakci
4
I. Jakobs
7
R. Sallai
8
Gabriel Sara
10
Leroy Sané
20
Ilkay Gündogan
34
L. Torreira
53
B. Yilmaz
45
V. Osimhen

4-2-3-1

GALAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Sébastien Pocognoli

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Buruk

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über AS Monaco

Die Monegassen konnten den Schwung vom 1:0-Sieg über Paris Saint-Germain nicht mitnehmen und kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:1-Pleite bei Stade Brest - bereits die sechste der Saison. Im Moment ist man Tabellensiebter in der französischen Ligue 1. In der Champions League ist man nach fünf Spieltagen auf Rang 23.

Champions League
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL

News über Galatasaray

In der türkischen Süper Lig deutet sich in dieser Saison ein deutlich engerer Titelkampf an als im vergangenen Jahr. Galatasaray ist zwar Tabellenführer, spürt derzeit aber den Druck von Trabzonspor und dem Stadtrivalen Fenerbahce, die in der Tabelle unmittelbar folgen. Trabzonspor liegt drei Punkte zurück, Fenerbahce zwei.

Form

ASM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ASM

Letzte 2 Spiele

GAL

1

Sieg

0

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
2/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

AS Monaco vs. Galatasaray: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

