Die Ligaphase der Champions League wird am heutigen Dienstag, dem 9. Dezember, mit neun Partien des 6. Spieltags fortgesetzt. Ebenfalls im Einsatz ist Galatasaray Istanbul mit Nationalspieler Leroy Sane. Der türkische Meister ist zu Gast bei der AS Monaco. Im Stadion Louis II ertönt um 21 Uhr der Anpfiff.

Galatasaray bei AS Monaco im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

Pro Spieltag wird in Deutschland eine Dienstagspartie bei Amazon Prime übertragen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Monaco gegen Gala. Für dieses Spiel werdet Ihr einzig bei DAZN fündig. Mario Rieker fungiert heute als Kommentator. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte am Großteil der Königsklasse.

Anstoßzeit AS Monaco gegen Galatasaray

Champions League - Champions League Stade Louis II, Monaco

AS Monaco vs. Galatasaray: Aufstellungen

Um Zugriff auf die Übertragung zu bekommen, wird ein DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt. Der Streamingdienst stellt zudem auch eine Konferenz zur Verfügung.

Die Monegassen konnten den Schwung vom 1:0-Sieg über Paris Saint-Germain nicht mitnehmen und kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:1-Pleite bei Stade Brest - bereits die sechste der Saison. Im Moment ist man Tabellensiebter in der französischen Ligue 1. In der Champions League ist man nach fünf Spieltagen auf Rang 23.

In der türkischen Süper Lig deutet sich in dieser Saison ein deutlich engerer Titelkampf an als im vergangenen Jahr. Galatasaray ist zwar Tabellenführer, spürt derzeit aber den Druck von Trabzonspor und dem Stadtrivalen Fenerbahce, die in der Tabelle unmittelbar folgen. Trabzonspor liegt drei Punkte zurück, Fenerbahce zwei.

Form

Bilanz direkte Duelle

ASM Letzte 2 Spiele GAL 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg AS Monaco 4 - 2 Galatasaray

Galatasaray 3 - 2 AS Monaco 6 Erzielte Tore 5 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

AS Monaco vs. Galatasaray: Die Tabellen

