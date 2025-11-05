Auch am heutigen Mittwoch, 5. November, geht es mit dem vierten Spieltag der Champions League Ligaphase weiter. Dabei kommt es zum Duell zwischen Galatasaray Istanbul und Ajax Amsterdam. Spielbeginn in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam ist 21 Uhr.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Galatasaray bei Ajax Amsterdam heute im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Champions League?
Ein Champions League-Spiel an einem Mittwoch? Dann gibt es nur eine Möglichkeit und diese heißt DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Woche bis auf eines live und exklusiv im Pay-TV und per Livestream. Die heutige Begegnung seht als Einzelspiel nur im Stream in der App oder auf der Website, Julian Engellhard kommentiert das Geschehen auf dem Platz. Die Konferenz könnt Ihr auch im linearen Fernsehen verfolgen und zwar bei DAZN 2, dort kümmert sich Max Gross um die Partie. Alternativ könnt Ihr das Einzelspiel auch mit dem türkischen Kommentar von Ozan Sülüm verfolgen.
Anstoßzeit Ajax Amsterdam gegen Galatasaray
Ajax Amsterdam vs. Galatasaray: Aufstellungen
News über Ajax Amsterdam
Die Champions-League-Saison ist für Ajax bisher komplett zum Vergessen. In den ersten drei Spielen gelang es den Holländern nicht, einen einzigen Punkt zu ergattern. Somit steht man auch auf dem letzten Platz der Tabelle.
Amsterdam ist die Schießbude der Königsklasse, elf Gegentreffer musste nur auch Frankfurt hinnehmen. Die Eintracht konnte dafür aber immerhin auch schon sieben Tore erzielen, das Team von Trainer John Heitinga hingegen erst eins.
Zuletzt gab es eine 1:5-Klatsche gegen den FC Chelsea. Der niederländische Rekordmeister war ab der 17. Minute in Unterzahl, der ehemalige Bundesligastürmer Wout Weghorst erzielte den Ehrentreffer für Ajax per Elfmeter.
Getty Images
News über Galatasaray
Galatasarays Start in die Champions League kann trotz der 1:5-Niederlage gegen Frankfurt am ersten Spieltag als Erfolg verbucht werden. Mit sechs Zählern steht der Klub aus der türkischen Metropole Istanbul auf Platz 14.
Nach ebenjener Niederlage gegen die Eintracht besiegte man Liverpool mit 1:0, ehe zuletzt Bodö/Glimt 3:1 besiegt wurde.
Begehrlichkeiten weckt vor allem natürlich Stürmerstar Victor Osimhen. Der Nigerianer war in der Champions League schon dreimal erfolgreich und soll nun bei Barcelona als Nachfolger für Robert Lewandowski gehandelt werden.
Getty Images