Gabun vs. Marokko heute live: TV und LIVE-STREAM - so wird der Afrika-Cup 2022 übertragen

Am dritten und letzten Spieltag in Gruppe C des Afrika-Cups 2022 stehen sich heute Gabun und Marokko gegenüber. Anpfiff ist um 20.00 Uhr (MEZ) im Stade Ahmadou Ahidjo in Kameruns Hauptstadt Yaoundé.

Die marokkanische Auswahl um Superstar Achraf Hakimi ist mit sechs Punkten bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Gegen Gabun geht es heute um den Gruppensieg, Gabun muss jedoch auf Superstar Pierre-Emerick Aubameyang verzichten, der immer noch mit einer Covid-Erkrankung zu kämpfen hat.

Für Marokko ist die nächste Runde bereits sicher, für Gabun nur noch Formsache - welches Endergebnis werden wir heute sehen? GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Gabun vs. Marokko heute live: Die Eckdaten zum Spiel beim Afrika-Cup

Begegnung Gabun - Marokko (LIVE-TICKER) Wettbewerb Afrika-Cup | Gruppenphase Gruppe C Spieltag 3/3 Datum Dienstag, 18. Januar 2022 Uhrzeit 20.00 Uhr (MEZ) Ort Yaoundé (Kamerun), Stade Ahmadou Ahidjo

Gabun - Marokko heute live im TV: Wird der Afrika-Cup im Free-TV übertragen?

Die Übertragung von Fußballspielen internationaler Kragenweite im Free-TV ist leider zu einer Rarität geworden - auch das heutige Spiel zwischen Gabun und Marokko bildet hier keine Ausnahme!

Solltet Ihr heute auf eine Übertragung im Free-TV gehofft haben, müssen wir Euch leider enttäuschen - Gabun vs. Marokko und alle weiteren Partien des Afrika-Cups seht Ihr nicht im Free-TV!

Gabun - Marokko live sehen: Welcher Sender überträgt den Afrika-Cup heute live im Pay-TV oder im LIVE-STREAM?

Ganz anders sieht die Situation jedoch aus, wenn man das Spiel im Pay-TV oder LIVE-STREAM verfolgen möchte: Hier gibt es gleich mehrere Optionen, um die Begegnung live zu sehen.

Der Sender SPORTDIGITAL FUSSBALL strahlt jede Begegnung des wichtigsten afrikanischen Kontinentalwettbewerbs live und in voller Länge im Pay-TV aus.

Um dieses Angebot zu nutzen, müsst Ihr Euch mittels kostenpflichtigen Abonnements einen Zugang einrichten. Wie Ihr den Sender auf Eurem TV-Gerät empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gabun - Marokko heute live sehen: Der Afrika-Cup im LIVE-STREAM auf SPORTDIGITAL FUSSBALL

Der auf Fußball spezialisierte Bezahlsender stellt Euch drei mögliche Abonnement-Varianten zur Verfügung:

Tagespass für 2,99 Euro

Monatspass für 4,99 Euro

Jahresabo für 44,99 Euro

Der Monats- und Jahrespass kann zudem jederzeit gekündigt werden.

Übrigens gibt es in diesem Jahr den Afrika-Cup auch auf der Fußballplattform OneFootball im LIVE-STREAM zu sehen. Hier könnt Ihr die Begegnungen als Einzelspiel buchen und seid somit sehr flexibel. Weitere Informationen zur Übertragung mit englischem Originalkommentar auf OneFootball findet Ihr hier.

Gabun vs. Marokko heute live: Wird der Afrika-Cup im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen?

Und jetzt wird es richtig interessant: Auch der Streaming-Gigant DAZN überträgt die Spiele rund um den Afrika-Cup live!

Eine Kooperation zwischen DAZN und SPORTDIGITAL FUSSBALL ermöglicht auch die Übertragung der Begegnung zwischen Gabun und Marokko.

Wenn Ihr noch keine Kunden von DAZN seid, können wir Euch die Mitgliedschaft wärmstens empfehlen! Hier erlebt Ihr ein riesiges Angebot an LIVE-Sport, interessanten Dokus und sportspezifischen on-demand-Inhalten, die zum Binge-Watching einladen. Sucht Euch einfach das für Euch passende Abo (Jahresabo einm. 149,99€ | Monatsabo 14,99€ mtl.) heraus, wählt den LIVE-STREAM zur Begegnung und genießt internationalen Weltklasse-Fußball.

Gabun - Marokko heute live: Wo gibt es einen LIVE-TICKER und die Highlights?

Ihr wollt die Highlights der Partie noch einmal in einer knackigen Zusammenfassung Revue passieren lassen? Dann schaut einfach auf den YouTube-Kanälen der erwähnten Plattformen vorbei!

Wenn Ihr heute keine Möglichkeit habt, das Spiel live anzusehen, empfehlen wir Euch unseren kostenlosen LIVE-TICKER.

GOAL informiert Euch dabei über die wichtigsten Stats und Ereignisse der Partie - und das fast in Echtzeit!

Zum LIVE-TICKER

Gabun vs. Marokko heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die offiziellen Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Gabun vs. Marokko heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung des Afrika-Cups im Überblick