FIFA-Agent Sabatino Durante: Gabriel Jesus wegen Mancinis Fehler bei Manchester City

Manchester City hat es wohl einem Fehler seines Ex-Trainers Roberto Mancini zu verdanken, dass Gabriel Jesus heute für die Skyblues auf Torejagd geht.

Roberto Mancini hat seinem ehemaligen Verein offenbar unfreiwillige Schützenhilfe im Rennen um Gabriel Jesus geleistet. "Er hätte zu gehen können, aber Mancini hat ihn nicht angerufen", erklärte FIFA-Agent Sabatino Durante in einem Interview mit Calciomercato.

"Jesus war einer der verheißungsvollsten Spieler von Palmeiras. Inter war sehr interessiert und ich sagte den Nerazzurri, Mancini solle ihn anrufen", so der -Experte: "Inter hat es nicht getan, im Gegensatz zu ManCity. Pep Guardiola rief ihn an und überzeugte ihn", ließ Durante durchblicken.

Gabriel Jesus steht bei Manchester City bis 2023 unter Vertrag

2016 war Jesus erstmals mit einem Transfer nach Europa in Verbindung gebracht worden. Damals machte es den Anschein, als könne sich Inter Mailand die besten Chancen ausrechnen. Stattdessen wechselte der Palmeiras-Stürmer im Januar 2017 für 32 Millionen Euro Ablöse nach Manchester.

Unter Guardiola entwickelte sich Jesus in der vergangenen Saison zum Stammspieler und kommt inzwischen bereits auf 156 Einsätze für die Skyblues, in denen ihm 71 Tore und 30 Vorlagen gelangen. In Manchester besitzt der brasilianische Nationalspieler einen bis 2023 laufenden Vertrag.