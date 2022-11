Die meisten WM-Titel im Fußball: Welche Nation ist Rekordweltmeister?

Die Fußball-WM in Katar im Winter 2022 in die 22. Auflage in der Geschichte des Turniers. GOAL zeigt, welche Nation den Titel am öftesten gewann.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch der Höhepunkt steht für die Fußballer noch an. In Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember die Weltmeisterschaft statt. Das Turnier ist aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten, Kritik am Gastgeber hagelte es zuletzt immer wieder.

Zweifelsohne dürfte die WM trotz aller Bedenken weltweit großes Interesse hervorrufen - trotz des ungewöhnlichen Termins. Denn zum ersten Mal findet die WM im Spätherbst und Winter statt - bei bislang 21 Ausgaben des Turniers.

Welche Nation hat den heißbegehrten Titel bisher am öftesten gewonnen? Und wie steht die deutsche Nationalmannschaft dazu im Vergleich? Auf dieser Seite gibt es die Antwort.

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

WM 2022 in Katar: Welche Nation wurde am öftesten Fußball-Weltmeister?

Seit 1930 wird alle vier Jahre ein neuer Weltmeister bestimmt. Einzige Ausnahme: Nach dem Turnier 1938 in Frankreich setzte die WM aufgrund des zweiten Weltkriegs und seinen Folgen für zwölf Jahre aus. Bislang wurde der Wettbewerb 21-mal ausgetragen, die WM 2022 in Katar ist also die 22. Auflage des Turniers.

Rekordsieger ist Brasilien. Die Südamerikaner gewannen den Titel bislang fünfmal: 1958 in Schweden, 1962 in Chile, 1970 in Mexiko, 1994 in den USA und 2002 in Südkorea und Japan. Es sollte auch das letzte Mal gewesen sein, dass ein Team von außerhalb Europas den Weltmeistertitel gewann.

Weltmeisterschaft: Wie oft gewann Deutschland den Titel?

Die Nationalmannschaft der Deutschen gewann den Titel bislang viermal - zuletzt 2014 in Brasilien. Unvergessen dürfte dabei das historische 7:1 gegen den Gastgeber Brasilien im Halbfinale des Turniers sein. Im Finale setzte sich die DFB-Elf mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durch, das entscheidende Tor erzielte Mario Götze.

Den ersten Titel sicherte sich Deutschland - damals unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland, da die DDR seit 1952 eine eigene Nationalmannschaft hatte - 1954 in der Schweiz. Mit einem 3:2 siegte die DFB-Elf gegen Ungarn. 1974 gewann Deutschland die WM im eigenen Land mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen die Niederlande, Titel Nummer drei holten die Deutschen 1990 in Italien. Mit einem Sieg bei der WM 2022 in Katar zöge Deutschland also mit den Brasilianern in Sachen WM-Siege gleich.

Fußball-Weltmeisterschaft: Wie viele Nationen gewannen bisher den Titel?

Bei den insgesamt 21 Ausgaben des Turniers gelang es bislang nur acht Nationalmannschaften, den Titel der besten Mannschaft der Welt zu gewinnen. Dazu zählen - neben Deutschland und Brasilien - Italien, Frankreich, Argentinien, Uruguay, England und Spanien. Ob sich bei der WM 2022 in Katar eine neunte Nation in die Siegerliste einträgt?

Zwölf weitere Nationen landeten mindestens einmal auf dem Siegertreppchen, also auf Position drei. Dazu gehören die Niederlande, Tschechien, Ungarn, Schweden, Kroatien, Polen, Belgien, Österreich, Portugal, Chile, die Türkei und die USA.

Übersicht: Welche Nation gewann den WM-Titel wie oft?