Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt: So läuft die Relegation zur 2. Bundesliga

Wer tritt nächste Saison in der 2. Bundesliga an - Nürnberg oder Ingolstadt? Heute Abend werden im Hinspiel die Weichen für die Entscheidung gestellt.

Zwei alles entscheidende Spiele stehen an, um den letzten Teilnehmer der kommenden Saison in der 2. zu ermitteln. Der und kämpfen in Hin- und Rückspiel um das Ticket. Teil eins des Duells steht heute Abend an - Anstoß ist um 18.15 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.

Ingolstadt sicherte sich am letzten Spieltag der die Teilnahme an der Relegation, als das Team von Trainer Tomas Oral 1860 München mit 2:0 besiegte.

Der letzte Spieltag der Saison wurde den Nürnbergern hingegen zum Verhängnis, als sie vom auf den Relegationsplatz verbannt wurden.

Mehr Teams

Fußball ist heute live zu sehen! Das Hinspiel der Relegation zur läuft live im TV und LIVE-TREAM. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt - Fußball heute live: Die Daten zum Hinspiel der Relegation

Duell 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt Datum Dienstag, 7. Juli | 18.15 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Fußball heute live im TV: Hier läuft 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt

Das Duell zwischen Nürnberg und Ingolstadt verspricht Spannung pur - und Ihr könnt es live verfolgen! Gleich zwei Anbieter haben das heutige Duell im Programm. Goal erklärt Euch, wo Ihr einschalten müsst.

Fußball heute live im TV: Hier läuft 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt im Free-TV

Die Relegation zur 1. Bundesliga lief nicht im Free-TV, bei den Duellen um die 2. Bundesliga ist es jedoch anders. Das ZDF zeigt das Hinspiel heute Abend, sowie das Rückspiel am kommenden Samstag live im Free-TV.

Ab 18 Uhr könnt Ihr heute Abend im Zweiten einschalten und das Hinspiel live verfolgen. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Kommentator Martin Schneider und Experte Peter Hyballa begleiten Euch dabei am Mikrofon.

Start der Übertragung : Dienstag, 7. Juli 2020, 18 Uhr

: Dienstag, 7. Juli 2020, 18 Uhr Anstoß : Dienstag, 7. Juli 2020, 18.15 Uhr

: Dienstag, 7. Juli 2020, 18.15 Uhr Moderatorin : Katrin Müller-Hohenstein

: Katrin Müller-Hohenstein Kommentator : Martin Schneider

: Martin Schneider Experte: Peter Hyballa

1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt läuft live auf DAZN - Fußball am Smart-TV verfolgen

Der zweite Anbieter, der Nürnberg gegen Ingolstadt heute Abend live zeigt, ist DAZN. Den LIVE-STREAM der Übertragung könnt Ihr ganz gemütlich am Smart-TV abspielen.

Ladet Euch dazu die kostenlose DAZN-App herunter und streamt los. Ab 18 Uhr wird dort live aus Nürnberg gesendet mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Mario Rieker und Experte Sebastian Kneißl.

Um die DAZN-Übertragung abrufen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement beim Streaming-Dienst. Dafür müsst Ihr im ersten Monat nicht mal etwas zahlen, jeder Neukunde bekommt die Mitgliedschaft nämlich 30 Tage lang geschenkt!

Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig oder 119,99 Euro im Jahresabo. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr unter diesem Link.

Fußball live auf DAZN: Die Übertragung zu 1. FC Nürnberg vs. FC Ingolstadt im Überblick

Start der Übertragung : Dienstag, 7. Juli 2020, 18 Uhr

: Dienstag, 7. Juli 2020, 18 Uhr Anstoß : Dienstag, 7. Juli 2020, 18 Uhr

: Dienstag, 7. Juli 2020, 18 Uhr Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Mario Rieker

: Mario Rieker Experte: Sebastian Kneißl

Fußball heute im LIVE-STREAM: So läuft 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt live im Internet

Fußball ist nicht nur im Fernsehen zuhause, sondern auch im Internet. Nürnberg gegen Ingolstadt könnt Ihr also auch im Netz via LIVE-STREAM verfolgen. Auch hier bieten das ZDF und DAZN zwei Übertragungen an.

DAZN zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt heute im LIVE-STREAM

Der Streaming-Dienst DAZN hat das bayerische Duell heute Abend live im Programm. Den LIVE-STREAM zum Spiel könnt Ihr auf allen mobilen Geräten abrufen.

Nürnberg gegen Ingolstadt könnt Ihr also unterwegs auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist eine stabile Internetverbindung und ein Abo bei DAZN.

Alle Details zum Abo und zum kostenlosen Probemonat findet Ihr weiter oben im Artikel oder unter diesem Link.

1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt heute kostenlos im LIVE-STREAM von ZDF schauen

Nachdem sich das ZDF die Übertragungsrechte am Spiel sichern konnte, zeigt der Free-TV-Sender die Begegnung auch im Internet via LIVE-STREAM. Auf www.zdf.de könnt Ihr Nürnberg gegen Ingolstadt kostenlos schauen.

Dort läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen, los geht's also auch hier um 18 Uhr mit den Vorberichten. Ab 18.15 Uhr seht Ihr die kompletten 90 Minuten aus Nürnberg live. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM des ZDF.

Zudem bietet Amazon einen LIVE-STREAM zur Begegnung an. Alle Informationen dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Dieses Gespann leitet heute das Relegationshinspiel:



👨‍⚖️ Sascha Stegemann

🚩 Mike Pickel

🚩 Christian Gittelmann

4⃣ Nicolas Winter

📺 Frank Willenborg

📺 Henrik Bramlage #FCN #FCNFCI pic.twitter.com/tFk34N2S1R — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 7, 2020

Fußball live auf DAZN: Die wichtigsten Infos zum Streaming-Portal

Fußball läuft so gut wie jeden Tag auf DAZN! Hier seht Ihr Spiele aus , , und vielen anderen Ländern der Welt.

DAZN zeigt neben den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga nämlich auch viele Bundesligaspiele der kommenden Saison. Das Angebot des Streaming-Portals wurde kürzlich ordentlich ausgeweitet.

Neben der Bundesliga könnt Ihr auf DAZN auch , , die , die und viele weitere Ligen sehen. Hier findet Ihr ein aktuelles Programm zu den kommenden Übertragungen.

Ihr habt noch weitere Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr einige Antworten:

Hier könnt Ihr Euch die DAZN-App für alle gängigen Geräte herunterladen: