Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Union Berlin vs. FC Bayern München

Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Die ist zurück! Nachdem der Ball aufgrund der Coronavirus-Pandemie über zwei Monate lang ruhte, läuft die Bundesliga wieder. Am Sonntag ist der im Rahmen des 26. Spieltages bei zu Gast. Anpfiff der Partie im Stadion an der Alten Försterei ist heute um 18 Uhr .

Goal hat für Euch zusammengestellt, wie Ihr das Duell zwischen Union Berllin und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Einen LIVE-TICKER gibt es auf Goal übrigens auch - einfach hier entlang .

Fußball heute live im TV: So wird Union Berlin vs. FC Bayern München übertragen

Gleich zu Beginn die gute Botschaft für alle Anhänger von Eisern Union und der Bayern: Das Duell wird an diesem Samstag live im TV zu sehen sein. Mehr Informationen dazu folgen jetzt.

Fußball LIVE im TV: So wird Union Berlin vs. FC Bayern München gezeigt

Wer die kompletten 90 Minuten zwischen den den beiden ungleichen Klubs sehen will, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender überträgt Union Berlin gegen den FC Bayern München in voller Länge.

Der Bezahlsender teilt sich in der Saison 2019/20 die Übertragungsrechte für die Bundesliga mit dem Streamingdienst DAZN. Im Fall der Partie zwischen Berlin und München ist Sky im Besitz der Übertragungsrechte und wird die Begegnung als Einzelspiel anbieten. Eine Konferenz wird es nicht geben, da am Sonntagabend kein Spiel aus der Bundesliga parallel läuft..

Das Duell wird am Sonntag ab 18 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen. Die Vorberichterstattung läuft bereits ab rund 17.20 Uhr, wenn das frühe Sonntagsspiel zwischen Köln und Mainz zu Ende ist. Als Kommentator für die kompletten 90 Minuten ist Wolff Fuss im Einsatz.

Als Alternative zur TV-Übertragung kann man das Heimspiel von Union gegen den deutschen Rekordmeister auch per LIVE-STREAM verfolgen. Sämtliche Informationen hierzu erhaltet Ihr im folgenden Abschnitt.

Fußball heute live: Union Berlin vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Wenn das Duell am heutigen Sonntag um 18 Uhr um 18 Uhr angepfiffen wird, könnt Ihr einerseits - wie bereits erwähnt - auf die TV-Übertragung bei Sky zurückgreifen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen.

Union Berlin vs. FC Bayern München live im Stream bei Sky Go sehen

Wer Kunde bei Sky ist, hat alternativ zur Übertragung im TV die Möglichkeit, über das Online-Portal Sky Go auf die Live-Inhalte des Senders zugreifen zu können. Darauf könnt Ihr dann per Web-App oder via Tablet oder Smartphone live bei der Partie dabei sein.

Die Übertragung via Sky Go ist dabei deckungsgleich mit der im TV, dementsprechend könnt Ihr je nach Geschmack entscheiden, welche Option Euch besser zusagt.

Union Berlin vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM via Sky Ticket verfolgen

Für diejenigen von Euch, die kein Mitglied bei Sky sind, aber keinesfalls auf das Kräftemessen zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München verzichten wollen, bietet der Bezahlsender noch eine weitere Möglichkeit: Das Sky Ticket .

Einmal erworben, erhaltet Ihr einen 24-Stunden-Zugang zum Service von Sky. So könnt Ihr live beim Spiel dabei sein und seid an kein Abonnement gebunden.

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: 18 Uhr (Vorberichterstattung bereits ab 17.30 Uhr)

18 Uhr (Vorberichterstattung bereits ab 17.30 Uhr) Sender: Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Union Berlin vs. FC Bayern München: Die Bilanz vor dem Spiel heute

UNION BERLIN (wettbewerbsübergreifend ein Duell) FC BAYERN MÜNCHEN 0 Siege 1 0 Unentschieden 0 1 Niederlagen 0 1 Tore 2

Vorbericht zum Duell Union Berlin vs. FC Bayern München heute - Flicks Bayern: Mit Vollgas in die "Power-Saison"

Bayern München hat die Corona-Pause genutzt, um sich sportlich bestmöglich aufzustellen. Der Rekordmeister sieht sich für den Titelkampf gerüstet.

Seine Mannschaft ist Tabellenführer, vor der Corona-Pause strebte Bayern München scheinbar unbeirrt dem achten Meistertitel in Serie entgegen. Doch für Trainer Hansi Flick geht der Titelkampf mit dem Restart der Bundesliga "bei null" los. "Es ist ein kleines Turnier, eine Power-Saison", betonte Flick vor dem Neun-Spiele-Endspurt, an dessen Ende er erstmals als Coach die Schale holen möchte.

Flick sieht sich und seine Mannschaft "ganz gut vorbereitet" auf den Dreikampf mit und , "wir haben wirklich gut trainiert", sagte er. Natürlich wolle er wie vor der Zwangspause schon beim Wiederbeginn bei Union Berlin am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) "schönen, attraktiven Fußball" spielen lassen, "das sind wir unseren Fans schuldig, die zu Hause bleiben müssen".

Aber, betonte Flick: "Nur allein mit schönem Fußball" werde es nichts mit der Meisterschaft. Zumal die Umstände ungewohnt sind. "Mehr als 200 Länder schauen zu", sagte er, ruht der Spielbetrieb doch aktuell in fast allen anderen Ligen noch, "das ist ein enorm großes Publikum, vor dem wir uns zeigen können. Da wollen wir eine Top-Performance abliefern."

Und diese sei angesichts des Gegners auch erforderlich. Union werde "getragen von der Mentalität", meinte Flick, daran ändere sich auch bei einem Geisterspiel nichts: "Da müssen wir schon gegenhalten." Ob das klappt? Flick gab sich gelassen. Die Mannschaft habe schon vor dem ersten Teamtraining voll mitgezogen, auch taktisch habe er da arbeiten können. Als es dann wieder losging, habe es sich "relativ schnell wieder eingespielt".

Die Münchner Hoffnungen ruhen allen voran auf Robert Lewandowski. Der Toptorjäger hat die Pause genutzt, um seine Schienbeinverletzung auszukurieren, und fühlt sich "besser als je zuvor". Flick hat das im Training "auch so wahrgenommen", wie er versicherte. Nicht zeigen konnten sich da die Verletzten Niklas Süle, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso, Javi Martinez absolvierte nur Lauftraining.

Unabhängig davon gelten die Bayern vielen schon jetzt als Krisengewinner. Flicks Vertrag wurde in der Pause ebenso verlängert wie die Arbeitspapiere von Vize-Kapitän Thomas Müller und Shootingstar Alphonso Davies, das berühmte Festgeldkonto hat wieder an Wert gewonnen, die Verpflichtung von Leroy Sane steht offenbar kurz bevor. "Man merkt, dass der Verein eine gute Basis hat", sagte Flick. Finanzchef Jan-Christian Dreesen werde zwar "mit den Augen rollen", wenn er das höre, aber: "Es ist schon so, dass man etwas beruhigter sein kann."

Sehr ernst nehmen sie in München indes das DFL-Hygienekonzept, versicherte Flick. "Gerade beim FC Bayern wird ja etwas mehr darauf geschaut, was wir machen", sagte der 55-Jährige. Er glaube aber, "dass wir unserer Vorbildfunktion gerecht werden". Er selbst trage seine rote Corona-Maske bei Sitzungen und in der Kabine, auch zur Pressekonferenz kam er mit Mund-Nasen-Schutz.

Hat er, anders als sein Augsburger Kollege, der Quarantäne-Ausflügler Heiko Herrlich, auch genügend Zahnpasta im Hotel in Unterschleißheim? "Ich habe mich vorab gut eingedeckt", sagte Flick und lachte.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Union Berlin un dem FC Bayern München

Berlin: Gikiewicz - Hübner, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Quelle: SID