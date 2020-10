Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) übertragen

In der Champions League trifft Lazio Rom auf den BVB. Wo Ihr Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Heute wird es ernst für den BVB in der : gastiert bei am 1. Gruppenspieltag der Königsklasse. Das Duell in der Ewigen Stadt wird um 21 Uhr angepfiffen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel des BVB in der italienischen Hauptstadt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund): Fußball heute live

Duell Lazio Rom vs. Borussia Dortmund Datum Dienstag, 20. Oktober 2020 | 21.00 Uhr Ort Stadio Olimpico, Rom Zuschauer keine zugelassen

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund): Die offizielle Aufstellung der Teams

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus, Haaland, Sancho.

Borussia Dortmunds Abwehrprobleme sind zum Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom am Abend leicht gelindert. Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek, der im Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim (1:0) den Finger eines Gegenspielers ins Auge bekommen hatte, steht in der Startelf von Trainer Lucien Favre.

Piszczek bildet die Dreier-Abwehrkette mit Mats Hummels und der "Aushilfe" Thomas Delaney. Im Mittelfeld gibt Jude Bellingham sein Champions-League-Debüt. Im Tor steht statt Roman Bürki wie schon in Hoffenheim Marwin Hitz.

Aufstellung Lazio Rom:

Strakhosa - Patric, Luiz Felipe, Acerbi - Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares - Immobile, Correa.

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund): So läuft Fußball heute live im TV

Es ist die Frage aller Fragen, wenn an diesem Dienstag der Kracher in der Champions League ansteht: Läuft Lazio Rom gegen den BVB live im TV ? Goal verrät, ob und wenn ja, wo Fußball heute live im Fernsehen gezeigt / übertragen wird.

Es gibt allerdings gleich einmal schlechte Nachrichten für alle Fans des BVB: Das Free-TV zeigt Fußball heute nicht live im Fernsehen. Das liegt daran, dass beispielsweise das Erste und auch das ZDF keine LIVE-Rechte an der Übertragung der Champions League besitzen.

Fußball heute live im TV: Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) auf Sky sehen

Sky ist dagegen der Sender, der die vollen 90 Minuten von Dortmund bei Lazio heute live im TV zeigt / überträgt. Das Fußball-Spiel der Champions League ist heute dabei exklusiv in voller Länge beim Unterföhringer TV-Sender zu sehen.

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, könnt Ihr das Spiel natürlich nicht kostenlos sehen, Ihr braucht ein Abonnement. Dieses kostet Euch etwas. Welche Pakete man abschließen kann, das erfahrt Ihr mit Hilfe der Übersicht auf der Sky-Homepage.

Lazio Rom gegen BVB: Fußball heute live im TV oder LIVE-STREAM? Im kommenden Abschnitt werdet Ihr erfahren, welche Optionen Euch zusätzlich zu Sky noch bleiben.

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund): So läuft Fußball heute im LIVE-STREAM

Der BVB gastiert bei Lazio Rom im Olympiastadion in der italienischen Hauptstadt. Die vollen 90 Minuten Fußball laufen heute live im TV bei Sky, doch wie sieht es im Netz aus? Wird das Duell auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund): Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Das Duell zwischen den Mannschaften von Lucien Favre und Simone Inzaghi wird heute live im Stream von Sky Go zu sehen sein. Fußball wird dort übertragen, weil der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Begegnung hält.

Sky Go ist das Streamingportal von Sky. Dort wird die Champions League heute ebenfalls übertragen, nur eben im LIVE-STREAM. Heute beginnen die Vorberichte zu Lazio gegen Dortmund bereits um 18.50 Uhr, ehe das Spiel um 21 Uhr startet.

Auch für Sky Go gilt allerdings: Ihr braucht ein gültiges Abonnement beim Streamingdienst, um die Begegnung zu sehen. Mit dem Abo erhaltet Ihr einen Login für die LIVE-STREAM-Welt von Sky Go.

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund): Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Doch Sky hat gleich noch ein zweites Eisen im Feuer, wenn es um die Begegnung Lazio Rom gegen Borussia Dortmund heute live im Stream geht. Das Duell läuft auch in voller Länge bei Sky Ticket im LIVE-STREAM.

Der große Vorteil ist, dass Ihr dort kein langfristiges Abonnement braucht. Und: Hier könnt Ihr mit verschiedenen Abos entscheiden, wie lange Ihr dabeibleiben wollt.

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund): Läuft Fußball heute im LIVE-STREAM von DAZN?

Da Sky sich an diesem Spieltag die Rechte an Lazio Rom vs. Dortmund gesichert hat, bleiben die Bildschirme von DAZN heute schwarz. Der Streamingdienst zeigt / überträgt Fußball nicht live im Stream, die vollen 90 Minuten werden exklusiv bei Sky gezeigt / übertragen.

Dagegen sind ab circa 23 Uhr die besten Szenen der Begegnung auf DAZN zu sehen. Sichert Euch dafür jetzt einfach einen kostenlosen Probemonat!

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Darunter Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1. Sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Klickt Euch mal durch das Programm der nächsten Wochen!

Na, Bock auf die Highlights der Champions League bekommen? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Der Vorbericht zum heutigen Duell - "Reisen ist gefährlich": BVB mit mehreren Sorgen nach Rom

Schnell gewinnen und wieder weg - Borussia Dortmund hat vor dem Spiel bei Lazio Rom Abwehrsorgen und keinen Sinn für Sehenswürdigkeiten. Lucien Favre warnt vor den Gefahren des Reisens.

Keinen Blick für Kolosseum und Circus Maximus - beim Blitztrip in die "ewige Stadt" will Borussia Dortmund nur siegen, in doppeltem Sinne gesund bleiben und schnell wieder heim. "Wir müssen sehr aufpassen. Es ist gefährlich", sagte Trainer Lucien Favre vor dem Abflug der "BVB-Blase" nach Rom am sonnigen Montagvormittag: "Es werden mehr Fälle kommen. Es ist nicht gut zu reisen."

Das Reisen ist allerdings sowohl bei den vielen Länderspielen, die nicht nur Favre ein Dorn im Auge sind, als auch im wesentlich beliebteren Multimillionengeschäft der Königsklasse unvermeidlich. Ein Auftaktsieg bei Lazio Rom am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) allen Abwehrsorgen zum Trotz wäre bereits ein Riesenschritt Richtung Achtelfinale.

Denn die Gesundheit steht beim BVB nicht nur wegen der Coronapandemie im Vordergrund. "Wir müssen vernünftig sein. Wir müssen uns Gedanken über unsere Spieler machen", forderte Favre, der angesichts der horrenden Belastung bei der TSG Hoffenheim (1:0) am Samstag kräftig rotiert hatte. Erling Haaland, der am Montag fröhlich ein Victory-Zeichen zeigte, und der spätere Siegtorschütze Marco Reus kamen erst nach mehr als einer Stunde ins Spiel.

Immerhin: In der prächtig besetzten Offensive lassen sich problemlos Spieler austauschen. Die Abwehr hingegen ist ein Torso. Mats Hummels ist der letzte Turm in einer Defensive, der reihenweise gestandene Profis fehlen: Manuel Akanji war an Corona erkrankt, Dan-Axel Zagadou und Nico Schulz sind verletzt, Emre Can ist rotgesperrt. Lukasz Piszczek bekam in Hoffenheim einen Finger ins Auge und musste sogar ins Krankenhaus.

"Es ist Improvisationskunst gefragt", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Bereits in Hoffenheim spielte Thomas Delaney in der Abwehr und löste seine Aufgabe mit energischer Zweikampfführung, diese Variante könnte wieder die Notlösung werden. Favre nannte den Personalengpass "ein leichtes Problem", verteidigt werden müsse ohnehin im Kollektiv: "Das machen wir momentan nicht schlecht."

Das wird wohl auch nötig sein, denn aufseiten der Römer ist ein Mann in Bestform, der beim BVB gescheitert war. Ciro Immobile wurde mit Dortmund 2014/15 nicht richtig warm, er fühlte sich ausgegrenzt und zu selten von den Kollegen eingeladen. Nur drei Tore erzielte er in 24 -Spielen. Sein Glück fand er bei Lazio mit inzwischen 126 Toren in 181 Pflichtspielen, dreimal wurde er Torschützenkönig der . Das gelang nur ganz Großen wie Michel Platini.

Die Generalprobe allerdings setzte Lazio heftig in den Sand. Bei Genua kassierte die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi am Samstag ein 0:3, nach vier Spieltagen sind die Römer hinter kleinen Klubs wie Benevento oder Spezia Clacio nur Vierzehnter der Tabelle. Es hakelt.

"So unmotiviert habe ich mein Team noch nie gesehen. Am liebsten hätte ich alle ausgetauscht, mich inklusive", wetterte Inzaghi. Das macht wenig Hoffnung für Lazios erstes Champions-League-Spiel seit 13 Jahren. Doch: "Gegen den BVB will ich eine leidenschaftliche Reaktion sehen", forderte der Trainer. (Quelle: SID)