Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) in Brügge

In der Champions League muss der BVB beim FC Brügge antreten. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Am 3. Spieltag der trifft auf den . Anpfiff der Partie im Jan-Breydel-Stadion ist heute Abend um 21 Uhr.

Ihr wollt Fußball heute live im TV oder LIVE-STREAM genießen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Brügge und Borussia Dortmund .

BVB (Borussia Dortmund) in Brügge: Fußball heute live

Duell Club Brügge - Borussia Dortmund Datum Mittwoch, 4. November 2020 | 16.30 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion, Brügge Zuschauer keine zugelassen

Fußball heute live im TV: So läuft BVB (Borussia Dortmund) in Brügge

Es ist die Frage aller Fragen, wenn an diesem Samstag der Kracher aus der Champions League läuft: FC Brügge gegen Borussia Dortmund muss doch irgendwo live im TV laufen? Goal verrät, ob und wenn ja, wo, Fußball heute live im Fernsehen gezeigt / übertragen wird.

Es gibt allerdings gleich einmal schlechte Nachrichten für alle Fans Borussia Dortmund gegen den FC Brügge: Das Free-TV zeigt Fußball heute nicht live im Fernsehen. Das liegt daran, dass beispielsweise das Erste und auch das ZDF keine LIVE-Rechte an der besitzen.

Fußball heute live im TV: BVB (Borussia Dortmund) in Brügge auf Sky sehen

Sky ist dagegen der Sender, der die vollen 90 Minuten des FC Brügge gegen Borussia Dortmund heute live im TV zeigt / überträgt. Das Fußball-Spiel der Champions League ist heute dabei exklusiv in voller Länge beim Unterföhringer TV-Sender zu sehen.

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, könnt Ihr das Spiel natürlich nicht kostenlos sehen, Ihr braucht ein Abonnement. Dieses kostet Euch etwas. Welche Pakete man abschließen kann, das erfahrt Ihr mit Hilfe der Übersicht auf der Sky-Homepage.

BVB (Borussia Dortmund) in Brügge wird als Einzelspiel heute live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

BVB (Borussia Dortmund) in Brügge wird in der Konferenz heute live im TV bei Sky gezeigt / übertragen

Übertragungsbeginn : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

BVB (Borussia Dortmund) in Brügge: Fußball heute live im TV oder LIVE-STREAM? Im kommenden Abschnitt werdet Ihr erfahren, welche Optionen Euch zusätzlich zu Sky noch bleiben.

So läuft Fußball heute im LIVE-STREAM: So läuft BVB (Borussia Dortmund) in Brügge im Internet

Der FC Brügge empfängt an diesem Mittwochabend Borussia Dortmund. Die vollen 90 Minuten Fußball laufen heute live im TV bei Sky, doch wie sieht es im Netz aus? Wird das Champions-League-Duell auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

BVB (Borussia Dortmund) in Brügge: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Das Duell zwischen den Mannschaften von Trainer Lucien Favre und Philippe Clement wird heute live im Stream von Sky Go zu sehen sein. Fußball wird dort übertragen, weil der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Begegnung hält.

Sky Go ist das Streamingportal von Sky. Dort wird die Champions League heute ebenfalls übertragen, nur eben im LIVE-STREAM. Heute beginnen die Vorberichte zu Dortmund bereits um 20.00 Uhr, ehe das Spiel um 15.30 Uhr startet.

Auch für Sky Go gilt allerdings: Ihr braucht ein gültiges Abonnement beim Streamingdienst, um die Begegnung zu sehen. Mit dem Abo erhaltet Ihr einen Login für die LIVE-STREAM-Welt von Sky Go.

BVB (Borussia Dortmund) in Brügge: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Doch Sky hat gleich noch ein zweites Eisen im Feuer, wenn es um die Begegnung Brügge gegen Dortmund heute live im Stream geht. Das Duell läuft auch in voller Länge bei Sky Ticket im LIVE-STREAM .

Der große Vorteil ist, dass Ihr dort kein langfristiges Abonnement braucht. Und: Hier könnt Ihr mit verschiedenen Abos entscheiden, wie lange Ihr dabeibleiben wollt.

BVB (Borussia Dortmund) in Brügge: Läuft Fußball heute im LIVE-STREAM von DAZN?

Da Sky sich an diesem Spiel die Rechte gesichert hat, bleiben die Bildschirme von DAZN heute schwarz. Der Streamingdienst zeigt / überträgt das Duell zwischen Dortmund und Brüggel nicht live im Stream, die vollen 90 Minuten werden exklusiv bei Sky gezeigt / übertragen.

Dagegen sind ab 40 Minuten nach Abpfiff die besten Szenen der Begegnung auf DAZN zu sehen. Sichert Euch dafür jetzt einfach einen kostenlosen Probemonat!

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM . Darunter Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League , Bundesliga und LaLiga . Serie A und Ligue 1 . Sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Klickt Euch mal durch das Programm der nächsten Wochen!

Dafür könnt Ihr Euch einfach die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunterladen:

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zur Partie des BVB (Borussia Dortmund) in Brügge - Trotz Ausfall von Hummels: Mit Sieg in Brügge auf Bayern einstimmen

Erst Brügge, dann Bayern: Borussia Dortmund steht vor wegweisenden Spielen.

Erst das Schlüsselspiel beim Blitztrip nach Brügge gewinnen, dann die Bayern im Ligagipfel fordern: Auch ohne den zuletzt überragenden Abwehrchef Mats Hummels ist der Auftrag von Borussia Dortmund auf der ungewöhnlich kurzen Reise ins Corona-Risikogebiet klar. Mit einem Erfolg im wegweisenden Duell beim FC Brügge will der Vizemeister Kurs auf das Achtelfinale in der Champions League nehmen und nebenbei weiteres Selbstvertrauen für das Topspiel gegen Bayern München tanken.

"Es ist sehr gefährlich, was wir machen. Wir sind am Limit. Wir wollen nicht lange dort bleiben. Aber es ist ein wichtiges Spiel für uns. Darauf konzentrieren wir uns", sagte ein nachdenklicher Trainer Lucien Favre vor der Begegnung beim belgischen Meister am Mittwoch (21.00 Uhr).

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat aber auch schon den Bundesliga-Kracher drei Tage später gegen die Bayern im Hinterkopf. "Das wird eine interessante und spannende Woche, in der wir einiges bewegen können", sagte Kehl.

Die Hoffnung auf eine Blitz-Heilung bei Hummels (Oberschenkelverletzung) erfüllte sich für das Spiel in Brügge allerdings nicht, dafür steht Torjäger Erling Haaland nach überstandenen Knieproblemen wohl wieder zur Verfügung. Der Norweger will seine bemerkenswerte Bilanz von zwölf Treffern in zehn Spielen in der Königsklasse weiter ausbauen und damit die Tür zur K.o.-Runde aufstoßen.

"Wir haben die Chance, uns in eine sehr gute Ausgangsposition zu bringen", sagte Nationalspieler Julian Brandt. und Brügge führen die Gruppe F mit jeweils vier Punkten an, der BVB lauert einen Zähler dahinter.

Allerdings offenbarte die Mannschaft von Favre auf internationalem Parkett auswärts zuletzt Schwächen. Die vergangenen vier Begegnungen in der Fremde gingen in der Champions League verloren. "Auswärts haben wir Verbesserungspotenzial", stellte Sportdirektor Michael Zorc fest: "Da besteht die klare Herausforderung für uns, es jetzt besser zu machen."

Favre plagen aber Abwehrsorgen. Neben Hummels stehen auch Nationalspieler Emre Can (Corona) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) nicht zur Verfügung. An letzten Lösungen tüftelte der Schweizer Coach am Dienstagnachmittag beim Abschlusstraining in Dortmund. Erst danach ging es nach .

Dort wird sich der BVB so kurz wie möglich aufhalten. Nach der Begegnung im Jan-Breydel-Stadion geht es nachts zurück in die Heimat - im Idealfall mit drei Punkten an Bord.

Die Voraussetzungen sind gut. Gegner Brügge zeigte beim 2:2 am Samstag gegen Mechelen eine schwache Leistung. "Wenn wir so gegen Dortmund spielen, fangen wir acht oder neun Dinger", schimpfte Trainer Philippe Clement.

