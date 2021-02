Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City

Borussia Mönchengladbach tritt heute erstmals im Achtelfinale der Champions League an und Ihr könnt live zusehen! Goal erklärt Euch, wo es läuft.

Heute Abend steht für Borussia Mönchengladbach ein absolutes Highlight an! Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals wartet kein geringerer als Manchester City. Angestoßen wird um 21 Uhr in Budapest.

Wie schon das Duell von RB Leipzig mit dem FC Liverpool vergangene Woche wird auch das heutige deutsch-englische Achtelfinale aufgrund von Einreisebeschränkungen in Budapest ausgetragen. Borussia Mönchengladbach muss damit im ersten Champions-League-Achtelfinale seiner Geschichte auf den Heimvorteil verzichten.

Aufeinandertreffen mit Manchester City in der Champions League haben für die Borussia bereits Tradition. Bei beiden bisherigen Teilnahmen an der Königsklasse schied Gladbach in einer Vorrundengruppe mit den Citizens aus (2015/2016 und 2016/2017).

Fußball seht Ihr heute live im TV und LIVE-STREAM: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City live überträgt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach - Manchester City Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Datum Mittwoch, 24. Februar 2021 | 21 Uhr Ort Puskas Arena, Budapest (Ungarn)

Fußball heute live im TV: Hier läuft Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City im LIVE-STREAM

Alle Spiele der Champions League werden hierzulande live gezeigt. Die Übertragungen der Partien sind jedoch auf zwei Anbieter aufgeteilt. Sowohl Sky als auch DAZN besitzen Übertragungsrechte. Wer davon zeigt also Gladbach gegen Manchester City? Goal klärt auf.

Fußball heute live im Pay-TV: DAZN zeigt Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City im LIVE-STREAM

Der Name des exklusiven Anbieters heute Abend lautet DAZN. Das Streaming-Portal hat Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City live und in voller Länge im Programm.

Ab 20.30 Uhr könnt Ihr Euch auf dem Portal reinklicken und die Übertragung verfolgen. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner führen Euch dabei durch den Abend.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, ist allerdings ein Abonnement bei DAZN notwendig. Wer noch keins hat, kann sich das Abo sogar erst einmal kostenlos sichern. DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich die Gebühr für den ersten Monat.

Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr kostenlos kündigen oder das Abo verlängern wollt. Die Kosten belaufen sich danach auf 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo . Hier geht's zur Anmeldung.

Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City heute live auf DAZN - die Übertragung im Überblick:

Sender: DAZN

DAZN Übertragung ab: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Sandro Wagner



Fußball heute live im TV: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City im Fernsehen

DAZN ist der exklusive Anbieter via LIVE-STREAM - so viel steht fest. Gladbach gegen Manchester City könnt Ihr heute Abend jedoch auch am Fernseher laufen lassen.

Fußball heute live im TV: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City am Fernseher

Mithilfe der DAZN-App ist das Streaming-Portal mit so gut wie allen Smart-TVs kompatibel. Ladet Euch einfach die App auf den Fernseher, loggt Euch mit Eurem Konto ein und streamt los!

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City könnt Ihr mit nur ein paar Klicks via LIVE-STRAM also auch am Fernseher abspielen. Ab 20.30 Uhr könnt Ihr einschalten und die Übertragung schauen.

Wer noch Informationen braucht, wie man an das DAZN-Abo und den kostenlosen Probemonat kommt, kann sich über diesen Link informieren.

Fußball heute live im TV bei Sky: So läuft der Champions-League-Abend im Pay-TV ab

Pay-TV-Sender Sky zeigt heute Abend ebenfalls Champions-League-Fußball und auch einige Ausschnitte von Gladbach gegen Manchester City auf Sky Sport 1 (HD) .

Sky hat nämlich die Konferenz im Programm, womit Ihr kein Tor der beiden heutigen Duelle verpasst - weder aus Budapest noch vom Duell zwischen Atalanta Bergamo gegen Real Madrid .

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City im LIVE-TICKER von Goal

Neben DAZN und Sky berichtet natürlich auch Goal aus Budapest und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zu Gladbach gegen Manchester City. Hier werden Euch alle Spielszenen im Minutentakt geschildert.

Außerdem bekommt Ihr dort interessant Analysen und Statistiken an die Hand, womit sich der TICKER auch als Ergänzung zum Live-Bild eignet. Klickt Euch hier direkt dorthin!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen zu Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City läuft heute Abend live ... ... im TV auf DAZN (Smart-TV) ... im LIVE-STREAM auf DAZN ... in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) ... in den Highlights auf DAZN ... im LIVE-TICKER bei Goal

Fußball heute live: Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City und die Aufstellung

Aufstellung von Gladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Neuhaus, Kramer, Zakaria - Hofmann, Plea, Stindl

Aufstellung von Manchester City:

Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodrigo, Gündogan - Bernardo, Sterling, Foden - Jesus