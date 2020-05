Fußball heute live im TV und LIVE-STERAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München

In der Bundesliga kommt es zum Gipfeltreffen zwischen BVB und dem FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wo Fußball im TV und LIVE-STREAM läuft.

Schwarz-Gelb gegen Rot-Weiß: In der kommt es zum Top-Spiel zwischen und dem . Die Partie findet als Geisterspiel im Dortmunder Signal Iduna Park statt. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr .

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: So läuft Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - Goal hat eine ausführliche Zusammenfassung der Übertragung der Bundesliga heute erstellt. Hier erfahrt Ihr, wo die vollen 90 Minuten live zu sehen sind.

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Fußball heute live

Duell Borussia Dortmund - FC Bayern München Datum Dienstag, 26. Mai 2020 | 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer keine zugelassen

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: So läuft Fußball heute live im TV

Es ist die Frage aller Fragen, wenn an diesem Dienstag der Kracher schlechthin in der Bundesliga läuft: Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München muss doch irgendwo live im TV laufen? Goal verrät, ob und wenn ja, wo, Fußball heute live im Fernsehen gezeigt / übertragen wird.

Es gibt allerdings gleich einmal schlechte Nachrichten für alle Fans des BVB und des FC Bayern München: Das Free-TV zeigt Fußball heute nicht live im Fernsehen. Das liegt daran, dass beispielsweise das Erste und auch das ZDF keine LIVE-Rechte an der Bundesliga besitzen.

Fußball heute live im TV: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München auf Sky sehen

Sky ist dagegen der Sender, der die vollen 90 Minuten von Dortmund gegen Bayern heute live im TV zeigt / überträgt. Das Fußball-Spiel der Bundesliga ist heute dabei exklusiv in voller Länge beim Unterföhringer TV-Sender zu sehen.

BVB vs. FC Bayern: Fußball heute live im TV bei Sky sehen

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, könnt Ihr das Spiel natürlich nicht kostenlos sehen, Ihr braucht ein Abonnement. Dieses kostet Euch etwas. Welche Pakete man abschließen kann, das erfahrt Ihr mit Hilfe der Übersicht auf der Sky-Homepage.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Fußball heute live im TV oder LIVE-STREAM? Im kommenden Abschnitt werdet Ihr erfahren, welche Optionen Euch zusätzlich zu Sky noch bleiben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: So läuft Fußball heute im LIVE-STREAM

Der BVB empfängt den FC Bayern München an diesem Dienstag im heimischen Signal Iduna Park. Die vollen 90 Minuten Fußball laufen heute live im TV bei Sky, doch wie sieht es im Netz aus? Wird der Bundesliga-Gipfel auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Das Duell zwischen den Mannschaften von Lucien Favre und Hansi Flick wird heute live im Stream von Sky Go zu sehen sein. Fußball wird dort übertragen, weil der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Begegnung hält.

Sky Go ist das Streamingportal von Sky. Dort wird die Bundesliga heute ebenfalls übertragen, nur eben im LIVE-STREAM. Heute beginnen die Vorberichte zu Dortmund gegen Bayern bereits um 17.30 Uhr, ehe das Spiel um 18.30 Uhr startet.

Auch für Sky Go gilt allerdings: Ihr braucht ein gültiges Abonnement beim Streamingdienst, um die Begegnung zu sehen. Mit dem Abo erhaltet Ihr einen Login für die LIVE-STREAM-Welt von Sky Go.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Doch Sky hat gleich noch ein zweites Eisen im Feuer, wenn es um die Begegnung Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München heute live im Stream geht. Das Duell läuft auch in voller Länge bei Sky Ticket im LIVE-STREAM .

Der große Vorteil ist, dass Ihr dort kein langfristiges Abonnement braucht. Und: Hier könnt Ihr mit verschiedenen Abos entscheiden, wie lange Ihr dabeibleiben wollt.

So Freunde, noch 2 Stunden bis zum Topspiel! 🙌



Wie geht's heute aus? 🤔 #BVBFCB #MiaSanMia #packmas — FC Bayern München (@FCBayern) May 26, 2020

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Bayern München: Läuft Fußball heute im LIVE-STREAM von DAZN?

Da Sky sich an diesem Spieltag die Rechte an Dortmund gegen FC Bayern München gesichert hat, bleiben die Bildschirme von DAZN heute schwarz. Der Streamingdienst zeigt / überträgt Fußball nicht live im Stream, die vollen 90 Minuten werden exklusiv bei Sky gezeigt / übertragen.

Dagegen sind ab circa 21.05 Uhr die besten Szenen der Begegnung auf DAZN zu sehen. Sichert Euch dafür jetzt einfach einen kostenlosen Probemonat!

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM . Darunter Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League , Bundesliga und LaLiga . Serie A und Ligue 1 . Sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Klickt Euch mal durch das Programm der nächsten Wochen!

Na, Bock auf die Highlights der Bundesliga bekommen? Dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl herunter:

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Bayern live? Der Vorbericht zum heutigen Duell: Geister-Gipfel - Herzschlagfinale oder Langeweile?

Borussia Dortmund bietet sich im Geister-Klassiker die große Chance, Bayern München auf dem Weg zu seiner achten Meisterschaft in Serie noch aufzuhalten und ein deutliches Signal zu setzen.

Herzschlagfinale oder erneut Langeweile? Wachablösung oder weitere Machtdemonstration? Jungstar Erling Haaland oder doch wieder Altmeister Robert Lewandowski? Herausforderer Borussia Dortmund will Serienchampion Bayern München nach sieben Jahren mit aller Macht vom Thron stürzen. Die Fußball-Welt blickt am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gespannt auf den Geister-Gipfel, der im Duell der beiden besten deutschen Teams und der Ausnahmestürmer für eine Vorentscheidung im noch offenen Bundesliga-Titelrennen sorgen kann.

"Man muss kein großer Prophet sein: Wenn wir um die Meisterschaft mitspielen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen. Das ist einfach, aber in der Umsetzung natürlich schwierig", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc und forderte vor dem Spiel des Jahres: "Wir müssen an uns glauben, wir können sie schlagen." Sollten sie auch: Der BVB ist bei vier Punkten Rückstand auf den großen Rivalen zum Siegen verdammt, um im Saisonendspurt noch eine Chance auf den ersehnten Titel zu haben.

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sprach von einer "Situation, in der Dortmund zeigen muss, dass sie eine absolute Top-Mannschaft sein wollen. Es kommt auf das besondere Spiel an, wer am Ende des Tages deutscher Meister wird."

In der Hinrunde hatten die Münchner beim Einstand von Trainer Hansi Flick die Verhältnisse beim 4:0 eindrucksvoll zementiert. Und nun? "Wir sind besser geworden. Wir spielen mit einem anderen System und haben mehr Präsenz", betonte BVB-Coach Lucien Favre. Man habe, ergänzte Zorc, in Emre Can und Haaland im Winter zwei "Winner-Typen dazu bekommen".

Die haben die Münchner zuhauf, weshalb Flick und sein Team am Montag aus einer "Position der Stärke" nach Dortmund aufbrachen. Der FC Bayern werde zeigen, kündigte der aktuell bärenstarke Thomas Müller an, "dass wir auch ohne Zuschauer extrem leidenschaftlich Fußball spielen können". Man wolle "mit einem Lächeln aus dem Stadion fahren".

Flick hielt sich vor dem Topspiel mit großspurigen Ankündigungen zurück, auch von einer Vorentscheidung im Meisterrennen wollte er bei einem Bayern-Erfolg nichts wissen. Es gebe "danach immer noch einige Spiele", meinte er am Montag lapidar.

Allerdings war auch bei ihm die Vorfreude zu spüren. Das sei ein "ganz besonderes Spiel, das wir uns alle wünschen. So etwas macht den Sport aus, das ist für alle ein Ansporn, sich mit den Besten zu messen. Wir müssen an die Grenze gehen", sagte Flick.

Dass die Partie zwar weltweit vor den TV-Geräten für großes Interesse sorgen wird, der Signal-Iduna-Park inklusive legendärer gelber Wand aber gespenstisch leer sein wird, interessiert den Bayern-Coach dabei nicht: "Man muss die richtige Mentalität haben. Es gibt keine Entschuldigung, es geht darum, das Spiel zu gewinnen." Seine Stars, die in 2020 noch ungeschlagen sind, haben die Botschaft offenbar verstanden. "Wir werden alle heiß sein", versprach Leon Goretzka.

Heiß auf Punkte und Tore - und die sind quasi garantiert, wenn Toptalent Haaland (19) und Lewandowski (31) erstmals aufeinandertreffen. Haaland erzielte in seinen ersten 13 Pflichtspielen für den BVB 13 Tore. Bayerns Lebensversicherung Lewandowski kommt auf 27 Liga-Treffer aus 25 Partien. Der Pole ist damit auf dem besten Weg zu seiner fünften Torjägerkrone.

Durch den Transfer von Haaland, aber auch durch Can habe der BVB "eine andere Mannschaft. Sie sind stabiler und haben viel Selbstvertrauen", lobte Flick. Aber, so fügte er an, "auch wir haben einen guten Lauf".

Verzichten müssen die Münchner in Dortmund auf den nach wie vor angeschlagenen Mittelfeld-Motor Thiago. Dafür hat Jerome Boateng seine Muskelprobleme überwunden. Die Borussia kann auf Mats Hummels bauen. Der Abwehrchef stehe "zu 99 Prozent" zur Verfügung, sagte Favre.

Es ist angerichtet für den Geister-Gipfel.

Quelle: SID