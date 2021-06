Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Portugal - Deutschland

Topspiel bei der EM 2021: Deutschland empfängt heute Portugal. Goal erklärt, wie das Spitzenspiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spitzenspiel bei der EM 2021: Die deutsche Nationalmannschaft empfängt in der Gruppe F heute Portugal . Anstoß in der Allianz Arena in München ist um 18.00 Uhr.

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem 0:1 gegen Frankreich bereits unter Zugzwang: Eine Niederlage heute und die Qualifikation für das EM-Achtelfinale rückt in weite Ferne - ein Sieg gegen Ungarn am letzten Spieltag wäre Pflicht.

Dabei wird auch das heutige Spiel gegen die Portugiesen schwierig genug: Die kleine Nation von der iberischen Halbinsel ist aktueller Titelverteidiger der EM und konnte das erste EM-Spiel mit 3:0 gewinnen - Joachim Löw und Co. sollten also gewarnt sein.

Unterschiedlicher hätte der erste EM-Spieltag für diese beiden Teams nicht laufen können, nun will auch die deutsche Auswahl ihren ersten Sieg feiern. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute LIVE übertragen wird.

Europameisterschaft 2021 - Fußball heute LIVE: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe F 15. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

Fußball heute LIVE: Deutschland gegen Portugal im TV - so seht ihr die EM 2021 im Fernsehen

Deutschland gegen Portugal - dieses Duell gibt es nicht zum ersten Mal, auch bei den letzten Turnieren gab es dieses Aufeinandertreffen bereits einige Male: Bei den Europameisterschaften 2008 und 2012 setzte man sich mit jeweils einem Tor Unterschied durch, bei der WM 2014 war das schon etwas deutlicher.

Unvergessen beim 4:0 : Der Freistoß von Cristiano Ronaldo , den der mehrfache Weltfußballer in die Ein-Mann-Mauer (bestehend aus Philipp Lahm) bolzte. CR7 ist auch weiterhin noch dabei, was vor allem die Ungarn beim ersten Gruppenspiel schmerzhaft zur Kenntnis nehmen mussten.

Deutschland vs. Portugal heute LIVE im TV: So wird die EM 2021 übertragen

Der Superstar ist und bleibt Publikumsmagnet, allerdings hat Portugal noch viel mehr zu bieten als nur den Stürmer - viele Anhänger:innen werden sich daher heute das Spiel anschauen wollen. Aber wird Deutschland vs. Portugal heute überhaupt im TV gezeigt?

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich auf einen Fußballabend gefreut haben: Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Portugal ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen - und das auf gleich zwei unterschiedlichen Sendern!

Fußball heute LIVE: ARD überträgt Deutschland - Portugal im Free-TV

Das stimmt euch schon glücklich? Dann wartet mal ab - die guten Neuigkeiten hören nämlich gar nicht auf: Das Spiel wird heute nämlich im Free-TV übertragen, die ARD zeigt die Begegnung in voller Länge!

41 von 51 Spielen übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste ( ARD ) und ZDF in diesem Sommer, wobei sie gesetzlich verpflichtet sind, jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu übertragen - also auch heute!

Boateng, Schweini, Kuntz: So wird heute Deutschland - Portugal übertragen

Beginn der Übertragung : 17.00 Uhr

: 17.00 Uhr Anstoß : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Begegnung : Portugal vs. Deutschland

: Portugal vs. Deutschland Moderation : Jessy Wellmer Alexander Bommes

: Expertise : Kevin Prince-Boateng Stefan Kuntz Bastian Schweinsteiger

: Kommentar : Gerd Gottlob Florian Naß

:

Auch MagentaTV überträgt: Die Fußball-EM 2021 heute LIVE

Wir haben es bereits angekündigt: Gleich zwei Fernsehsender übertragen heute Deutschland gegen Portugal, bisher haben wir einen der beiden, Das Erste, bereits vorgestellt. Solltet ihr nicht wissen, wie ihr den orangefarbenen Sender auf eurem TV-Gerät empfangen könnt, findet ihr hier Hilfe und Rat.

Kommen wir nun zur Alternative, diese hat Nachteile, aber auch Vorteile im Vergleich zur ARD-Übertragung. Es geht dabei um MagentaTV, dem Fernsehprogramm des Kommunikationsunternehmens Telekom.

Fußball heute live: MagentaTV zeigt alle EM-Spiele im Pay-TV!

Zuerst einmal der Nachteil: Anders als Sender wie das ZDF, Das Erste, Sport1, Eurosport und Ähnliche ist das Programm heute nicht ohne weiteres kostenlos zu sehen. Dafür muss man einen Tarif buchen, alles Weitere dazu ist hier zu finden.

Allerdings hat MagentaTV auch einen entscheidenden Vorteil zu bieten: Der rosarote Sender ist der einzige Anbieter in Deutschland, der alle 51 Spiele LIVE und in voller Länge überträgt! Wer wann welches Spiel überträgt ist hier zusammengefasst.

Fußball heute LIVE: Deutschland - Portugal im LIVE-STREAM? Die Übertragung der EM 2021 im Internet

ARD und MagentaTV - über die Übertragung der EM an diesem schönen Samstagabend darf man sich wahrlich nicht beschweren: Kostenlose Ausstrahlung im Fernsehen mit tollen Kommentator:innen und Expert:innen, was will man da noch mehr?

Das Fußball-Programm im TV lässt zwar nicht zu Wünschen übrig, wie sieht es aber mit Zuschauer:innen aus, die keinen Fernseher haben und daher auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind? Das beantworten wir in den nächsten Abschnitten.

ARD im Internet? So seht ihr Deutschland vs. Portugal heute LIVE im kostenlosen LIVE-STREAM

Fangen wir wieder beim Ersten an - der kostenlose Fernsehsender leistet ja schließlich schon so einen guten Job im Fernseher. Wie ist das im Internet?

Auch im Internet bietet die ARD einen lupenreinen Service an: Die gesamte Übertragung ist in der ARD Mediathek im LIVE-STREAM zu verfolgen - kein Fernseher zu haben ist also keine Ausrede mehr, das Spiel zu verpassen!

Kostenlos an Handy, Tablet, PC und Spielekonsolen: So seht ihr Portugal gegen Deutschland heute LIVE

Dabei hat die ARD mehr als nur das zu bieten. Auch Zusammenfassungen, Reportagen, Berichte und Biografien sind hier rund um die Uhr abzurufen - ebenfalls kostenlos. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst euch in Deutschland befinden, wobei ihr das Geoblocking mit einem VPN auch umgehen könnt.

Fußball heute LIVE: Die Übertragung von MagentaTV im LIVE-STREAM

Auch hier machen wir wieder einen Schwenk und schauen uns MagentaTV an - den Pay-TV-Sender gibt es doch sicherlich ebenfalls im LIVE-STREAM zu sehen, oder nicht?

Richtig gedacht - auch MagentaTV ist auf der Höhe der Zeit und bietet seine Inhalte im Internet an, damit jede/r Anhänger:in darauf zugreifen kann. Allerdings verhält es sich hier wie im TV: Man muss ein gültiges, kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen haben.

MagentaTV und alle EM-Spiele LIVE im Internet sehen - das sind die Methoden

MagentaTV App Play Store App Store

MagentaTV Stick

Amazon Fire TV

Google Chromecast

AppleTV

Apple AirPlay

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen von Deutschland und Portugal

Das ist die Aufstellung von Deutschland

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Müller, Gnabry, Havertz

Bank: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Werner, Süle, Neuhaus, Goretzka, Sane, Emre Can, Koch, Günter

Portugal setzt auf folgende Aufstellung

Rui Patricio - Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Bank: Lopes, Rui Silva, Fonte, Joao Moutinho, Andre Silva, Rafa Silva, Renato Sanches, Goncalo Guedes, Ruben Neves, Pedro Goncalves, Dalot, Joao Palhinha

Fußball heute LIVE: Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn heute im Free-TV sehen? So wird die EM 2021 übertragen!