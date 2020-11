Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Salzburg vs. FC Bayern München

In der Champions League gastiert der FC Bayern München bei RB Salzburg. Doch wo kommt das Fußballspiel heute live im TV und LIVE-STREAM?

Zeit für das Nachbarduell zwischen Österreich und in der UEFA . Der hat heute Abend um 21 Uhr den deutschen Rekordmeister zu Gast.

Die Salzburger sind mit einem Remis (2:2 gegen Lok Moskau) und einer knappen Niederlage (2:3 gegen Atletico Madrid) in diese CL-Saison gestartet. Nun will das Team von Jesse Marsch den ersten Dreier - auch wenn es heute Abend gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner geht.

Die Mannschaft von Hansi Flick gewann am Wochenende das Auswärtsspiel der Bundesliga beim 1. FC Köln mit 2:1 und feierte damit den fünften Sieg im sechsten Bundesligaspiel der Saison 2020/21. In der Königsklasse sind Kimmich, Sane und Co. ebenfalls auf Kurs. Mit sechs Punkten rangiert der FCB ganz oben in der Gruppe.

Mehr Teams

Der FC Bayern München ist beim FC Salzburg zu Gast! Ihr wollt Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt In diesem Artikel, wo das möglich ist.

Fußball heute live: FC Salzburg vs. FC Bayern München auf einen Blick

Begegnung FC Salzburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Champions League, Gruppenphase (Gruppe A) Datum 3. November 2020, 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Salzburg (Österreich) Schiedsrichter Alexey Kulbakov (Belarus)

Fußball heute live im TV sehen: So wird FC Salzburg vs. FC Bayern München übertragen

Die Champions League hat Mitte Oktober begonnen, mittlerweile sind wir aufgrund der englischen Wochen bereits am 3. Spieltag angekommen. Dabei stellt sich Woche für Woche die Frage, wer Fußball live im TV überträgt.

Die Übertragungsrechte für die Königsklassensaison 2020/21 liegen in jedem Fall nicht bei einem der deutschen Free-TV-Sender. Denn seit ein paar Jahren ist es nur noch möglich, Fußball aus dem wichtigsten europäischen Wettbewerb gegen Bezahlung zu sehen.

In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo die vollen 90 Minuten FC Salzburg vs. FC Bayern München heute live im TV gezeigt werden.

Fußball heute live im TV bei Sky sehen: FC Salzburg vs. FC Bayern München

Um 21 Uhr geht es in der Salzburger Red Bull Arena heute um drei Punkte in Gruppe A der UEFA Champions League. Dabei ist der Unterföhringer TV-Sender Sky heute live im TV mit dabei, wenn zwischen dem FC Salzburg und dem FC Bayern München der Ball rollt. Hier bekommt Ihr zunächst ein paar Infos rund um die Übertragung beim deutschen Pay-TV-Kanal.

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wie die Bezeichnung Pay-TV-Sender schon besagt, gibt es die Übertragung zu FC Salzburg vs. FC Bayern München heute nicht kostenlos. Bei Sky braucht Ihr ein Abonnement, um Euch die Inhalte anschauen zu können und Fußball heute live zu sehen.

Wenn Ihr Euch heute bei Sky Fußball live anschauen wollt und nicht nur an der Begegnung FC Salzburg vs. FC Bayern München interessiert seid, dann ist die Sky-Konferenz die richtige Adresse für Euch. Denn Sky bietet beides! Fußball kommt heute also entweder live im TV als Einzelspiel oder als Teil der Konferenz, zu welcher wir auch noch ein paar Details für Euch haben.

Um bei Sky Fußball heute live schauen zu können, braucht Ihr allerdings unbedingt ein Abonnement. Dieses müsst Ihr vor dem Anpfiff erworben haben und der Sky-Receiver muss bereits bei Euch daheim sein. Sonst müsst Ihr auf Fußball heute live im TV verzichten - oder FC Salzburg vs. FC Bayern München live im Stream schauen.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: FC Salzburg vs. FC Bayern München live verfolgen

Der FC Bayern München steht beim FC Salzburg vor einer gar nicht so leichten Aufgabe. Zwar gilt der deutsche Rekordmeister als Favorit auf den Sieg, doch die Salzburger sind eine gefährliche Mannschaft, wie auch Trainer Hansi Flick weiß.

Wenn Ihr Fußball heute live sehen wollt und bei Sky nicht im TV dabei sein könnt, dann bleiben Euch noch andere Alternativen. Denn Fußball kommt heute auch im LIVE-STREAM, wenn bei Salzburg vs. FC Bayern München der Anpfiff ertönt.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket: FC Salzburg vs. FC Bayern München

Wenn Ihr kein Sky-Kunde seid und deswegen keine Chance habt, FC Salzburg gegen den FC Bayern München live im TV zu sehen, dann ist ein LIVE-STREAM von Sky Ticket die ideale Lösung. Bei Sky Ticket könnt Ihr Euch unabhängig von einem langfristigen Sky-Abonnement die Champions League heute live anschauen und beispielsweise nur für einen Monat buchen.

Heute zeigt der Streamingdienst Bayern bei Salzburg als Einzelspiel und auch alle anderen Spiele des Abends in der Konferenz. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung von Fußball heute im LIVE-STREAM beim Ticket.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky Go: FC Salzburg vs. FC Bayern München live sehen

Seid Ihr schon Sky-Kunde und habt nur keine Gelegenheit live im TV Fußball anzuschauen, dann ist Sky Go sicherlich Eure erste Wahl. Sky Go ist der Streamingdienst von Sky und mit einem langfristigen Abo automatisch verbunden.

Mit Sky Go FC Salzburg vs. FC Bayern München live sehen - das klappt. Mit Eurer Kundennummer und einer vierstelligen PIN könnt Ihr Euch bei Sky Go anmelden und direkt loslegen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM anschauen: Die Übertragung von FC Salzburg vs. FC Bayern München in der Übersicht

FC Salzburg vs. FC Bayern München in der Champions League heute LIVE im ... LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket LIVE-STREAM (delayed) DAZN TV Sky Sport 2 HD / Sky Sport 1 HD (Konferenz) LIVE-TICKER Goal.com

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1. FC Bayern München 2 6:1 6 2. 2 3:6 3 3. Lok Moskau 2 3:4 1 4. RB Salzburg 2 5:6 1

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zu FC Salzburg vs. FC Bayern München