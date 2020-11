Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

In der Champions League spielt der FC Bayern München bei RB Salzburg. Wer zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM?

Der muss am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ins Nachbarland Österreich reisen. Gastgeber RB Salzburg will den deutschen Rekordmeister vor eine große Herausforderung stellen. Anpfiff ist am Dienstag um 21 Uhr.

Salzburg kassierte vergangene Woche eine unglückliche 2:3-Niederlage gegen Atletico Madrid und hat damit bislang nur einen Punkt auf dem Konto. Gegen Lok Moskau schaffte das Team um den Ex- -Kicker Zlatko Junuzovic nur ein 2:2.

Die Münchner dagegen sind das Maß aller Dinge von Gruppe A. Nach dem klaren 4:0 gegen die Rojiblancos musste das Team von Trainer Hansi Flick in Moskau aber bis zum Schluss zittern, ehe der 2:1-Erfolg gegen Lok Moskau unter Dach und Fach gebracht wurde.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Hier bei Goal bekommt Ihr alle Infos rund um die Übertragung der UEFA am dritten Gruppenspieltag.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München? Die Champions League auf einen Blick

Begegnung Red Bull Salzburg - FC Bayern München Wettbewerb Champions League (Gruppenphase), 3. Spieltag Datum Dienstag, 3. November 2020 | 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Salzburg

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München live im TV? Alle Informationen

RB Salzburg hat den FC Bayern München zu Gast und Ihr könnt live mit dabei sein. Doch wer zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten des dritten Spieltags aus Gruppe A live und in voller Länge im TV?

Die Übertragungsrechte für die Königsklasse liegen in dieser Saison 2020/21 bei Sky und DAZN. Sky zeigt / überträgt alle Spiele immer in der Konferenz und hat zudem ein Gruppenspiel am Dienstag und auch am Mittwoch live und exklusiv. Wie aber sieht es an diesem Dienstag aus - wer hält die Rechte für RB Salzburg vs. FC Bayern München?

Sky zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München live im TV

Es ist Sky, der Unterföhringer TV-Sender, der Salzburg gegen Bayern München am Dienstagabend um 21 Uhr live im TV zeigt / überträgt. Das Duell der beiden Nachbarn ist also das Spiel, welches Sky live und in voller Länge als EInzelspiel zeigt.

Doch Ihr habt natürlich auch die Gelegenheit, Euch das ganze Duell in der Sky-Konferenz anzuschauen. Hier geben wir Euch Informationen rund um die beiden Übertragungen von RB Salzburg vs. FC Bayern München live im TV bei Sky.

Kanal : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) Übertragungsbeginn : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator im Einzelspiel : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Kanal für die Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Am "Dienstag der Champions" könnt Ihr Euch auf Sky Sport 2 HD von Moderator Sebastian Hellmann und den beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer auf das Duell einstimmen lassen. Danach schaltet dieser Kanal zur Übertragung von Salzburg gegen Bayern.

Sky zeigt / überträgt also Salzburg gegen Bayern live im Fernsehen, allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement. Heißt: Wenn Ihr Sky-Kunde seid, dann könnt Ihr Salzburg gegen Bayern ohne Probleme live im TV schauen, wenn Ihr keiner seid, dann wird es schwierig.

Denn im Free-TV laufen die vollen 90 Minuten von RB Salzburg gegen FC Bayern München live nicht. Sky dagegen bietet Euch verschieden Pakete an, welche Ihr auf der Homepage einsehen könnt.

Quelle: imago images / Poolfoto

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Ihr wisst, dass Ihr die vollen 90 Minuten RB Salzburg vs. FC Bayern München am Dienstag nicht live im TV sehen könnt? Dann könnt Ihr eine Alternative nutzen, mit welcher Ihr die ganze Begegnung im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Mit Sky Ticket habt Ihr die Möglichkeit, die Partie der UEFA Champions League im LIVE-STREAM zu schauen. Dies geht allerdings nicht kostenfrei, denn Ihr braucht ein Abo bei Sky Ticket.

Dieses jedoch müsst Ihr nicht für mindestens ein Jahr anschaffen, wie es bei Sky der Fall ist. Ihr könnt auch für einen Monat bei Sky Ticket Fußball im LIVE-STREAM anschauen und danach wieder kündigen - während Ihr bei Sky nur mit einem generellen Abo Fußball live seht.

Hier gibt es alle Informationen zum Ticket!

Sky Go zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Sky Go ist das Streamingportal von Sky und zeigt / überträgt auch RB Salzburg vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM. Ihr könnt Euch dort nur mit einem gültigen Abonnement anmelden und Euch in der Folge die vollen 90 Minuten am Dienstag live anschauen.

Sky Go zeigt Euch dasselbe Bild wie die reguläre TV-Übertragung. Heißt: Auch hier kommentiert Wolff Fuss die vollen 90 Minuten bei der Einzelspielübertragung.

Quelle: imago images / GEPA Pictures

DAZN hingegen zeigt alle anderen Spiele der Champions League an diesem Dienstag in voller Länge im LIVE-STREAM. Folgende Duelle stehen auf dem Programm:

Lok Moskau vs. (18.55 Uhr)

Schachtjor vs. Gladbach (18.55 Uhr)

vs.

vs.

vs. FC Porto

vs.

vs. (alle 21 Uhr)

RB Salzburg vs. FC Bayern München live ... ... im TV ... auf Sky Sport 2 HD ... im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights und im Re-Live... auf DAZN

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München? Die Tabelle von Gruppe A auf einen Blick