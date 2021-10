Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 übertragen

Im DFB-Pokal trifft der BVB (Borussia Dortmund) auf den FC Ingolstadt 04. Alle Infos zur Übertragung des Fußballspiels im TV und LIVE-STREAM.

Nächste englische Woche für den BVB (Borussia Dortmund): Im DFB-Pokal muss das Team von Trainer Marco Rose in der 2. Runde heute Abend um 20 Uhr gegen den FC Ingolstadt 04 ran. Gespielt wird in Dortmund, der Signal Iduna Park ruft.

Auf dem Papier dürfte dies eine klare Angelegenheit werden, schließlich spielt der Tabellenletzte der 2. Bundesliga beim derzeit Zweiten der Bundesliga vor - die Favoritenlage des BVB ist also eindeutig.

Doch da im Rahmen des DFB-Pokals schon viele Überraschungen passiert sind, könnte dies dennoch eine interessante Angelegenheit werden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04: Wir werfen einen Blick auf die Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM und verraten, welche Optionen Ihr an diesem Dienstag alle habt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04: Der DFB-Pokal auf einen Blick

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Datum, Uhrzeit 26. Oktober 2021, 20 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund (Deutschland) Schiedsrichter Jöllenbeck, Matthias (Freiburg)

Fußball heute im TV sehen: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 live übertragen

Der BVB (Borussia Dortmund) hat ein Heimspiel zugelost bekommen und darf heute vor den Fans im Signal Iduna Park auf ein gutes Spiel hoffen. Das Spiel gegen Ingolstadt beginnt um 20 Uhr und wer nicht gerade im Stadion ist, der sucht sicher nach einer Möglichkeit, das ganze Duell live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen.

Dabei gibt es beim DFB-Pokal gefühlt jedes Jahr eine neue Regel, wie denn die Spiele live übertragen werden. BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 gibt es heute auf gleich zwei Sendern zu sehen - das sind die guten Nachrichten, die wir hier gleich für Euch haben.

Pro Spieltag zeigen die beiden Free-TV-Sender ARD und Sport1 je ein Spiel live und in voller Länge im Fernsehen. Wie aber sieht es beim Fußballspiel zwischen dem BVB und dem FCI aus?

Fußball heute live im TV: Diese zwei Sender zeigen BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04

Sender Sport1 Sky Free-TV? ja nein Konferenzübertragung nein ja Übertragungsstart 18 Uhr 19.45 Uhr Team Experte: Stefan Effenberg

Moderation: Thomas Helmer, Jochen Stutzky

Kommentiert von: Markus Höhner Kommentar: Kai Dittmann

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 ist eines der beiden Spiele dieser 2. DFB-Pokal-Runde, welches live im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Neben Sport1 ist auch der Pay-TV-Sender Sky als großer Rechteinhaber im Bilde, wenn es um die heutige Partie geht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04: So seht Ihr das Fußballspiel live im TV auf Sky

Während die Übertragung der vollen 90 Minuten oder mehr im Free-TV bei Sport1 kostenlos ist, wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 bei Sky nur mit einem gültigen Abonnement übertragen.

Habt Ihr solch ein Abo nicht, dann müsst Ihr mit der Übertragung von Sport1 zufrieden sein und damit auf die Vorteile von Sky verzichten. Denn: Sky strahlt auch alle anderen Spiele des Dienstagabends live im TV und LIVE-STREAM aus. Der Sender aus Unterföhring hält die gesamten Live-Rechte am Pokalwettbewerb und zeigt jedes einzelne Spiel im Fernsehen und auch im Internet.

Stichwort Internet: Für die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 gibt es zusätzlich zu den beiden TV-Optionen auch vier Übertragungen im LIVE-STREAM.

Fußball heute im LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04

Zweimal Sky, einmal Sport1, einmal OneFootball: Vier Kanäle senden das gesamte Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 im LIVE-STREAM.

Fußball heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04

Wenn Ihr unterwegs seid und deswegen keine Übertragung des Spiels BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 im TV ersichtlich ist, dann könnt Ihr auch auf einen LIVE-STREAM von Sky Ticket zurückgreifen.

Sky Ticket ist ein ganz besonderes Angebot von Sky selbst, das allerdings nicht mit einem regulären Abonnement zusammenhängt. Das Ticket lässt sich relativ spontan buchen - dafür gibt es verschiedene Pakete.

Fußball heute im LIVE-STREAM auf Sky Go: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04

Wenn Ihr bei Sky dagegen Kunde seid und die Übertragungen beim Pay-TV-Sender feiert, dann kommt auch der LIVE-STREAM von Sky Go in Frage. Denn: Das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 seht Ihr dort genau wie im Fernsehen auch im LIVE-STREAM.

Einfach anmelden und losstreamen. Klar ist: Ein Abonnement bei Sky ist wichtig.

DFB-Pokal im LIVE-STREAM auf Sport1: BVB vs. Ingolstadt kostenlos sehen

Sport1 hält ebenfalls Rechte am ungleichen Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04, das haben wir im Abschnitt zur Übertragung im Fernsehen bereits gelesen. Bedeutet auch, dass der kostenlose LIVE-STREAM von Sport1 die vollen 90 Minuten von Dortmund gegen Ingolstadt überträgt.

DFB-Pokal im LIVE-STREAM auf OneFootball: So kommen die Spiele im LIVE-STREAM

Wenn Ihr noch immer eine Option von uns hören wollt, dann haben wir da noch OneFootball für Euch. Der Anbieter strahlt auch jedes Spiel des DFB-Pokals aus, allerdings müsst Ihr dafür jeweils einzeln bezahlen. Dies kostet 3,99 Euro pro Spiel.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Ingolstadt 04 übertragen

Free-TV Sport1 Pay-TV Sky Sport 3 (HD) LIVE-STREAM Sky Ticket, Sky Go, Sport1, OneFootball LIVE-TICKER Goal

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zu BVB vs. Ingolstadt

Zwei Viertligisten auf großer Mission, entfesselte Schalker und der Titelverteidiger ohne seinen Torgaranten: Die Schlaglichter zu den Dienstagsspielen in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

SKANDALPROFI ALS HOFFNUNGSTRÄGER: Die Blicke werden auf jenen streitbaren Profi gerichtet sein, der vor zehn Jahren erstmals ins Scheinwerferlicht trat. 2011 überraschte Daniel Frahn im Trikot des damaligen Regionalligisten RB Leipzig und schoss den VfL Wolfsburg mit einem Dreierpack aus dem Pokal. Mit dem Viertligisten SV Babelsberg 03 hofft der Angreifer nun auf eine ähnliche Sensation gegen seinen Ex-Klub (18.30 Uhr/Sky).

Doch Frahn schrieb in seiner bewegten Karriere nicht nur sportliche Schlagzeilen - auch handfeste Eklats gehören dazu. Vor zwei Jahren sorgte er mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools" für Aufsehen, kurz darauf soll er sich bei einem Auswärtsspiel im Gästeblock mit rechtsextremistischen Gruppierungen aufgehalten haben.

DOPPELPACK, TEIL EINS: Nur ein Bundesliga-Duell hat der Pokal am Dienstag zu bieten - und was die Gegneranalyse angeht, können die Scouts des FSV Mainz 05 und Arminia Bielefeld in dieser Woche sehr nachhaltig arbeiten. Denn nach der Pokalbegegnung in Mainz (20.45 Uhr/Sky) folgt schon am Samstag in der Liga das "Rückspiel" in Ostwestfalen.

Das furiose 4:1 gegen den FC Augsburg am vergangenen Freitag hat die strauchelnden Mainzer wieder in die Spur gebracht, doch zu große Euphorie wollte Trainer Bo Svensson gar nicht verbreiten. "Konstanz ist das Schlüsselwort. Und die zeigt man nicht mit einer guten Leistung", sagte er. Ein Erfolgserlebnis könnte aber auch Bielefeld gut gebrauchen: Seit der ersten Pokalrunde zum Saisonstart gab es in neun Ligaspielen noch überhaupt keinen Sieg.

ENTFESSELTE SCHALKER: Es ist eine beeindruckende Entwicklung, die Schalke 04 in den vergangenen Wochen genommen hat. Vier Siege in Folge, 10:0 Tore, die Aufstiegszone erreicht - die Königsblauen sind die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Natürlich reist das Team von Trainer Dimitrios Grammozis im Pokal als Favorit ins Grünwalder Stadion.

Beim Drittligisten 1860 München (18.30 Uhr/Sky) soll sich der Höhenflug der Schalker fortsetzen. Nach dem bitteren Abstieg und der holprigen Eingewöhnung in der zweiten Liga wächst im Pott allmählich etwas zusammen - auch die Fans stehen wieder voll hinter dem Team. Der Einzug ins Achtelfinale wäre ein weiterer Schritt zu neuer Stärke.

UNVERHOFFTE POKALREISE: Lange und ausführlich wurde über das kuriose Weiterkommen von Preußen Münster inzwischen diskutiert. Eigentlich war der Wettbewerb nach der ersten Runde gegen den VfL Wolfsburg bereits beendet - doch durch die peinliche Wechselpanne der Wölfe kommt es zu einer unverhofften Fortsetzung der Pokalreise für den Regionalligisten gegen Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky).

Dass eine Sensation nicht ausgeschlossen ist, stellten die Münsteraner in den 120 Minuten gegen Wolfsburg unter Beweis. Doch die Berliner reisen mit Rückenwind aus der Liga an. "Wir wissen, dass auch da Ostern und Weihnachten auf einen Tag zusammenfallen müssen", sagte Sportdirektor Peter Niemeyer dem SID am Rande eines Termins mit dem Pokal-Partner Ergo.

TITELVERTEIDIGER OHNE TORGARANT: So richtig haut dieses Duell in Dortmund kaum jemanden vom Hocker: Der Tabellenletzte der 2. Liga an einem kalten Herbstabend zu Gast - der Ticketverkauf beim Titelverteidiger BVB für die Partie gegen den FC Ingolstadt (20 Uhr) läuft so schleppend, dass eine arg triste Kulisse droht. Und auch das schwarz-gelbe Torphänomen Erling Haaland werden die wenigen Zuschauer auf dem Rasen nicht zu Gesicht bekommen.

Der norwegische Ausnahmestürmer fehlt der Borussia wegen einer Hüftbeugerverletzung "ein paar Wochen" - und wie schwer der Ausfall wiegt, zeigte sich schon am Wochenende beim zähen 3:1 gegen Arminia Bielefeld. Die Favoritenrolle liegt aber auch ohne Haaland klar beim BVB. Ingolstadt wartet seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg (fünf Niederlagen).

