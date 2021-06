Fußball JETZT live im TV und LIVE-STREAM: England - Deutschland

Achtelfinale bei der EM 2021! Deutschland muss heute in England ran. Goal erklärt, wie der Klassiker heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Bei der Europameisterschaft steht am heutigen Dienstag, 29. Juni, der letzte Achtelfinaltag auf dem Programm. Auch Deutschland ist heute gefordert - und wie! Das DFB-Team spielt im Wembley Stadium gegen England. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr.

Das war seht knapp! nur mit sehr viel Mühe und auch etwas Glück qualifizierte sich Deutschland für das Achtelfinale. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich und dem darauf folgenden Sieg gegen Portugal ging das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit einer guten Ausgangslage in das abschließende Gruppenspiel gegen Ungarn. In diesem geriet Deutschland zwei Mal in Rückstand - ein Tor von Leon Goretzka in der 84. Spielminute sicherte dann spät das Unentschieden, den zweiten Gruppenplatz und damit den Aufstieg ins Achtelfinale.

In diesem kommt es gegen England zu einem Klassiker. England sicherte sich mit zwei Siegen und einem Unentschieden den Sieg in der Gruppe D, gänzlich überzeugend waren die Vorstellungen der Three Lions aber nicht.

England vs. Deutschland - wer zieht heute ins EM-Viertelfinale ein? Goal erklärt, wie und wo das Spiel heute LIVE im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

England vs. Deutschland live: Das Achtelfinale der EM 2021 im Überblick

Begegnung England - Deutschland (Live-Ticker) Wettbewerb EM 2021, Achtelfinale Datum Dienstag, 29. Juni 2021 Anstoss 18 Uhr Ort Wembley Stadium, London

Fußball heute LIVE: England gegen Deutschland im TV und LIVE-STREAM - so seht ihr die EM 2021

England und Deutschland trafen bei einer WM oder einer EM bereits neun Mal aufeinander. Unvergessen sind zwei Spiele, die beide im Wembley Stadium stattfanden. Zum einen das WM-Finale 1966 (4:2 für England), zum anderen das EM-Halbfinale 1996 (6:5 im Elfmeterschießen für Deutschland).

Diesen Klassiker bei Großereignissen wollen sich heute sicher sehr viele Menschen ansehen. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, wer das Spiel überträgt.

England vs. Deutschland heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So wird die EM 2021 übertragen

Zu Beginn gleich eine gute Nachricht für alle Fans! Ab dem Achtelfinale werden alle Spiele live im Free-TV übertragen. Das heißt, dass Ihr das Achtelfinalspiel des DFB-Teams im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen könnt.

Insgesamt wird England gegen Deutschland von zwei Anbietern live übertragen - jeweils im TV und im LIVE-STREAM.

England vs. Deutschland heute live im Free-TV: Übertragung der ARD

Für die Live-Übertragung von England gegen Deutschland im Free-TV ist heute die ARD verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender wechselt sich bei der restlichen EM-Übertragung mit dem ZDF ab.

Das Erste beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 16.05 Uhr. Aus dem Studio in Köln werden Euch Moderator Alexander Bommes, Expertin Almuth Schult und die beiden Experten Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng auf das Spiel einstimmen. Später berichten dann Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger live aus dem Wembley-Stadium. Kommentieren wird das Spiel Florian Naß.

England vs. Deutschland heute live im Free-TV: Übertragung von MagentaTV

Ebenfalls live dabei seid Ihr heute bei England gegen Deutschland bei MagentaTV. Das Fernsehangebot der Deutschen Telekom ist aber kostenpflichtig. Kunden der Telekom müssen sich MagentaTV zu ihrem bestehenden Tarif (Handy, Festnetz, Internet) dazubuchen.

Ist dies passiert, ist MagentaTV mit einem Media Receiver oder einer MagentaTV Box bzw. einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick, Google Chromecast und der MagentaTV App live am heimischen TV sehen.

Für MagentaTV ist heute wie bei allen deutschen EM-Spielen bisher Wolff-Christoph Fuss als Kommentator im Einsatz.

England vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM: ARD und MagentaTV übertragen

Auch für die Übertragung im Internet sind heute die ARD und MagentaTV Eure wichtigen Adressen.

Die ARD bietet parallel zur Live-Übertragung im TV einen kostenlosen Live-STREAM an. Diesen könnt Ihr in der Mediathek oder auf sportschau.de abrufen.

Kostenpflichtig ist dagegen der LIVE-STREAM von MagentaTV. Auch wenn Ihr nicht Kunde der Telekom könnt Ihr darauf zurückgreifen, müsst davor aber ein Abo abgeschlossen haben. Mit "MagentaTV Smart" sind die ersten drei Monate bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten kostenlos, danach werden zehn Euro pro Monat fällig.

Selbstverständlich sind die LIVE-STREAMs auch auf verschiedenen Endgeräten über die entsprechenden Apps live zu verfolgen. Hier eine Übersicht der wichtigen Apps zum Download:

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen von England vs. Deutschland

Aufstellung Deutschland:

1 Neuer - 4 Ginter, 5 Hummels, 2 Rüdiger - 6 Kimmich, 18 Goretzka, 8 Kroos, 20 Gosens - 7 Havertz, 25 Müller, 11 Werner

Aufstellung England:

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Trippier, Saka, Sterling - Kane