Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Lazio Rom gegen FC Bayern München

Lazio Rom empfängt Bayern München in der Champions League. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Für das Achtelfinale der Champions League hat der FC Bayern München Lazio Rom zugelost bekommen. Die Partie wird um 21 Uhr in Rom angepfiffen.

Miroslav Klose hat das Los gefallen, der Ex-Spieler beider Vereine freut sich auf die Begegnungen. Klose sieht Bayern als Favorit, hat aber auch vor dem starken Angriffsspiel der Italiener gewarnt. Lazio ist aktuell sechster der Serie A, mit den großen Namen Juventus, AC und Inter Mailand kann der Hauptstadtklub nicht immer mithalten. Vieles wird bei Lazio auf die Performance ihres Superstars Ciro Immobile ankommen, der Italiener hatte 2020 sogar mehr Tore als Weltfußballer Robert Lewandowski erzielt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Fußball heute live (Lazio Rom gegen FC Bayern München) im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinal-Hinspiel) Begegnung Lazio Rom - FC Bayern München Datum Dienstag, 23. Februar 2021 Uhrzeit 21 Uhr Ort Olympiastadion Rom

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Wie Ihr vielleicht wusstet, wird jedes Spiel der Champions League live und über die volle Distanz im TV und LIVE-STREAM übertragen. Was heutzutage oftmals unklar ist, ist, welcher Sender welches Spiel zeigt. Zuvor müssen wir jedoch klären, wer überhaupt die Übertragungsrechte besitzt. In dieser Spielzeit wird die Königsklasse vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen. Wer im Free-TV nach Achtelfinalspielen der CL sucht, der wird nicht fündig werden. Pro Spieltag zeigen Sky und DAZN jeweils eine Partie live und als Einzelspiel exklusiv, Sky überträgt zudem die Konferenz. Wer die Champions League also live sehen möchte, muss Sky und DAZN zwangsläufig abonnieren.

Fußball heute live im TV: So wird Lazio Rom gegen FC Bayern München übertragen

Lazio Rom gegen Bayern München wird heute live und exklusiv über die vollen 90 Minuten vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es das Parallelspiel zwischen Atletico Madrid und FC Chelsea exklusiv bei DAZN zu sehen gibt. Aber zurück zu Lazio - Bayern: Sky geht ab 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 auf Sendung. Auf diesem Kanal wird später auch die Konferenz übertragen, das Einzelspiel läuft auf Sky Sport 2. Für Sky kommen heute Abend Moderator Sebastian Hellmann, die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer und die Kommentatoren Frank Buschmann (Konferenz) und Wolff Fuss (Einzelspiel) zum Einsatz. Wer sich für ein Sky-Abonnement interessiert, dem haben wir hier deren Webseite verlinkt.

Fußball heute live im LIVE-STREAM: Lazio Rom gegen Bayern München im Stream sehen

Sky wird die Königsklasse heute auch live im LIVE-STREAM übertragen. Wer das Spiel also spontan sehen möchte, der kann sich einen legalen Sky-Stream erwerben. Sky Go und Sky Ticket sind die beiden Apps, die Ihr zum Streamen benötigt. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr mehr dazu.

Fußball heute live im LIVE-STREAM: Lazio Rom gegen Bayern München im Sky-Go-Stream sehen

Sky Go steht jedem Sky-Abonnenten automatisch zur Verfügung. Wer einen Receiver des Bezahlsenders zuhause stehen hat, der kann von unterwegs aus die CL über Sky Go streamen. Die App gibt es als kostenlosen Download im Store.

Fußball heute live im LIVE-STREAM: Lazio Rom gegen Bayern München im Sky-Ticket-Stream sehen

Wer spontan das Bayern-Spiel schauen möchte, der kann das nur über Sky Ticket machen. Für mindestens einen Monat könnt Ihr Sky Ticket abonnieren und Euch so die Königsklasse live im Stream anschauen. Welches Paket Ihr buchen müsst, um die Champions League empfangen zu können, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Fußball heute live im LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick

TV : Sky Sport 1 (Konferenz) Sky Sport 2 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz) Sky Sport 2 (Einzelspiel LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket

Fußball heute live: Die Aufstellungen von Lazio Rom vs. FC Bayern München

Das ist die Aufstellung von Lazio:

Reina - Patric, Acerbi, Musacchio - Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile

Der FC Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Lewandowski

Noch mehr Informationen zu den Aufstellungen beider Teams erhaltet Ihr in einem extra Artikel auf unserer Homepage.