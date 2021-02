Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: FC Bayern München gegen Al Ahly SC - das Halbfinale der Klub-WM auf DAZN sehen

Der FC Bayern nimmt den sechsten Titel innerhalb eines Jahres ins Visier. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Klub-WM im LIVE-STREAM auf DAZN.

Der FC Bayern München startet am Montag (19 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Al Ahly SC in die FIFA Klub-WM. In Katar könnte der deutsche Rekordmeister Historisches schaffen: Den sechsten großen Titel innerhalb eines Jahres zu gewinnen, das ist bislang einzig dem FC Barcelona (2009) gelungen.

Bei der Klub-WM treffen die Sieger der sechs kontinentalen Wettbewerbe aufeinander. Da der FC Bayern in der vergangenen Saison durch ein 1:0 im Finale gegen Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen hat, dürfen die Münchner bei der diesjährigen Ausgabe die UEFA vertreten.

Erfahrung mit der Klub-WM konnte der FC Bayern bereits sammeln: 2013, als man ebenfalls das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen hatte, setzte sich der Verein im Finale mit 2:0 gegen Raja Casablanca durch. Die Tore für den FCB schossen Dante (7.) und Thiago (22.).

Der FC Bayern steht im Halbfinale der Klub-WM und wird dort von Al Ahly erwartet. Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Das Halbfinale der Klub-WM in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - Al Ahly SC Datum Montag, 8. Februar 2021 | 19 Uhr Ort Al Rayyan Stadium, Katar

FC Bayern München gegen Al Ahly SC: Die Klub-WM im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Nachdem der FC Bayern bereits 2013 die Klub-WM gewonnen hat, bietet sich dem deutschen Rekordmeister in dieser Saison erneut die Chance, sich die Trophäe der FIFA zu schnappen. Doch können die Spiele in Deutschland auch im LIVE-STREAM verfolgt werden?

DAZN zeigt / überträgt das Halbfinale der Klub-WM heute im LIVE-STREAM

Ja, der Streamingdienst DAZN überträgt ab dem Halbfinale alle Spiele der Klub-WM in voller Länge. Die erste Übertragung könnt Ihr am Montag genießen, wenn der FC Bayern gegen den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly gefordert ist.

Schon um 18.45 Uhr geht DAZN auf Sendung, um Euch mit den wichtigsten Fakten zur Klub-WM vertraut zu machen. Um die Vorberichte kümmert sich Daniel Herzog, der von Experte Ralph Gunesch unterstützt wird. Am Mikrofon ist anschließend Freddy Harder zu hören.

Auf den LIVE-STREAM könnt Ihr über jedes mobile Endgerät zugreifen. Am Laptop oder PC geht Ihr dafür am besten auf die DAZN-Webseite und für das Smartphone oder Tablet könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App aus einem beliebigen Store herunterladen.

Ihr möchtet Euch die Klub-WM lieber auf dem großen Bildschirm ansehen? Auf den meisten Smart-TV-Geräten ist die DAZN-App bereits vorinstalliert, ansonsten könnt Ihr Euren Fernseher auch über ein HDMI-Kabel oder Google Chromecast mit dem Smartphone oder Laptop verbinden.

FC Bayern gegen Al Ahly kostenlos sehen - mit dem Probemonat von DAZN

Bestehende DAZN-Kunden kennen die Konditionen, unter denen man ein Abonnement abschließen kann, aber vielleicht seid Ihr im Streamingbereich bislang noch unerfahren: Mit einem Probemonat könnt Ihr Euch an DAZN herantasten und die Klub-WM kostenlos sehen.

Dafür müsst Ihr Euch nur mit Euren Daten auf der DAZN-Webseite registrieren und schon könnt Ihr den Streamingdienst vier Wochen lang testen. Hat Euch der Gratismonat gefallen, könnt Ihr Abonnement anschließend für 11,99 Euro monatlich verlängern.

Ihr wisst noch nicht, ob sich ein DAZN-Konto für Euch lohnen würde? Dann hier ein kleiner Einblick in das Programm: Neben der Klub-WM überträgt DAZN nämlich auch die Bundesliga, die Champions League und Europa League sowie die Serie A, LaLiga und die Ligue 1.

Halbfinale der Klub-WM: Die Highlights der Begegnung auf DAZN erleben

Zudem habt Ihr beim Streamingdienst auch die Möglichkeit, Euch alle Übertragungen für mehrere Wochen im Re-Live anzusehen oder auch nur die Highlights der einzelnen Spiele zu erleben. All diese Funktionen sind in jedem DAZN-Abonnement enthalten.

Bereits wenige Minuten nach Übertragungsende findet Ihr auf der Plattform eine mehrminütige Zusammenfassung vom Halbfinale der Klub-WM. Somit könnt Ihr Euch die Tore zwischen dem FC Bayern und Al Ahly auch am nächsten Tag am Frühstückstisch anschauen.

FC Bayern München gegen Al Ahly SC: Die Aufstellungen zur Klub-WM

Aufstellung FC Bayern:

Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Pavard - Roca, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Aufstellung Al-Ahly:

