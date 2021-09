Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird FC Bayern München vs. Dynamo Kiew übertragen

Der FC Bayern München hat heute am 2. Spieltag der neuen CL-Saison Dynamo Kiew zu Gast. Wir zeigen Euch, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Erster Auftritt für den FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena in der neuen Champions-League-Saison! Der deutsche Rekordmeister empfängt am heutigen Mittwoch, 29. September, Dynamo Kiew. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

Auch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann eilt der FC Bayern von Sieg zu Sieg. In der Bundesliga gewann der FCB nach dem Auftakt-Remis bei Borussia Mönchengladbach fünf Spiele in Folge und übernahm die Tabellenführung. Erfolgreich war auch der Start in die Champions League. Beim FC Barcelona gewann der FC Bayern klar mit 3:0 .

Der heutige Gegner aus der Ukraine hatte vor zwei Wochen in der Champions League Benfica Lissabon zu Gast. Bei dem torlosen Unentschieden zeigte Kiew aber wenig, worüber sich der FC Bayern große Sorgen machen müsste.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew ist eines von sechs Spielen in der Champions League, die um 21 Uhr beginnen. Goal liefert Euch alle Informationen rund um die Übertragung des Spiels im TV und im LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: Das Spiel der Champions League im Detail

Begegnung FC Bayern München - Dynamo Kiew Datum Mittwoch, 29. September Wettbewerb Champions League, Gruppenphase, 2. Spieltag Anstoß 21 Uhr ( im LIVE-TICKER von Goal ) Ort Allianz Arena, München

Fußball heute live im TV: Die Übertragung von FC Bayern München vs. Dynamo Kiew

Zur Saison 2021/22 gab es in Bezug auf die Übertragung der Champions League im TV und im LIVE-STREAM einige Änderungen. Die wohl einschneidendste ergab sich in Bezug auf die übertragenden Sender. Gleich geblieben ist aber deren Anzahl. Zwei Anbieter sind auch in diesem Jahr für die Live-Übertragungen verantwortlich. Dazu zählt aber nicht mehr der Pay-TV-Sender Sky, der keine Übertragungsrechte mehr besitzt.

Ebenfalls gleich geblieben ist, dass mit Ausnahme des Endspieles keine Partie im Free-TV übertragen wird. Das Spiel des FC Bayern München gegen Dynamo Kiew ist demnach heute nicht im frei-empfangbaren Fernsehen live zu sehen.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew: So wird die Champions League übertragen

Zwei Namen müsst Ihr Euch genau einprägen, wenn Ihr in dieser Saison Spiele der Champions League live sehen wollt. DAZN und Amazon Prime. Diese beiden Anbieter haben sich nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League gesichert.

Fangen wir mit Amazon Prime an. Via Amazon Prime Video gibt es jeden Dienstag das Topspiel im LIVE-STREAM zu sehen. Der LIVE-STREAM ist jeweils kostenpflichtig.

Das ist auch das Angebot von DAZN. Der Streamingdienst zeigt den Großteil der Champions League live. Zu den sieben Spielen am Dienstag kommen alle acht Spiele vom Mittwoch hinzu. Da heute bereits Wochenmitte ist, läuft FC Bayern gegen Dynamo Kiew also heute exklusiv bei DAZN. Dort könnt Ihr Euch auch in einer Konferenz über das Geschehen auf dem Platz in der Münchner Allianz Arena informieren und erfahrt zudem, was bei den anderen Spielen alles los ist.

Fußball heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung von FC Bayern München vs. Dynamo Kiew bei DAZN

Die Übertragung von FC Bayern vs. Dynamo Kiew beginnt heute um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Folgendes DAZN-Team ist im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralf Rangnick

Weiter oben haben wir bereits beschrieben, dass der LIVE-STREAM von Amazon Prime Video kostenpflichtig ist. Ebenso verhält es sich bei DAZN. Um Zugriff auf den LIVE-STREAM auf dazn.de oder in der DAZN-App zu haben benötigt Ihr ein Abo. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro, das Jahresabo 149,99 Euro.

Noch bis 30. September können alle bei DAZN einen Gratismonat buchen. Danach wird es das Angebot nicht mehr geben. Mit dem Gratismonat geht Ihr keine spätere Verpflichtung auf ein kostenpflichtiges Abo ein.

Wenn Ihr FC Bayern München vs. Dynamo Kiew kostenlos sehen wollt, müsst Ihr Euch also beeilen. Mit dem DAZN-Gratismonat seht Ihr in den kommenden Wochen dazu viele weitere Sport-Highlights, beispielsweise den Classico in der Primera Division oder viele Livespiele aus der Bundesliga oder auch aus der NFL.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Dynamo Kiew - Die Aufstellung

Aufstellung Bayern München:

Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Aufstellung Dynamo Kiew:

Bushchan - Tymchyk, Zabarnyi, Shabanov, Mykolenko - Sydorchuk, Shaparenko, Andriyevskyi - Tsygankov, Garmash, de Pena

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird FC Bayern München vs. Dynamo Kiew übertragen

Übertragung live im ... Wo? Free-TV - TV DAZN (via Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN (Einzelspiel und Konferenz) LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Wer zeigt / überträgt Bayern vs. Kiew im TV und LIVE-STREAM? Die Spiele der ganzen Gruppe