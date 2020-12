Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal übertragen

Kurz vor Weihnachten steht noch die zweite Runde im DFB-Pokal an. Welche Sender übertragen live im TV und im LIVE-STREAM? Goal hat alle Infos.

Bevor der Profi-Fußball in über Weihnachten und zwischen den Jahren kurz zur Ruhe kommt, stehen im noch wichtige Partien an. Die zweite Runde wird am Dienstag (22. Dezember) und am Mittwoch (23. Dezember) ausgetragen.

14 der 16 Zweitrundenspiele gehen an diesen beiden Tagen kurz vor Heiligabend über die Bühne. und der FC Bayern dürfen ihre Duelle mit respektive ob des extrem dichten Terminkalenders Mitte Januar austragen und konnten daher schon nach dem letzten -Spieltag am vergangenen Wochenende die kurze Winterpause antreten.

Wie sieht es mit der Übertragung im DFB-Pokal aus? Welche Sender zeigen die Spiele live im TV und im LIVE-STREAM? Und geht das kostenlos oder muss man dafür bezahlen? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen dazu und gibt einen Überblick.

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Die Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals besitzen in dieser Saison gleich drei verschiedende Sender: Sky darf sämtliche Spiele live im Pay-TV übertragen, zudem zeigen ARD und Sport1 ausgewählte Begegnungen des wichtigsten deutschen Pokal-Wettbewerbs live und in voller Länge.

Heißt also: Ja, Ihr könnt den DFB-Pokal heute live im Free-TV schauen! Zwei Spiele der zweiten Runde gibt es live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen - welche das sind, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: Sport1 zeigt BVB vs. Braunschweig

Am Dienstag (22. Dezember) läuft der Auftritt des BVB bei Eintracht Braunschweig live im Free-TV. Sport1 überträgt das Duell und beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 18 Uhr.

Ab 20 Uhr rollt dann der Ball in Braunschweig und Ihr könnt kostenlos im Free-TV mit dabei sein! Kommentiert wird das Spiel von Markus Höhner, als Experte ist Stefan Effenberg im Einsatz.

DFB-Pokal live im Free-TV sehen: ARD zeigt / überträgt am Mittwoch Stuttgart vs. Freiburg

Am Mittwoch (23. Dezember) ist im Free-TV die ARD mit der Übertragung des DFB-Pokals an der Reihe. Das Erste zeigt dann um 20.45 Uhr das Derby zwischen dem und dem live.

Um 20.30 Uhr beginnt die Übertragung mit einer kurzen Vorberichterstattung, die Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Thomas Broich übernehmen. Kommentator ist dann Florian Naß.

Der DFB-Pokal heute live: So werden alle Spiele im TV gezeigt / übertragen

Dass Ihr Braunschweig gegen Dortmund und Stuttgart vs. Freiburg live im Free-TV schauen könnt, wisst Ihr jetzt. Aber was ist mit den anderen Spielen der zweiten Runde im DFB-Pokal? Dafür müsst Ihr Sky einschalten!

Der Pay-TV-Sender darf alle Partien des DFB-Pokals live übertragen. Dabei könnt Ihr wählen, ob Ihr lieber ein Einzelspiel in voller Länge sehen wollt oder die Konferenz mit allen Spielen und allen Toren.

DFB-Pokal heute im TV sehen: Alle Spiele live bei Sky

Die Konferenz startet am Dienstag und am Mittwoch jeweils um 18 Uhr auf Sky Sport 2 (HD). Am Dienstag moderiert Esther Sedlaczek die Sendung, am Mittwoch wird die Konferenz von Yannick Erkenbrecher präsentiert.

Einen Überblick darüber, welche Kanäle Ihr für die jeweiligen Einzelspiele einschalten müsst, erhaltet Ihr weiter unten in diesem Artikel. Sky ist allerdings nicht frei zu empfangen, sondern setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Alle Infos zu Preisen und zur Buchung der Pakete entnehmt Ihr am besten der Webseite von Sky.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's!

Der DFB-Pokal läuft auch am Dienstag und Mittwoch nicht nur live im TV, sondern wird zudem im LIVE-STREAM übertragen. Auch hier gibt es grundsätzlich zwei Optionen: eine kostenpflichtige und eine kostenlose.

Kostenlos sind die Angebote von Sport1 und der ARD. Hier seht Ihr allerdings wie bereits beschrieben jeweils nur ein Spiel pro Tag.

DFB-Pokal: BVB bei Braunschweig und Stuttgart vs. Freiburg kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Das erste Spiel der zweiten Runde im DFB-Pokal, das Ihr kostenlos im LIVE-STREAM sehen könnt, ist Eintracht Braunschweig gegen Borussia Dortmund. Sport1 bietet seine Übertragung nämlich auch über seine Webseite im Internet an, Bild und Ton sind dabei identisch mit dem TV.

Gleiches gilt auch für die Übertragung der ARD von Stuttgart gegen Freiburg im Internet. Der LIVE-STREAM in der ARD-Mediathek ist kostenlos, auch hier wird Florian Naß das Derby am Mittwoch ab 20.45 Uhr kommentieren.

Fußball heute live: Sky Go und Sky Ticket zeigen den DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Sky bietet zwei kostenpflichtige Alternativen an, um den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM zu sehen. Alle Spiele aus der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch seht Ihr bei Sky.

Für Sky Go erhaltet Ihr bei Abschluss Eures TV-Abos einen Login-PIN, mit dem Ihr den Streamingdienst von Sky ohne zusätzliche Kosten nutzen könnt. Ihr müsst einfach nur die kostenlose Sky-Go-App herunterladen und könnt dann entsprechend Eurer gebuchten Pakete losstreamen.

Sky Ticket ist eher etwas für Kurzentschlossene. Ohne langfristige Bindung könnt Ihr hier die gewünschten Pakete buchen, um zum Beispiel den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM zu schauen. Auch hier habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz, die Übertragung ist identisch mit der im TV.

Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal am Dienstag übertragen

BEGEGNUNG DATUM / UHRZEIT EINZELSPIEL IM TV UND STREAM KONFERENZ IM TV UND STREAM SSV Ulm - Schalke 04 22. Dezember, 18.30 Uhr Sky Sport 5 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket - 22. Dezember, 18.30 Uhr Sky Sport 4 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket - 22. Dezember, 18.30 Uhr Sky Sport 6 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket TSG Hoffenheim - 22. Dezember, 18.30 Uhr Sky Sport 7 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 22. Dezember, 20 Uhr Sport1 / sport1.de / Sky Sport 3 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket SV Elversberg - 22. Dezember, 20.45 Uhr Sky Sport 4 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket - 22. Dezember, 20.45 Uhr Sky Sport 6 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket - 22. Dezember, 20.45 Uhr Sky Sport 5 (HD) / Sky Go / Sky Ticket Sky Sport 2 (HD) / Sky Go / Sky Ticket

