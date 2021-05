DFB-Pokal heute live im Free-TV: So wird RB Leipzig vs. BVB übertragen

RB Leipzig trifft heute im Finale des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Goal erklärt, ob die Partie heute live im Free-TV übertragen wird.

Finale im DFB-Pokal! RB Leipzig spielt heute gegen Borussia Dortmund um den großen Pokal. Das Spiel wird um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Nach zweijähriger Dominanz des FC Bayern München wird es in diesem Jahr einen neuen DFB-Pokal-Sieger geben. Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund haben sich zwei Topteams der Bundesliga auf dem Weg nach Berlin durchgesetzt.

Während RB Leipzig in der noch jungen Vereinsgeschichte keine Titel gewinnen konnte, steht der BVB bei vier Pokalsiegen.

Zum Duell Leipzig gegen Dortmund kam es erst am vergangenen Samstag in der Bundesliga - der BVB gewann mit 3:2. Ein gutes Omen für das heutige Finale oder gelingt RB Leipzig die schnelle Revanche?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das Endspiel im DFB-Pokal (RB Leipzig vs. BVB) heute live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt's den LIVE-TICKER von Goal!

Begegnung RB Leipzig - Borussia Dortmund Wettbewerb DFB-Pokal, Finale Datum Donnerstag, 13. Mai Uhrzeit 20.45 Uhr (bei GOAL im kostenlosen LIVE-TICKER) Ort Olympiastadion, Berlin

RB Leipzig vs. BVB heute live im Free-TV? So wird das Finale im DFB-Pokal übertragen

Im diesjährigen DFB-Pokal wurden - und werden noch - alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Die Übertragungsrechte liegen bei der ARD (öffentlich-rechtlich), dem Pay-TV-Sender Sky und dem Privatsender Sport1 .

DFB-Pokal heute live im Free-TV: RB Leipzig vs. BVB

Jetzt kommen wir zur für viele wichtigsten Frage: Wird das Finale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund heute live im Free-TV übertragen? Das können wir mit einem klaren Ja beantworten.

Die ARD ist gemäß den getroffenen Vertragsvereinbarungen berechtigt, das Finale live zu zeigen. Das Erste geht heute um 20.15 Uhr auf Sendung. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Bastian Schweinsteiger wird Florian Naß das Finale kommentieren.

DFB-Pokal heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: RB Leipzig vs. BVB

Die ARD zeigt heute RB Leipzig gegen Borussia Dortmund auch im kostenlosen LIVE-STREAM. Diesen könnt Ihr über den Browser (daserste.de, ARD Mediathek oder sportschau.de) oder für Euer Smartphone oder Tablet über die die Apps "ARD-Mediathek" und "Sportschau" sehen. Beide Apps könnt Ihr im Play Store oder im App Store downloaden.

DFB-Pokal heute im Pay-TV und im LIVE-STREAM bei Sky sehen: RB Leipzig vs. BVB

Zusätzlich zu den kostenlosen Übertragungen der ARD im Free-TV und im LIVE-STREAM könnt Ihr das Finale des DFB-Pokals zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund heute auch live im Pay-TV bei Sky sehen.

Das ist im Gegensatz zur ARD-Übertragung aber nicht kostenlos. Um Sky zu empfangen, benötigt Ihr ein Abo. Die aktuellen Angebote und Preise findet Ihr auf der Sky-Website.

Die Übertragung beginnt heute auf den Kanälen Sky Sport UHD und Sky Sport 1 (HD) um 19.45 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn. Moderatorin Jessica Libbertz und Experte Lothar Matthäus begleiten Euch durch die Vorberichterstattung, das Spiel kommentiert Kai Dittmann.

Auch Sky bietet einen Live-STREAM seiner Übertragung an. Sky-Kunden können den Stream via Sky Go aufrufen. Wer kein Sky-Abo hat, kann ein kostenpflichtiges Sky Ticket erwerben.

DFB-Pokal, das Finale heute live im Free-TV sehen: RB Leipzig vs. BVB – die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind. Das wird heute gegen 19.30 Uhr der Fall sein.

DFB-Pokal, Finale RB Leipzig vs. BVB: Die kostenlosen Übertragungen der ARD im Überblick: