Fußball heute live: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas im TV und LIVE-STREAM übertragen

Es ist der sechste und damit letzte Gruppenspieltag der Champions League: Am heutigen Dienstagabend empfängt der BVB (Borussia Dortmund) den türkischen Klub Besiktas Istanbul. Anpfiff ist um 21 Uhr, gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Das Hinspiel konnten die Dortmunder im Istanbuler Hexenkessel dank Treffern von Jude Bellingham und Erling Haaland mit 2:1 für sich entscheiden. Damals war noch alles offen, heute geht es für beide Teams sportlich um nichts mehr. Während die Dortmunder nach der Niederlage bei Sporting Lissabon als Gruppendritter feststehen und im neuen Jahr in der Europa League an den Start gehen, bleibt Besiktas auch nach diesem Spieltag Tabellenletzter. Es geht also ums Prestige, Prämien und für die Schwarzen Adler um die ersten Punkte in Gruppe C.

National sieht es für den BVB trotz der jüngsten 2:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München besser aus. Die Westfalen stehen mit 30 Punkten auf Rang zwei, vier Zähler hinter dem Rekordmeister und drei vor Verfolger Bayer Leverkusen. Besiktas rennt dagegen auch in der Süper Lig den eigenen Erwartungen hinterher. Der amtierende Doublesieger steht nach 15 Spieltagen nur auf Rang neun (21 Punkte) und hat bereits 18 Zähler Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor.

Sportlich ist dieses Spiel unbedeutend, dennoch ist einiges drin in der Partie zwischen dem BVB und Besiktas Istanbul. GOAL erklärt, wer heute das Spiel LIVE überträgt.

Fußball heute LIVE: BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas im Überblick

Fußball heute LIVE im TV: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas übertragen / gezeigt

Sechs Zähler aus den bisherigen fünf Partien stehen für den BVB zu Buche. Allerdings holten die Mannen von Cheftrainer Marco Rose diese Punkte in den ersten zwei Auftritten mit den Hinspielsiegen gegen Besiktas und Sporting, danach folgten drei Niederlagen am Stück und damit das vorzeitige Aus in der Königsklasse. Besiktas steht dagegen noch gänzlich ohne Punkte da.

Es geht sportlich also um die vielzitierte goldene Ananas. Doch tatsächlich geht es noch um Prämien, Prestige und für die Spieler aus der zweiten Reihe darum, sich heute Abend beweisen zu können. Ihr wollt ebenfalls dabei sein? Wir erklären Euch, wo Ihr das Spiel im TV sehen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas heute LIVE im TV? So wird die Champions League gezeigt

Die treuen Champions-League-Fans werden es bereits mitbekommen haben, für alle anderen folgt die Info jetzt: Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren läuft die Königsklasse nicht mehr bei Sky. Ab dieser Spielzeit halten DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte, die meisten Spiele laufen dabei auf DAZN.

Doch welcher der beiden Anbieter zeigt heute Abend den BVB gegen Besiktas?

LIVE-STREAM statt TV: So seht Ihr heute BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas

Die Antwort hier ist: Amazon Prime Video - und LIVE-STREAM statt TV. Denn Amazon ist wie DAZN ein Streamingdienst. Der Übertragungskanal des Versanddienstes darf seit der laufenden Champions-League-Saison pro Spieltag eine Partie seiner Wahl live und exklusiv übertragen. Dabei findet diese stets am Dienstag statt. Dieses Mal ist es die des BVB gegen Besiktas.

Natürlich könnt Ihr den Amazon-Stream wie jeden gängigen Stream auch über Euren TV nutzen. Das geht entweder über ein HDMI-Kabel oder die entsprechende App auf Eurem Smart-TV.

Um das Spiel zu sehen, benötigt Ihr ein Abo bei Amazon Prime Video. Wie das funktioniert, erklären wir Euch im weiteren Verlauf!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas heute LIVE auf Prime Video: So wird die Champions League übertragen

Damit Ihr optimal vorbereitet seid, liefern wir Euch zunächst hier alle wichtigen Informationen zur Übertragung am heutigen Abend.

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr (Vorberichte)

: 19.30 Uhr (Vorberichte) Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann

Kommentar : Jonas Friedrich

: Jonas Friedrich Co-Kommentator: Benedikt Höwedes

Benedikt Höwedes Experte : Benedikt Höwedes

: Benedikt Höwedes Sender: Prime Video

Fußball heute LIVE: BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Um das Spiel live und in voller Länge sehen zu können, benötigt Ihr wie bereits erwähnt ein Abo bei Amazon Prime Video. Dabei habt ihr zwei Optionen.

Entweder das Monatsabo für monatlich 7,99 Euro oder das Jahresabo für einmalig 69 Euro. Und es kommt noch besser! Neukunden erhalten den ersten Monat gratis! Den Amazon-Stream könnt Ihr auf allen gängigen mobilen Endgeräten nutzen.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung und Übertragung der Königsklasse findet Ihr hier!

Abo abgeschlossen? Laptop angeschlossen? Dann steht dem Live-Genuss der Partie BVB vs. Besiktas nichts mehr im Wege.

Fußball heute LIVE: Der LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas auf Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ist also Eure Adresse für das Spiel BVB gegen Besiktas am heutigen Abend. Mit dem Abo seht Ihr allerdings nicht nur ausgewählte Spiele der Champions League, sondern auch jede Menge Filme und bekannte Serien. Viel Spaß beim Austoben!

Für alle, denen die eine Partie nicht genug ist, haben wir einen weiteren Tipp: Auch DAZN überträgt heute Abend Königklassen-Fußball. Ganze sieben weitere Spiele findet heute noch statt! Alle Informationen zum Anmeldevorgang und Programm von DAZN findet Ihr unter diesem Link!

Übrigens: Nicht nur Prime Video zeigt heute die Champions League - es finden schließlich noch sieben weitere Begegnungen statt! Diese sind allesamt bei DAZN zu sehen - außerdem gibt es hier die beliebte Konferenz! Mehr Informationen, unter anderem zu den neuen Fernsehsendern von DAZN, findet ihr hier.

Fußball heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung bei BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz . Dahoud, Witsel, Bellingham - Reus, Wolf, Malen

Besitkas setzt auf folgende Aufstellung:

Destanoglu - Necip Uysal, Welinton, Montero, Meras - Mehmet Topal, Souza, Karaman, Bozdogan, Larin - Batshuayi

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas heute live? Die Opta-Fakten zur Champions League

Borussia Dortmund hat eine 100-prozentige Bilanz gegen Besiktas in europäischen Wettbewerben. Alle drei bisherigen Begegnungen wurden gewonnen – 1-0 auswärts und 2-1 zu Hause im Pokal der Pokalsieger 1989/90 sowie 2-1 auswärts im Hinspiel der Champions League in dieser Saison.

Es ist das erste Auswärtsspiel von Besiktas bei einem deutschen Gegner in einem europäischen Wettbewerb seit der 0-5-Niederlage gegen Bayern München im Februar 2018 in der Champions League - insgesamt hat Besiktas wettbewerbsübergreifend nur eines seiner sechs Auswärtsspiele bei deutschen Mannschaften gewonnen (1U 4N).

Borussia Dortmund hat nur eine seiner neun Begegnungen mit türkischen Gegnern in europäischen Wettbewerben verloren (7S 1U), und zwar im Achtelfinal-Hinspiel des UEFA-Pokals 1999/2000 gegen Galatasaray, wo man mit 0-2 nach Verlängerung ausschied.

Borussia Dortmund, das unabhängig von diesem Ergebnis den dritten Platz in der Gruppe C sicher hat, wird zum ersten Mal seit 2017/18 nach der CL-Gruppenphase in die Europa League rutschen, damals schied der BVB im Achtelfinale gegen den österreichischen Klub FC Salzburg aus.

Borussia Dortmund hat zwei der letzten drei Heimspiele in der UEFA Champions League verloren (1S), darunter das letzte (1-3 gegen Ajax). Das sind so viele Niederlagen wie in den letzten 14 Heimspielen zwischen November 2017 und März 2021 zusammen (7S 5U).

Besiktas hat die letzten drei Auswärtsspiele in der Champions League verloren, ohne ein Tor zu erzielen, und dabei 11 Gegentore kassiert (0-5 gegen Bayern München, 0-2 gegen Ajax und 0-4 gegen Sporting). In der letzten Champions-League-Saison 2017/18 gewannen sie alle drei Auswärtsspiele in der Gruppenphase, nun könnten sie alle drei Partien verlieren.

Besiktas ist die einzige Mannschaft in der Champions League 2021/22, die bisher alle fünf Spiele verloren hat, und will verhindern, dass es die erste Mannschaft seit AEK Athen in der Saison 2018/19 wird, die jedes ihrer Spiele in der Gruppenphase verliert. Die einzige andere türkische Mannschaft, der dies passierte, war Fenerbahçe in der Saison 2001/02, die in der ersten Gruppenphase sechs Spiele in Folge verloren.

Besiktas hat von allen Champions-League-Teams in der Saison 2021/22 die meisten verschiedenen Spieler eingesetzt (26) und die meisten Änderungen in der Startelf vorgenommen (25).

Jude Bellingham war in dieser Saison an 60% der Tore von Borussia Dortmund in der Champions League beteiligt (1 Tor, 2 Assists). Der letzte Engländer, der in der Gruppenphase einer Saison vor seinem 19. Geburtstag mehr als drei Torbeteiligungen hatte, war Jack Wilshere in der Saison 2010/11 für Arsenal (1 Tor, 3 Assists).

Marco Reus bestritt zuletzt sein 55. Champions-League-Spiel für Borussia Dortmund und überholte damit Lukasz Piszczek (54). Damit hat der Deutsche nun mehr Spiele für den Verein bestritten und mehr Tore (19) in diesem Wettbewerb erzielt als jeder andere Spieler. In der Geschichte des Wettbewerbs ist Thierry Henry von Arsenal (77 Spiele, 35 Tore) der einzige Spieler, der sowohl die meisten Tore als auch die meisten Einsätze für eine Mannschaft hat, die über Reus' Werte für Dortmund hinausgehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Vor einem bedeutungslosen Champions-League-Spiel wächst bei Borussia Dortmund die Kritik an Mats Hummels.Ans lästigste Spiel des Jahres verschwendete Mats Hummels keinen Gedanken. In einer bemerkenswerten Selbstgeißelung listete der Abwehrchef von Borussia Dortmund bei Instagram seine bitteren Fehler im Topspiel gegen Bayern München auf - schonungslos und neben einem Foto, auf dem er bedröppelt im Regen steht. Kein Wort zur Champions League. Warum auch?

Nicht nur für den Innenverteidiger ist das Duell mit Besiktas Istanbul am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) weitgehend bedeutungslos. Es dient höchstens als Wiederaufrichtungshilfe nach dem niederschmetternden 2:3 gegen die Bayern, bei dem Hummels vor einem Millionenpublikum und vor Bundestrainer Hansi Flick einen rabenschwarzen Abend erlebte.

"Ein extrem gebrauchter Tag" sei es für ihn gewesen, schrieb der 32-Jährige: "Erst der dicke Fehler vor dem 1:1 und dann noch sehr unglücklich den Elfer verursacht." Überdies: Ein schmerzhafter Unterleibstreffer vor dem zweiten Gegentor. "Keine Ahnung, wie man mir beim 1:2 was zulasten legen möchte!?" Das tat auch niemand ernsthaft.

Doch viele Kritiker haben auf ein solches Spiel, nicht das erste in dieser Saison, gewartet. Karl-Heinz Rummenigge analysierte es für Bild TV: "Es ist bekannt, dass Mats Probleme hat, wenn er in Laufduelle gehen muss – das ist dem Alter geschuldet. Wenn das Spiel auf ihn zukommt und er in der Box steht, dann ist er noch gut."

Es ist eine Diskussion, die blitzschnell auf die Nationalmannschaft überschlägt. In jener war Hummels länger nicht zu sehen - wegen anhaltender Knieprobleme braucht der Routinier mehr Pausen, was er stets mit Flick abgesprochen hatte.

1990er-Weltmeister Jürgen Kohler meint dazu: Es ist an der Zeit, aufzuhören. Hummels solle sich eingestehen, "nicht immer Höchstleistung abrufen zu können. Da muss man ehrlich zu sich sein und sagen: Das mit der Nationalmannschaft hat sich erledigt", sagte der frühere BVB-Abwehrspieler. Dietmar Hamann bezog dies auch auf den Klub: "Über kurz oder lang brauchen sie einen zweiten Innenverteidiger."

Mit 30,2 km/h wurde Hummels' Höchstgeschwindigkeit am Samstag gemessen. Vier km/h weniger als sein Nebenmann Manuel Akanji, sechs weniger als Bayerns Außenbahnrakete Alphonso Davies. "Ich hätte der Mannschaft gerne geholfen, das ist mir leider nicht gelungen", schrieb Hummels. Trainer Marco Rose bezeichnete ihn zufrieden als "sehr reflektiert", womöglich werde er "um die Goldene Ananas" (Stürmer Steffen Tigges) direkt wieder spielen.

Hummels sieht auch keinen Grund, sich zu verstecken. "Als Sportler definiert man sich vor allem darüber, wie man auf (solche) Misserfolge reagiert!", schloss er kämpferisch. "Wir sprechen uns alle sehr bald wieder."

Der BVB ist ausgeschieden, der Abstieg in die Europa League ist jedoch sicher. Woher soll die Lust kommen? "Die Siegprämie ist auch ein Teil der Motivation", sagte Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl.

Immerhin könnte mit den 2,8 Millionen Euro der Schmerz fehlender Achtelfinal-Einnahmen gelindert werden. Vereinschef Hans-Joachim Watzke fordert bereits den Europa-League-Sieg.

Quelle: SID

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas heute LIVE? Die Übertragung der Champions League am Dienstag