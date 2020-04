Fußball-Dokus: Das sind die Dokumentationen, die Ihr kennen solltet

Über die schönste Nebensache der Welt wurden schon einige Filme gedreht. Goal stellt verschiedene Dokumentationen vor, die Ihr gesehen haben solltet.

Fußballfans auf der ganzen Welt versammeln sich vor Bildschirmen, wenn live in den Stadien gespielt wird. Doch auch abseits des Platzes läuft oftmals die Kamera, wenn Dokumentationen über Spieler, Trainer oder Fans gedreht werden. Hier kommen die besten Fußball-Dokus, die Ihr gesehen haben solltet.

Goal stellt Euch die besten Fußball-Dokus vor und erklärt Euch, wo sie zu sehen sind. Hier findet Ihr alle Infos zu den Filmen auf Netflix, Amazon Prime Video, DAZN und Co.!

Fußball-Doku: Being Mario Götze

Being Mario Götze ist eine Doku-Serie über den WM-Helden von Rio, die den Werdegang des Jahrhunderttalents darstellt. Im Film geht es über die wachsende Erwartungshaltung und den Erfolgsdruck, den der Torschütze des WM-Finals von 2014 erfuhr. Die vierteilige Serie gibt zudem Einblicke in die mysteriöse Krankheitsgeschichte des Offensivspielers.

Regisseur Aljoscha Pause sah in Götzes bisherigem Weg ein "Spannungsfeld, das eine gute Erzählung braucht - inklusive aller Höhen und Tiefen." Die Dokumentation ist auf der Streaming-Plattform DAZN zu sehen. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier.

Mehr Teams

Titel: Being Mario Götze

Being Mario Götze Jahr: 2018

2018 Länge: 4 Folgen à ca. 50 Minuten

4 Folgen à ca. 50 Minuten Zu sehen bei: DAZN

Der Trailer zur Fußball-Dokumentation Being Mario Götze

Fußball-Doku: Tom meets Zizou - Kein Sommermärchen

In der Dokumentation Tom meets Zizou begleitet Filmemacher Aljoscha Pause den ehemaligen Fußballprofi Thomas Broich. Der Film wurde über fast zehn Jahre gedreht und zeigt Broichs Profidasein, das ihn von der zweiten Liga in die , ins Nationalteam und schließlich in die australische Liga führte.

Broich beschert dabei Einblicke in das Seelenleben eines Profis, die so tiefgründig, dramatisch und fesselnd sind, wie sie zuvor noch nie von einem Fußballer gezeigt wurden. Der ehemalige Mittelfeldspieler spricht über Angst, Enttäuschungen und Respektlosigkeiten im Fußballgeschäft, was Fans zum Umdenken über den Traumjob Fußballprofi einlädt.

Titel: Tom meets Zizou - Kein Sommermärchen

Tom meets Zizou - Kein Sommermärchen Jahr: 2011

2011 Länge: 135 Minuten

135 Minuten Zu sehen bei: TVNow, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play

Fußball-Doku: Trainer!

In diesem Dokumentarfilm stehen die Trainer im Mittelpunkt. Andre Schubert, Stephan Schmidt und Frank Schmidt wurden ein Jahr lang von Aljoscha Pause gefilmt, wobei sie einen spektakulären Einblick in die Gedankengänge eines Profitrainers gewähren.

Der Film zeigt die bittersten Momente der Trainer, die nicht vor Entlassungen oder Scheitern gefeit waren. Auch Trainerlegenden wie Jürgen Klopp und Hans Mayer erzählen von ihren Erfahrungen. Wer nach diesem Film noch immer vom "Traumberuf Fußballtrainer" redet, hat starke Nerven.

Titel: Trainer!

Trainer! Jahr: 2013

2013 Länge: 138 Minuten

138 Minuten Zu sehen bei: YouTube, Google Play

Der Trailer zur Fußball-Dokumentation: Trainer!

Fußball-Doku: Sunderland 'Til I Die

Die Netflix-Serie begleitet den englischen Klub AFC Sunderland in der Saison 2017/2018 nach dem Abstieg aus der Premier League. Die Mission des direkten Wiederaufstiegs gerät jedoch schnell in weite Ferne und der Verein bekommt ganz anderen Sorgen.

Die chronische Erfolgslosigkeit hält die Fans, zu denen auch Regisseur Ben Turner zählt, nicht davon ab, ihrem Verein die Treue zu halten. "Die Geschichten von Niederlagen und Verlierern berühren die Menschen viel mehr als Sieger", erklärte Turner und drehte gleich eine zweite Staffel der Serie.

Titel: Sunderland 'Til I Die

Sunderland 'Til I Die Jahr: 2018

2018 Länge: 2 Staffeln, 14 Folgen à ca. 40 Minuten

2 Staffeln, 14 Folgen à ca. 40 Minuten Zu sehen bei: Netflix

Der Trailer zur Fußball-Doku Sunderland 'Til I Die

Fußball-Doku: 24/7 FC

Der gewährt als Bundesliga-Klubs den Kameras intimste Einblicke in das Profi-Fußball-Team des Klubs in der laufenden Saison. Dabei sind die Zuschauer hautnah dran, viele Szene von "Hinter den Kulissen" sind zu sehen. Egal, ob Tribüne, Hausbesuche bei Profis, das Büro der FC-Bosse - hier bleibt keine Tür verschlossen. Damit sucht die Dokumentation im deutschen Fußball ihresgleichen.

Alle - auch die kritischen - Momente der aktuellen Saison werden ausführlich beleuchtet - auch die Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer sowie die Installation von Horst Heldt als Sportdirektor und die Ernennung von Markus Gisdol als neuen Trainer.

In regelmäßigen Abständen erscheinen neue Folgen. Die Fans des 1. FC Köln bekommen also Einblick ins Tagesgeschäft ihres Herzensvereins wie selten zuvor. Insgesamt sollen acht Folgen erscheinen.

Titel: 24/7 FC

24/7 FC Jahr: 2019/20

2019/20 Länge: 8 Folgen, ca. 45 Minuten pro Folge

8 Folgen, ca. 45 Minuten pro Folge Zu sehen bei: DAZN / FC-Köln-TV

Der Trailer zur Fußball-Doku 24/7 FC

Fußball-Doku: Kroos

Von der Ostseeküste in die Metropole des Fußballs: Toni Kroos erlebte auf seinem Weg von Greifswald nach Madrid Beeindruckendes und hat inzwischen vier Champions-League-Titel und einen WM-Triumph in der Vita stehen. Während Kroos auf dem Platz alle Blicke auf sich zog, führte er sein Privatleben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bis jetzt.

Der Film zeigt die krassen Widersprüche in Kroos' Leben. Szenen, wie Kroos mit in der riesigen Arena des Santiago Bernabeu gefeiert wird und anschließend wie er - die Ruhe in Person - beim Planschen im Schwimmbecken mit seinen Kindern abkühlt. Zudem erzählen Bruder Felix und die Großeltern über seinen Charakter und von wem er denn das "Temperament" geerbt haben könnte.

Titel: Kroos

Kroos Jahr: 2019

2019 Länge: 111 Minuten

111 Minuten Zu sehen bei: Amazon Prime Video

Weitere sehenswerte Fußball-Dokus