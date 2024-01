Für 50 Millionen Euro: Neuzugang von RB Leipzig kann offenbar nach einer Saison wieder gehen

Abschied nach nur einer Saison: Das könnte bei Benjamin Sesko von RB Leipzig der Fall sein.

WAS IST PASSIERT? Benjamin Sesko könnte RB Leipzig offenbar schon nach einer Saison wieder verlassen. Das berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach gingen die Sachsen bei der Verpflichtung des Stürmers Kompromisse ein, um den Transfer zu realisieren. Sesko soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben, die bereits nach einem Jahr greift.

Leipzig habe sich somit abgesichert, damit Sesko von RB Salzburg wie einst Erling Haaland nicht zu einem anderen Klub wechselt. Der Norweger hatte sich im Januar 2020 gegen einen Wechsel innerhalb des RB-Imperiums entschieden und ging stattdessen zum BVB. Inzwischen geht er auf Torejagd für Manchester City.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sesko war im vergangenen Sommer für 24 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Boni nach Leipzig gewechselt.

In bislang 23 Einsätzen für das Team von Trainer Marco Rose erzielte der 20-Jährige sieben Tore, sein Vertrag ist bis 2028 datiert.

