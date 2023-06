"Würde für die nächsten fünf Jahre das Sturm-Problem der Bayern lösen!" Lothar Matthäus empfielt FC Bayern Dusan Vlahovic

Die Stürmersuche beim FC Bayern gestaltet sich schwierig, Lothar Matthäus hat eine klare Empfehlung für den FCB.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gibt es eine klare A-Lösung.

WAS WURDE GESAGT? "Mein Favorit ist und bleibt Dusan Vlahovic von Juventus Turin", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne für den Bezahlsender: "Er bringt alles mit und würde für die nächsten fünf Jahre das Sturm-Problem der Bayern lösen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Vlahovic war zuletzt wieder etwas mehr mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden, da Victor Osimhen (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frakfurt) schlichtweg zu teuer wären. Ersterer hat zudem seinen Vertrag verlängert, wie der Präsident am Montag verkündete.

Für den 23-jährigen Serben wären wohl um die 80 Millionen Euro Ablöse nötig. Italienische Medien hatten zuletzt berichtet, dass die Bayern bereits mit einem Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro bei der Alten Dame abgeblitzt seien.

WIE GEHT ES WEITER? Neben Vlahovic waren am Montag noch einige weitere Namen aufgetaucht, die eine Option für den Münchner Sturm darstellen sollen. Ein Favorit zeichnet sich aber noch nicht ab. Das Rennen scheint derzeit noch völlig offen zu sein.