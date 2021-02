Fußball heute LIVE: Hertha BSC vs. FC Bayern München - die Bundesliga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Die kriselnde Hertha hat den FC Bayern München zu Gast. Goal erklärt, wie ihr die Fußball-Bundesliga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Der 20. Spieltag steht an – zum Start des Wochenendes muss der Rekordmeister in die Hauptstadt: Hertha BSC empfängt heute den FC Bayern München, Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr.

Eigentlich werden die Freitagsspiele der Bundesliga erst um 20.30 angepfiffen – heute besteht gibt es einen Sonderfall. Da der FC Bayern München am Montag bereits in Katar das Halbfinale der Klub-WM absolvieren muss, hat der DFL einer Spielverlegung um eine halbe Stunde nach vorne zugestimmt.

Favorit auf den Sieg ist heute der FC Bayern München: Vier Ligasiege in Folge sprechen für sich, Gegner Berlin hat die letzten drei Spiele verloren und dabei zehn Tore kassiert.

Rekordmeister FC Bayern München muss heute zur Hertha nach Berlin. Goal erklärt, wie heute Fußball LIVE im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Fußball heute LIVE: So läuft Hertha BSC vs. FC Bayern München in der Bundesliga ab

Begegnung Hertha BSC vs. FC Bayern München Datum Freitag | 05.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 20. Spieltag | 3. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin Geschätzter Marktwert Hertha BSC: 252 Millionen Euro | FC Bayern München: 893 Millionen Euro

Fußball heute LIVE: Hertha BSC gegen den FC Bayern München LIVE im TV verfolgen

Schlechte Nachrichten für alle Fans des FC Bayern München: Kein TV-Sender überträgt heute Bundesligafußball LIVE. Sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV konnte sich kein Sender die Übertragungsrechte der Bundesliga sichern.

Wie jeden Freitag ist das aber kein Grund zur Trauer, sondern vielmehr zum Jubeln: Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel zwischen der Hertha aus Berlin und dem FC Bayern München. Die Aufteilung der Spiele zwischen Sky, DAZN und dem ZDF über die Saison hinweg sieht üblicherweise so aus, wie es in der folgenden Tabelle zusammengefasst ist.

Fußball heute LIVE: DAZN überträgt alle Freitagsspiele

Sky Wochentag DAZN - Freitag das 20.30-Uhr-Spiel (heute 20.00 Uhr) im LIVE-STREAM (teilweise auch im ZDF, heute nicht) alle 15.30-Uhr-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, das 18.30 Uhr-Spiel im TV und LIVE-STREAM Samstag die Spiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr im TV und LIVE-STREAM Sonntag mögliche Spiele um 13.30 Uhr im LIVE-STREAM Montag mögliche Spiele um 20.30 Uhr im LIVE-STREAM

Fußball heute LIVE: So seht ihr Hertha vs. FCB im TV

Dass DAZN die Bundesliga überträgt, ist für viele Anhänger:innen ein Segen, da so auch Zuschauer ohne Fernseher die Bundesliga LIVE sehen können. Allerdings müssen sich auch Fans, die die Bundesliga sonst auf dem TV verfolgen, keine Sorgen machen!

Fans mit einem Smart-TV, also einem modernen Fernseher mit Internetanschluss, können nämlich ganz einfach die Bundesliga auf dem gewohnten Bildschirm sehen! Alles, was man dafür benötigt, ist die kostenlose DAZN-App und ein Abonnement, welches ebenfalls kostenlos buchbar ist – wie genau, das erklären wir in diesem Artikel.

Sandro Wagner mit an Bord: So läuft die DAZN-Übertragung von Hertha vs. FCB ab

Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anpfiff : 20 Uhr

: 20 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Kommentar: Marco Hagemann

Fußball heute LIVE: DAZN überträgt FC Bayern München bei Hertha BSC im LIVE-STREAM

DAZN überträgt heute den Bundesligafußball also LIVE – damit wären wir schon einmal einen Schritt weiter. Alle Fragen sind aber noch nicht geklärt, den offenen widmen wir uns im nächsten Abschnitt.

Hertha BSC vs. FC Bayern kostenlos sehen: Der DAZN Probemonat

Los geht es mit dem DAZN Probemonat, und der hat es in sich: 30 Tage. 0 Euro. Das volle Programm. So lässt sich der Probemonat kurz und knapp zusammenfassen.

Dabei ist der Probemonat nicht nur völlig kostenlos, sondern auch noch unverbindlich: Wenn ihr also das DAZN-Abonnement nach Ende des Probemonats nicht fortführen wollt, könnt ihr ganz einfach kündigen und müsst nichts bezahlen.

So günstig ist DAZN: Hertha vs. FC Bayern im LIVE-STREAM sehen

Wenn ihr von DAZN und dem Angebot so überzeugt seid, dass ihr weiterhin ein Abonnement beim Streaminganbieter haben wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins: Das Monatsabo, hier bezahlt ihr 11,99 Euro pro Monat und könnt monatlich kündigen.

Die zweite Variante ist das Jahresabo, bei dem ihr zwar nur jährlich kündigen könnt, aber dafür nur 119,99 Euro pro Jahr zahlt – auf den Monat gerechnet sind das nicht einmal 10 Euro. Wissenswert: Beide Varianten zeigen das gleiche Programm und unterscheiden sich nur in Laufzeit und Kosten.

Mehr als nur BSC vs. FCB: So viel LIVE-SPORT zeigt keiner!

Ihr seid von DAZN noch nicht vollends überzeugt? Dann empfehlen wir dringend einen Blick auf die folgende Aufzählung – so viel LIVE-SPORT wie das "Netflix des Sports" zeigt in Deutschland schließlich keiner!

Fußball Champions League / Europa League Bundesliga / Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga Serie A / Ligue 1 / LaLiga / Liga NOS / Eredivisie / CSL / MLS / Copa Libertadores

American Football inklusive der gesamten Playoffs und dem Super Bowl

Basketball

Reitsport

Leichtathletik

Kampfsport Boxen UFC / MMA WWE

Radsport

Motorsport

Handball

Rugby

Wintersport

Darts

Eurosport 1 / Eurosport 2

DAZN auf dem Handy, Tablet oder Smart-TV sehen: Mit diesen Geräten könnt ihr Hertha vs. Bayern streamen

DAZN bietet nicht nur eine riesige Angebotspalette und niedrige Preise, auch die Benutzerfreundlichkeit ist auf höchstem Niveau. So gibt es eine große Auswahl an Geräten, mit denen man DAZN streamen kann – was zum Beispiel die folgende Tabelle zeigt.

Smartpho ne s iOs (App Store) | Android (Play Store) Tablets iOs (App Store) | Android (Play Store) | Amazon Fire-Tablet Smart-TVs Apple-TV | Android-TV | Amazon Fire-TV | Smart-TVs (Samsung; LG; Panasonic; Sony; Philips) Spielekonsolen Playstation 3 | Playstation 4 | Playstation 5 | Xbox One | Xbox Series X/S

Fußball heute LIVE: Die Übertragungsmethoden zu Hertha BSC vs. FC Bayern München

Hertha BSC vs. FC Bayern München heute live ... ... im TV ... DAZN (via Smart-TV) | Nicht Sky ... im LIVE-STREAM ... DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

Fußball heute LIVE: Hertha BSC vs. FC Bayern München exklusiv auf DAZN – der Direktvergleich in der Bundesliga

Hertha BSC 71 Duelle FC Bayern München 10 Siege 41 20 Remis 20 78 Tore 163

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Hertha BSC vs. FC Bayern - die Aufstellung

Aufstellung Hertha BSC:

Jarstein - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Tousart, Darida, Ascacibar - Lukebakio, Piatek, Cunha

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich - Sane, Müller, Gnabry, Coman - Lewandowski

