Fußball heute live: 1. FC Köln - FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM sehen

Die internationalen Spiele sind Geschichte, heute Abend heißt es wieder Bundesliga. Am Freitagabend empfängt der 1. FC Köln den FC Augsburg zum Flutlichtspiel im Rhein-Energie-Stadion. Los geht's um 20.30 Uhr.

Vor der Saison hätten womöglich einige Experten beide Teams als Abstiegskandidaten gehandelt. Doch während der FCA mit 13 Punkten auf Rang 16 steht und einen Zähler Abstand zum rettenden Ufer hat, hat der Effzeh ein Sechs-Punkte-Polster auf die Fuggerstädter und ist mit Platz neun sogar in Reichweite der internationalen Ränge.

Die Kölner verloren nur eines ihrer letzten fünf Bundesligaspiele (ein Sieg, drei Untentschieden). Dabei fegten die Domstädter Gladbach im Derby mit 4:1 aus der Arena.

Augsburg verzeichnete aus den letzten fünf Spielen zwei Niedelagen (zwei Siege, zwei Remis), siegte allerdings überraschend zuhause gegen den FC Bayern München mit 2:1.

Endspurt! 💪 Noch drei Spiele bis Weihnachten. Come on, FC! ❤️🤍 Wie viele Punkte traut ihr unseren Jungs zu? #effzeh

BEGEGNUNG 1.FC Köln vs FC Augsburg WETTBEWERB Bundesliga | 15. Spieltag ORT Rhein-Energie-Stadion | Köln ANSTOSS 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Die treuen Bundeliga-Verfolger wissen es höchstwahrscheinlich schon, für alle Neulinge kommt jetzt die Info: Die Bundesligaspiele am Freitag laufen exklusiv auf DAZN.

Der Streamingdienst sicherte sich die Übertragungsrechte für die Flutlichtspiele bis zur Saison 2024/25!

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Spiele nicht im Free-TV zu sehen sind.

Ihr wollt das Spiel zwischen Köln und Augsburg live sehen? Dann bleibt hier dran und erfahrt im Folgenden alles Nötige dazu.

Wie Ihr nun wisst, ist die Partie Köln vs. Augsburg ausschließlich auf DAZN zu sehen - dafür live und in voller Länge.

Los geht's um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, ehe um 20.30 Uhr der Ball rollt.

Wer Euch durch die 90 Minuten begleitet und was Ihr sonst noch zum Spiel wissen müsst, könnt Ihr der folgenden Übersicht entnehmen:

Übertragungsstart: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Field-Reporter: Andres Veredas

DAZN ist ein Streaming-Dienst und wie der Name schon sagt laufen die Spiele dort im STREAM.

Dieser ist auf allen gängigen mobilen Endgeräten abrufbar - muss allerdings nicht zwingend nur per App oder Browser auf Eurem Laptop, Handy, Tablet etc. laufen. Denn mit einem HDMI-Kabel oder per App auf Eurem Smart-TV bzw. Eurer PlayStation könnt Ihr den Stream ganz einfach auf dem TV verfolgen.

DAS ist deutschlandweit einmalig: Mit drei großen Leuchtturmprojekten baut der #FCA sein gesellschaftliches Engagement weiter aus! 💯

Für alle, die am Freitagabend unterwegs sind und keinen Zugriff auf den STREAM haben, haben wir ein ganz besonderes Angebot: Den kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL. Verpasst keine Highlights, strittige Szenen oder weitere Aufreger. Zudem versorgen wir Euch mit interessanten Statistiken vor Anpfiff.

Hier geht's zum LIVE-TICKER 1. FC Köln gegen FC Augsburg

